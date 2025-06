Dal PVC tecnico alla pelle artigianale: scopri i migliori porta Telepass per moto per coniugare stile, praticità e sicurezza

iStock Porta Telepass moto: i migliori modelli impermeabili e in pelle

Quando si viaggia in moto, lo spazio sembra non bastare mai. Per tutto ciò che serve una volta arrivati a destinazione ci sono valigie laterali, bauli e borse da serbatoio, ma durante il tragitto può fare comodo avere una piccola tasca sempre a portata di mano. Ne è un esempio la custodia porta Telepass, che consente di riporre in modo sicuro il dispositivo per il pedaggio automatico, evitando manovre scomode al casello e rendendo ogni passaggio più semplice. Molti motociclisti sono soliti utilizzarla anche nella vita di tutti i giorni, per custodire piccoli oggetti come il telecomando del garage, una chiave o un porta carte. Si acquista per pochi euro e ne esistono modelli di ogni tipo, dai più tecnici e impermeabili a quelli più eleganti in pelle, pensati per incontrare lo stile delle differenti moto.

Porta Telepass impermeabile

Per chi viaggia spesso, in ogni condizione atmosferica, il primo requisito è la resistenza all’acqua. Un porta Telepass impermeabile è fondamentale per proteggere il dispositivo dalla pioggia, dalla polvere e dagli schizzi della strada. Generalmente realizzati in materiali tecnici come il PVC o il nylon rinforzato, questi accessori si fissano facilmente al manubrio, agli specchietti o al maniglione posteriore, garantendo una buona visibilità e un accesso immediato. Tra i modelli più apprezzati c’è il porta dispositivo elettronico OJ JM0680: compatto, resistente e dotato di chiusura a zip impermeabile, è ideale anche per contenere piccoli oggetti oltre al Telepass (o alternative). La fascia con velcro permette un fissaggio stabile anche sulle moto più sportive.

Un’alternativa è lo SHAD X0SL01, dal design pulito e pratico. È perfetto per chi cerca un porta accessori multifunzione, da utilizzare anche per documenti o auricolari, e si abbina bene con borse laterali e zaini da touring. La chiusura a zip rinforzata e la struttura semirigida lo rendono un compagno affidabile per i lunghi viaggi.

Porta Telepass in pelle

Chi invece preferisce un look più classico e curato, può optare per un accessorio in pelle. Questo modello, spesso realizzato artigianalmente, combina funzionalità ed eleganza. Ideali per moto custom, cafè racer o naked dal fascino retrò, donano un tocco di stile senza rinunciare alla praticità. Un esempio è il porta Telepass in pelle artigianale Black Carbon, realizzato in Italia con cuciture rinforzate e chiusura magnetica. Si aggancia facilmente al manubrio, alla cintura o alle borse laterali e si integra perfettamente con l’estetica delle moto più ricercate. È pensato per durare nel tempo pur mantenendo un aspetto elegante.

Tra le opzioni interessanti si aggiunge anche la custodia in pelle Custom Style, sempre disponibile su Amazon, composta da un doppio strato di cuoio e rifinito con chiusura a bottone e cinghie posteriori. Rigorosamente Made in Italy e disponibile in doppia colorazione marrone e nera, offre un’ottima soluzione in termini di estetica e durata nel tempo.

Il porta Telepass è un accessorio semplice, ma intelligente: aiuta a organizzare meglio la giornata, evita perdite di tempo e aggiunge un pizzico di praticità alla routine su due ruote. Perché a volte, anche un piccolo dettaglio può rendere la guida più comoda e piacevole.