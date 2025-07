Come scegliere il portabici per auto ideale in base al tipo di veicolo, al numero di bici e al peso, inclusi i modelli adatti alle e-bike

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Una guida per il portabici da auto, tutti i modelli e vantaggi

Chi ama pedalare conosce la necessità di portarsi la bici in vacanza o durante una gita fuori porta. Per poter scalare le Alpi o godersi una pedalata sul lungomare, il primo ostacolo è il trasporto, specialmente quando si viaggia numerosi. Le auto moderne difficilmente riescono a trasportare la bici al proprio interno, perciò, bisogna rivolgersi ad accessori che permettano il montaggio esterno.

Se un tempo le bici pesavano poco, giocando con materiali come alluminio e carbonio, ora, con l’introduzione delle e-bike, la qualità costruttiva del portabici diventa un punto ancor più fondamentale. È per questo che il mercato si sta evolvendo, offrendo soluzioni adatte a ogni tipo di esigenza, veicolo e budget. Dal classico portabici da tetto, ideale per chi cerca una soluzione semplice e modulabile, al modello da portellone per city car e SUV, fino alla versione per gancio da traino, i più stabili ma costosi. Una guida per le principali tipologie in commercio, su come sceglierle in base alla bici e quali prodotti si stanno imponendo sul mercato.

Portabici da tetto

Il portabici da tetto è tra i più diffusi e utilizzati, ideale per chi ha già le barre portatutto installate. Permette di trasportare una o più biciclette senza impedire l’accesso al bagagliaio. Al cospetto di un prezzo di acquisto irrisorio, va considerata l’altezza complessiva dell’auto: potrebbe risultare scomodo per chi ha SUV molto alti o per chi parcheggia in garage con soffitti bassi. Richiede una fase di montaggio più attenta e un notevole sforzo per sollevare la bici sopra il tetto e fissarla con cura.

Tra i modelli più apprezzati c’è il portabici da tetto CAM 1231 Biker, compatibile con diversi tipi di barre e adatto a biciclette di varie dimensioni. Facile da montare, robusto e dal prezzo accessibile.

Portabici da portellone posteriore

L’alternativa più versatile per chi non dispone di barre portatutto è il portabici da portellone posteriore. Si fissa con cinghie e ganci, è più economico rispetto ad altri sistemi professionali e non richiede accessori aggiuntivi. Tuttavia, può limitare la visibilità posteriore, l’accesso al bagagliaio e va montato con cura per evitare di rovinare la carrozzeria.

Tra le opzioni più pratiche c’è il modello Allen Sports S-102: leggero, facile da montare e perfetto per trasportare due biciclette in tutta sicurezza anche con il peso delle bici elettriche (o a idrogeno). La struttura pieghevole lo rende comodo anche quando non utilizzato.

Portabici per gancio da traino

La soluzione più stabile e professionale è rappresentata dai portabici per gancio da traino. Richiede lo sforzo economico maggiore ma consente di trasportare fino a quattro bici in posizione bassa e accessibile, senza compromettere l’aerodinamica del veicolo. Ideali per chi viaggia spesso o trasporta più biciclette contemporaneamente. L’unico vincolo è la necessità di avere il gancio installato.

Uno dei migliori prodotti in questa categoria è il Westfalia BC 60: robusto, richiudibile, compatibile con e-bike e dotato di sistema antifurto. Offre la massima stabilità anche a pieno carico.

Il portabici giusto dipende dalle proprie esigenze: occasionali o intensive, da città o da viaggi lunghi. Un buon portabici migliora l’esperienza su due ruote ancora prima di iniziare a pedalare.