Sta per arrivare la stagione invernale. Quali sono gli pneumatici più idonei in queste condizioni?

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Differenze fra pneumatici invernali e All Season

Il cambio di stagione porta con sé la consueta domanda per milioni di automobilisti: meglio montare pneumatici invernali dedicati o affidarsi a un set All Season? Per anni considerati un compromesso poco efficace, gli pneumatici quattro stagioni hanno compiuto passi da gigante sul piano ingegneristico, avvicinandosi per prestazioni sia ai modelli estivi sia a quelli invernali. Tuttavia, la fisica dell’attrito e la chimica delle mescole impongono limiti invalicabili che impediscono a un’unica copertura di eccellere in qualsiasi condizione atmosferica.

Scegliere la soluzione corretta non è una semplice questione di comodità o risparmio economico, ma una decisione fondamentale per la sicurezza attiva del veicolo. In questo approfondimento analizzeremo in modo chiaro e rigoroso le differenze tecnologiche tra le due tipologie, valutandone il comportamento su strada e fornendo gli elementi chiave per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze di guida.

Architettura dello pneumatico: le differenze chimiche e strutturali

Per comprendere la differenza di resa tra uno pneumatico invernale e un All Season occorre guardare sotto la superficie, focalizzandosi su due aspetti costruttivi fondamentali: la composizione della mescola e il disegno del battistrada.

La mescola di uno pneumatico è una combinazione complessa di elastomeri, silice, nerofumo e oli plastificanti. Ogni mescola ha un punto critico chiamato temperatura di transizione vetrosa ovvero il limite al di sotto del quale la gomma perde la propria elasticità, diventando rigida e incapace di conformarsi alle micro-asperità dell’asfalto.

Gli pneumatici invernali impiegano mescole ricche di silice e polimeri a bassa temperatura. Questo consente al battistrada di rimanere morbido ed elastico anche quando la temperatura scende sotto i 7 °C, garantendo l’aderenza meccanica indispensabile su sfondi freddi o ghiacciati.

Quelli All Season, invece, utilizzano mescole intermedie e di nuova concezione, studiate per lavorare in un intervallo termico più ampio (indicativamente da -10 °C a +30 °C). Se da un lato mantengono una discreta flessibilità al freddo, dall’altro sono inevitabilmente soggette a un decadimento delle prestazioni e a un’usura più rapida quando l’asfalto raggiunge temperature elevate durante i mesi estivi.

Lamellatura e drenaggio dell’acqua

L’architettura del battistrada rivela chiaramente la destinazione d’uso della copertura:

invernali : presentano una fitta rete di lamelle 3D (fino a duemila incisioni) e scanalature profonde. Le lamelle agiscono come vere e proprie “trappole”: catturano la neve all’interno dei micro-intagli, sfruttando il principio fisico dell’attrito neve-su-neve, che garantisce una presa superiore rispetto al contatto gomma-neve;

: presentano una fitta rete di lamelle 3D (fino a duemila incisioni) e scanalature profonde. Le lamelle agiscono come vere e proprie “trappole”: catturano la neve all’interno dei micro-intagli, sfruttando il principio fisico dell’attrito neve-su-neve, che garantisce una presa superiore rispetto al contatto gomma-neve; All Season: adottano un disegno ibrido. La parte centrale presenta solitamente tasselli lamellati per garantire grip sul fondo innevato, mentre le spalle esterne mantengono tasselli più pieni e rigidi, derivati dagli pneumatici estivi, necessari per offrire stabilità in curva e precisione di guida su asfalto asciutto.

Comportamento alla guida

La differenza strutturale si traduce in comportamenti dinamici sensibilmente diversi a seconda della superficie di contatto e della temperatura ambientale. In presenza di neve compattata, fango o ghiaccio, lo pneumatico invernale non ha rivali. La combinazione di mescola morbida e scanalature profonde permette di ridurre notevolmente gli spazi di frenata rispetto a un All Season.

Quest’ultimo, pur garantendo la mobilità base e l’omologazione legale, mostra limiti evidenti in fase di spunto in salita e nelle frenate d’emergenza su fondi a bassissima aderenza.

Sul bagnato, entrambe le tipologie offrono eccellenti doti di evacuazione dell’acqua grazie alle profonde scanalature direzionali. Tuttavia, alle medie temperature (tra i 5 °C e i 15 °C), gli All Season di ultima generazione offrono spesso spazi di arresto paragonabili o persino inferiori rispetto agli invernali puri.

Sull’asciutto freddo, invece, lo pneumatico invernale tende a subire una leggera deformazione dei tasselli a causa della fitta lamellatura, offrendo una sensazione di sterzo meno diretta. L’All Season garantisce una risposta più precisa al volante e una stabilità superiore nei cambi di direzione repentini.

La normativa vigente: omologazioni e codici di velocità

Dal punto di vista legislativo, sia gli pneumatici invernali dedicati sia quelli All Season sono conformi alle ordinanze che impongono l’uso di dispositivi invernali dal 15 novembre al 15 aprile (salvo diverse disposizioni locali). Per essere pienamente a norma di legge senza l’ausilio delle catene da neve a bordo, lo pneumatico deve riportare sul fianco la sigla M+S (Mud and Snow, fango e neve). Tuttavia, per chi frequenta ambienti montani o aree soggette a nevicate frequenti, la dicitura M+S non è sufficiente a garantire reali prestazioni sulla neve.

Il vero indicatore di capacità invernali è il pittogramma 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), raffigurante una montagna a tre cime con un fiocco di neve all’interno. Questo simbolo viene concesso dal costruttore solo dopo il superamento di rigidi test di omologazione standardizzati relativi alla frenata e alla trazione su fondo innevato. Sia gli pneumatici invernali sia i migliori All Season moderni dispongono della certificazione 3PMSF.

Un aspetto fondamentale da monitorare è il codice di velocità: durante il periodo invernale la legge consente di montare pneumatici con codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (purché non inferiore a Q, pari a 160 km/h). Tuttavia, se si scelgono pneumatici All Season per un utilizzo annuale, è obbligatorio che il codice di velocità sia uguale o superiore a quello prescritto sul libretto per la misura estiva, pena sanzioni amministrative e mancato superamento della revisione periodica.

Valutazione economica: quale costa meno?

La valutazione economica non deve limitarsi al prezzo d’acquisto iniziale del treno di gomme, ma deve considerare il costo totale di possesso (Total Cost of Ownership) su un arco temporale di 3-4 anni. Il doppio treno di gomme (invernali+estivi) richiede un investimento iniziale maggiore per l’acquisto dei due set di coperture. A questo si aggiungono i costi periodici per il montaggio, lo smontaggio e l’eventuale stoccaggio presso il gommista due volte l’anno. Di contro, l’usura viene suddivisa equamente sui due set, prolungando la durata complessiva degli pneumatici in termini di anni.

Il set unico elimina le spese ricorrenti di gestione e stoccaggio bi-annuale. Tuttavia, lavorando tutto l’anno — e in particolare a temperature estive elevate — lo pneumatico quattro stagioni subisce un degrado termico superiore che ne accelera il consumo del battistrada, riducendo la percorrenza chilometrica totale rispetto all’accoppiata stagionale. Quindi alla domanda quale dei due sia il migliore, non esiste una risposta univoca. Dipende dal tipo di strade, dal chilometraggio e dallo stile di guida.