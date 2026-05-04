iStock Portiera dell'auto bloccata? Le possibili cause e come risolvere

Tra i vari problemi e danni che possono capitare in auto, ce n’è uno molto scomodo: avere le portiere bloccate e non poter entrare oppure uscire. Le cause possono essere differenti e, in quei casi, la prima cosa che viene in mente è forzare la serratura. Purtroppo non è detto che il problema si risolva e oltretutto è possibile addirittura aggravare la situazione.

Vediamo quindi quali possono essere i motivi legati a questa situazione, quali si possono risolvere in autonomia e quali invece richiedono l’intervento di un professionista.

Perché le portiere dell’auto si bloccano

Prima di comprendere quali possono essere i metodi per sbloccare le portiere auto, cerchiamo di capire quale potrebbe essere la causa:

prima di tutto un problema di connessione al fermo della porta. Il perno di bloccaggio interno o il cilindro della serratura potrebbero non essere collegati perfettamente al fermo della portiera, e così la serratura risulta incastrata nella posizione di blocco;

al fermo della porta. Il perno di bloccaggio interno o il cilindro della serratura potrebbero non essere collegati perfettamente al fermo della portiera, e così la serratura risulta incastrata nella posizione di blocco; succede molto frequentemente che la portiera auto rimanga bloccata a causa della presenza di sporco, polvere o ruggine , che si accumula in quantità eccessiva nella serratura, bloccando il fermo;

, che si accumula in quantità eccessiva nella serratura, bloccando il fermo; un altro problema è legato alla presenza di umidità e alle temperature rigide , che possono favorire la formazione di acqua e ghiaccio all’interno della serratura, cause tipiche di malfunzionamento della portiera;

e alle , che possono favorire la formazione di acqua e ghiaccio all’interno della serratura, cause tipiche di malfunzionamento della portiera; è possibile anche che sinistri stradali, seppur poco gravi, provochino danni strutturali, magari poco visibili, ma significativi. Basta poco per danneggiare il chiavistello o il fermo della portiera e spesso purtroppo l’automobilista se ne rende conto troppo tardi, perché generalmente nell’immediato si controllano principalmente la carrozzeria e tutta la parte esterna del veicolo colpito;

stradali, seppur poco gravi, provochino danni strutturali, magari poco visibili, ma significativi. Basta poco per danneggiare il chiavistello o il fermo della portiera e spesso purtroppo l’automobilista se ne rende conto troppo tardi, perché generalmente nell’immediato si controllano principalmente la carrozzeria e tutta la parte esterna del veicolo colpito; il blocco portiere auto potrebbe essere causato anche solo da un semplice problema al pulsante deadlock , dispositivo di sicurezza auto che viene attivato per impediree l’apertura delle portiere sia dall’esterno che dall’interno, generalmente per proteggere la macchina dai furti (si sblocca solo tramite la chiave o il telecomando). Se malauguratamente, a causa di un malfunzionamento della chiusura centralizzata, il deadlock si attiva da solo, le portiere rimangono bloccate senza che l’automobilista se ne renda conto;

, dispositivo di sicurezza auto che viene attivato per impediree l’apertura delle portiere sia dall’esterno che dall’interno, generalmente per proteggere la macchina dai furti (si sblocca solo tramite la chiave o il telecomando). Se malauguratamente, a causa di un malfunzionamento della chiusura centralizzata, il deadlock si attiva da solo, le portiere rimangono bloccate senza che l’automobilista se ne renda conto; se la portiera posteriore non si apre, potrebbe anche solo essere attivata la protezione bimbi . Le portiere dietro della macchina infatti spesso sono dotate di blocchi meccanici che si possono attivare per evitare che i bambini seduti dietro aprano le portiere improvvisamente durante la marcia. Se trovi le portiere posteriori bloccate, che non si aprono dall’interno, allora controlla prima di tutto di non aver attivato il blocco per i più piccoli a bordo: lo noti subito, si tratta di una levetta che si sposta per azionare o meno la funzione di protezione;

. Le portiere dietro della macchina infatti spesso sono dotate di blocchi meccanici che si possono attivare per evitare che i bambini seduti dietro aprano le portiere improvvisamente durante la marcia. Se trovi le portiere posteriori bloccate, che non si aprono dall’interno, allora controlla prima di tutto di non aver attivato il blocco per i più piccoli a bordo: lo noti subito, si tratta di una levetta che si sposta per azionare o meno la funzione di protezione; la chiusura centralizzata dell’auto è un impianto a gestione elettronica, che potrebbe presentare dei problemi. I corpi serratura integrano sensori di posizione, differenti unità elettroniche che consentono la comunicazione tra le serrature e il motorino di azionamento. Tra le anomalie possibili potrebbe verificarsi anche il blocco di serrature o l’impossibilità di chiudere le portiere;

dell’auto è un impianto a gestione elettronica, che potrebbe presentare dei problemi. I corpi serratura integrano sensori di posizione, differenti unità elettroniche che consentono la comunicazione tra le serrature e il motorino di azionamento. Tra le anomalie possibili potrebbe verificarsi anche il blocco di serrature o l’impossibilità di chiudere le portiere; il problema delle portiere auto bloccate potrebbe anche essere legato alla chiave e o alla serratura sporche oppure al telecomando malfunzionante o con la batteria scarica ;

e o alla sporche oppure al telecomando malfunzionante o con la ; quando fa molto freddo, le portiere potrebbero bloccarsi a causa della temperatura o della presenza di ghiaccio e umidità, in questo caso lo spray antighiaccio, che consigliamo di avere sempre in macchina durante la stagione invernale, è un vero alleato per sbloccare le portiere.

La soluzione al problema

Vediamo quali possono essere tutte le possibili soluzioni alle problematiche appena elencate.

Problema interno alla portiera

Se il problema è all’interno della portiera dell’auto, allora le alternative per sbloccarla sono:

provare ad aprire tirando contemporaneamente maniglia interna ed esterna;

maniglia interna ed esterna; spruzzare un lubrificante sbloccante nella serratura e nel meccanismo interno;

sbloccante nella serratura e nel meccanismo interno; se il cavo o leveraggio è scollegato, allora non c’è soluzione , se non quella di smontare il pannello porta: deve farlo un professionista;

, se non quella di smontare il pannello porta: deve farlo un professionista; dare dei piccoli colpetti non violenti sulla zona della serratura per sbloccare il fermo.

Presenza di polvere, sporco e ruggine

Una situazione molto comune, succede spesso che si accumulino detriti, soprattutto nelle vetture più datate, cosa fare:

provare a usare uno spray apposito e soffiare lo sporco con aria compressa;

lo sporco con aria compressa; inserire la chiave e muoverla più volte per distribuire il prodotto spruzzato;

e muoverla più volte per distribuire il prodotto spruzzato; se c’è ruggine è necessario usare un lubrificante specifico anticorrosione, meglio evitare oli troppo densi che potrebbero addirittura accumularsi insieme alla polvere o alla ruggine e peggiorare il problema.

Serratura ghiacciata

Quando il problema è legato alla presenza di ghiaccio e freddo, allora è necessario usare uno spray deghiacciante oppure provare a scaldare le chiavi con le mani, ma attenzione a non forzarle mai dentro la serratura, perché si rischia di romperle.

Questo problema si può prevenire usando un lubrificante antigelo prima dell’inverno, oppure un copriserratura o ancora cercando di parcheggiare sempre l’auto al coperto o al riparo da freddo e gelo.

Chiave o telecomando bloccati

Se il problema delle portiere auto bloccate è legato alla chiusura centralizzata che non risponde, allora è necessario provare con la chiave fisica, verificare che non ci siano interferenze elettroniche e cambiare la batteria del telecomando. Se invece quest’ultimo è guasto, allora non resta che sostituirlo o riprogrammarlo, basta chiedere supporto a un elettrauto o un tecnico in officina.

Chiusura centralizzata danneggiata

Se il sistema elettronico è difettoso, allora bisogna far controllare i fusibili, provare a chiudere e aprire da tutte le portiere per sentire se il motorino fa rumore o c’è effettivamente un danno. Se non si sente niente, allora il motorino della serratura potrebbe essersi rotto, se invece il rumore si sente ma la portiera resta bloccata, c’è un possibile problema meccanico interno.

Deadlock attivato per errore

In questo caso si può provare a sbloccare più volte con il telecomando o usare la chiave nella serratura della portiera lato guida, altrimenti è il caso di scollegare la batteria per qualche minuto, per forzare un reset. Attenzione perché per alcune auto questo non basta, è necessaria una diagnosi elettronica.

Se l’auto ha il blocco bambini attivo

Se la porta posteriore non si apre dall’interno perché bloccata per la sicurezza dei bimbi, allora basta aprirla dall’esterno, controllare la posizione della levetta del bordo porta e disattivare il blocco manuale. Non è un guasto, basta attivare e disattivare la funzione quando necessario.

Problemi a seguito di un incidente

Se dopo un urto violento o un sinistro la portiera è rimasta fuori allineamento, allora potrebbe bloccarsi. È necessario controllare se la porta è dura o cede, provando ad alzarla leggermente mentre si apre e verificandone il fermo: è fondamentale l’intervento del carrozziere.

Cosa fare se sei bloccato

Le uniche alternative sono quelle elencate sopra per provare a sbloccare le portiere, altrimenti diventa fondamentale chiamare l’assistenza stradale.

Raccomandazioni: cosa evitare

Gli esperti raccomandano di non forzare eccessivamente la chiave, perché rischia seriamente di rompersi, non tirare mai con troppa forza la maniglia e non usare acqua calda, che può peggiorare la situazione (anziché migliorarla) in caso di presenza di ghiaccio.

Cosa fare se il blocco resta

Se nonostante la risoluzione delle variabili appena citate la portiera resta comunque bloccata, allora l’unica cosa che si può fare è provare ad azionare più volte la serratura dall’esterno con la chiave o usando il telecomando.

Se riesci ad aprire una sola portiera, puoi entrare e provare ad azionare le altre dall’interno, il pulsante della chiusura centralizzata oggi è ormai presente in ogni veicolo. Altrimenti è davvero il caso di rivolgersi a un’officina o all’elettrauto.