Appena arrivano i primi freddi invernali, sul quadro strumenti di molte auto si accende la spia gialla del TPMS (il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici). In molti casi non si tratta di una foratura, ma di un fenomeno fisico: l’aria all’interno dello pneumatico, raffreddandosi, si contrae e la pressione interna cala.
Viaggiare con una pressione inferiore a quella prescritta dal costruttore riduce l’aderenza su bagnato e neve, accelera l’usura sui bordi del battistrada e fa aumentare i consumi di carburante. Vediamo quindi cosa consiglia il meccanico.
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Perché la pressione scende quando calano le temperature?
Il motivo è molto semplice: l’aria contenuta nella gomma reagisce in base alla temperatura. La legge fondamentale della fisica dei gas spiega che quando un gas si raffredda, le sue molecole si muovono più lentamente e occupano meno spazio.
L’aria dentro la gomma si contrae e spinge meno contro le pareti, facendo scendere la pressione (all’incirca 0,1 bar ogni 10 °C in meno). A questo fenomeno va sommata anche una minima perdita d’aria naturale che avviene ogni mese.
Come e quando controllare la pressione degli pneumatici
Per fare una misurazione precisa, il controllo va effettuato sempre a freddo. L’auto deve essere rimasta ferma per almeno un paio d’ore, oppure devi aver percorso al massimo 2 o 3 chilometri.
Appena inizi a guidare, infatti, l’attrito scalda la gomma e fa salire la pressione di circa 0,2-0,3 bar, falsando la lettura. Durante l’inverno questo controllo andrebbe fatto circa una volta al mese. Un classico errore che capita spesso è fare la misurazione dentro un garage riscaldato (magari a +20 °C) prima di uscire fuori con il gelo (-2 °C o -5 °C):
- se gonfi le gomme al valore esatto mentre sei al caldo, appena lasci l’auto fuori al freddo la pressione cala e ti ritrovi con le ruote sgonfie di circa 0,20 bar, facendo accendere la segnalazione di pressione insufficiente;
- se fai l’operazione al chiuso in un ambiente tiepido, tieni un margine di circa +0,2 bar in più rispetto a quanto previsto dalla Casa, oppure misura la pressione direttamente all’aperto nelle reali condizioni in cui usi l’auto.
I valori giusti per la tua auto li trovi sulla targhetta attaccata al montante della portiera lato guida, dentro lo sportellino del serbatoio oppure sul libretto di uso e manutenzione, dove sono distinti tra guida a carico normale e a pieno carico.
I consigli del meccanico
Per evitare brutte sorprese durante la stagione fredda e trovarsi con la spia della pressione gomme insufficiente, bastano poche accortezze che in officina raccomando sempre:
- manometro proprio: le pistole di gonfiaggio dei distributori e degli autolavaggi prendono spesso botte, cadono a terra e restano esposte alle intemperie, arrivando a sballare la lettura anche di 0,3-0,5 bar. Acquista un piccolo manometro digitale o analogico di buona qualità da tenere nel bagagliaio o a casa così da effettuare la verifica con uno strumento affidabile;
- non sottovalutare i cappucci delle valvole: in inverno sale antighiaccio, fango e acqua sporca si infilano facilmente dentro lo spillo della valvola. Se il meccanismo interno si ossida o si incrosta, la valvola può iniziare a perdere aria lentamente oppure bloccarsi proprio quando provi a gonfiare la ruota. Controlla che tutte e quattro le valvole abbiano sempre il loro cappuccio di protezione;
- controllo della ruota di scorta o del kit di gonfiaggio: non dimenticare la gomma nel bagagliaio, che con il freddo perde pressione esattamente come le altre e, se sgonfia, renderebbe inutile il cambio ruota in emergenza. Se invece hai il kit di riparazione, verifica che il mini-compressore funzioni e che il liquido sigillante non sia scaduto o rovinato dal gelo;
- controlla lo stato delle gomme: quando misuri la pressione, dai sempre un’occhiata anche all’usura e alle condizioni dello pneumatico, così da individuare subito eventuali tagli, rigonfiamenti sul fianco e controllare lo spessore del battistrada. Anche se il limite di legge è 1,6 mm, su una gomma invernale sotto i 3 mm le lamelle perdono gran parte della loro capacità di fare presa su neve e fango.
Infine, ricorda che dopo aver ripristinato la pressione corretta a freddo potrebbe essere necessario eseguire il reset dal computer di bordo per spegnere la spia anche se monti i sensori TPMS.