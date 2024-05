Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF I codici di velocità su pneumatici invernali possono essere inferiori rispetto a quelli estivi, ma superiori a Q

Quando si tratta di affrontare le sfide dell’inverno sulle strade, avere gli pneumatici giusti può fare la differenza tra un viaggio sicuro e uno pieno di pericoli. Tra i parametri da prendere in considerazione, c’è il cosiddetto codice di velocità scritto sul fianco degli pneumatici invernali.

Mentre molti automobilisti sono a conoscenza dei codici di velocità degli pneumatici estivi, spesso il significato di quelli invernali rimane avvolto nel mistero. È importante, quindi, capire varie cose, dalla velocità massima supportata dalle gomme agli standard di performance su diversi tipi di terreno invernale.

Cosa sono i codici di velocità

Il codice di velocità degli pneumatici è una sequenza di lettere e numeri stampati sul fianco dello stesso, che indica la velocità massima a cui lo pneumatico può essere guidato in condizioni di carico nominale. Nell’ambito delle mescole invernali, questo codice diventa cruciale data la variazione delle condizioni stradali e meteorologiche durante la stagione fredda.

Gli pneumatici invernali devono essere progettati per offrire prestazioni ottimali su neve, ghiaccio e su strade fredde e bagnate, quindi il loro codice tiene conto di queste specifiche necessità. Per esempio, le gomme invernali tendono ad avere un codice di velocità inferiore rispetto a quelle estive, poiché il focus principale è sulla trazione e la sicurezza in condizioni avverse, piuttosto che sulla velocità massima.

Nel contesto di quelli invernali, è utile confrontarli con quelli estivi per comprendere meglio le differenze e le specificità di ciascuno. Mentre entrambi i tipi di pneumatici condividono lo stesso sistema di codifica, i secondi sono progettati per offrire prestazioni ottimali su strade asciutte e bagnate a temperature più calde. Di conseguenza, i codici di velocità degli pneumatici estivi spesso indicano velocità più elevate rispetto a quelli invernali.

Tuttavia, è importante notare che tale parametro è solo una delle molte considerazioni da tenere presente nella scelta delle gomme invernali. La trazione, la frenata e la maneggevolezza su neve e ghiaccio sono altrettanto cruciali per la sicurezza durante la guida in condizioni fredde.

Come leggerli

Nella scelta degli pneumatici, è sempre fondamentale sapere che il libretto di circolazione indica il codice di velocità minimo che deve essere installato. Si possono scegliere gomme con un codice superiore ma non inferiore a quello indicato sul libretto. Quelli con un codice superiore hanno una spalla laterale più rigida, che offre migliori prestazioni in frenata e tenuta di strada. Di seguito sono riportavi i vari codici con la velocità di riferimento:

A1 5 km/h;

A2 10 km/h;

A3 15 km/h;

A4 20 km/h;

A5 25 km/h;

A6 30 km/h;

A7 35 km/h;

A8 40 km/h;

B 50 km/h;

C 60 km/h;

D 65 km/h;

E 70 km/h;

F 80 km/h;

G 90 km/h;

J 100 km/h;

K 110 km/h;

L 120 km/h;

M 130 km/h;

N 140 km/h;

P 150 km/h;

Q 160 km/h;

R 170 km/h;

S 180 km/h;

T 190 km/h;

U 200 km/h;

H 210 km/h;

V 240 km/h;

VR 240 km/h;

W 270 km/h;

Y 300 km/h.

Nel caso di pneumatici invernali, il codice può essere inferiore rispetto a quello estivo a patto, però, di essere comunque almeno pari a Q, quindi 160 km/h. Ciò è valido, però, solo in inverno. In estate, infatti, gli pneumatici, anche se sono per la stagione fredda, devono avere almeno codice di velocità pari a quello indicato da libretto.

L’importanza della sicurezza d’inverno

La sicurezza durante la guida in condizioni invernali, caratterizzate da strade ghiacciate e innevate, è una priorità assoluta per gli automobilisti. Le gomme adatte giocano un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza di chiunque si trovi al volante durante questi periodi particolari. Ecco perché è vitale comprendere l’importanza di utilizzare gli pneumatici invernali appropriati.

Questi ultimi sono progettati con mescole speciali e disegni del battistrada che migliorano la trazione su neve, ghiaccio e su strade fredde e bagnate. Questo assicura una migliore aderenza alla superficie stradale e riduce il rischio di slittamenti e perdita di controllo del veicolo. Grazie alla loro maggiore aderenza, consentono una frenata più efficace, riducendo la distanza di frenata e contribuendo a evitare incidenti dovuti alla scarsa visibilità o alla presenza di ostacoli sulla strada.

Gli pneumatici invernali devono, inoltre, soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza e performance per ottenere la certificazione. Questi standard possono variare a seconda delle normative e dei parametri di sicurezza applicabili in diverse regioni o Paesi. Alcuni di essi includono:

resistenza al freddo : le gomme per la neve devono essere in grado di mantenere le loro prestazioni ottimali anche a temperature estremamente basse, garantendo una trazione affidabile e una frenata efficace;

: le gomme per la neve devono essere in grado di mantenere le loro prestazioni ottimali anche a temperature estremamente basse, garantendo una trazione affidabile e una frenata efficace; trasportabilità della neve : il disegno del battistrada deve essere progettato per consentire la trattenuta sulla neve e per evitare l’accumulo della stessa all’interno del battistrada, che potrebbe compromettere le prestazioni;

: il disegno del battistrada deve essere progettato per consentire la trattenuta sulla neve e per evitare l’accumulo della stessa all’interno del battistrada, che potrebbe compromettere le prestazioni; resistenza all’usura in condizioni di guida invernali, garantendo una durata sufficiente per tutta la stagione.

In conclusione, quindi, scegliere gli pneumatici invernali giusti è essenziale per garantire una guida sicura e confortevole durante la stagione fredda. Investire in mescole di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza è una decisione che può fare la differenza.