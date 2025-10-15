La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Un controllo regolare della pressione dei pneumatici, preferibilmente a gomme fredde e con un manometro affidabile

La corretta pressione degli pneumatici è uno degli aspetti più importanti e spesso sottovalutati nella manutenzione dell’auto. Non è un dettaglio per soli addetti ai lavori, ma un fattore che influisce direttamente sulla sicurezza di guida, il consumo di carburante e la durata stessa delle gomme.

La pressione gomme corretta

Vediamo insieme come gestire questo controllo fondamentale, oltre a dover sapere che cosa dice la legge a proposito di cambio gomme e quindi mantenere l’auto conforme alla normativa, è importante conoscere anche tutti gli aspetti per una corretta manutenzione. Il valore di pressione corretto per tutte le auto è stabilito dal costruttore del veicolo e si trova sull’etichetta adesiva specifica. Solitamente posizionata in uno di questi punti:

all’interno della portiera, sul lato del guidatore;

nello sportellino del serbatoio del carburante;

sul manuale di uso e manutenzione della tua auto.

Su questa etichetta sono scritti i valori consigliati per le varie misure di gomme anteriori e posteriori, con anche l’indicazione separata per quando si viaggia a pieno carico. Queste indicazioni sono studiate per ottimizzare la stabilità ma anche il consumo del battistrada. Le conseguenze di una pressione errata sono dirette. In officina, le problematiche più comuni che riscontro derivano da due scenari principali:

pressione insufficiente (gomma sgonfia): questo è il caso più pericoloso, perché la gomma si surriscalda e aumenta il rischio di uno scoppio improvviso, oltre a causare un’usura anomala sui lati del battistrada e un netto aumento del consumo di carburante ;

(gomma sgonfia): questo è il caso più pericoloso, perché la gomma si surriscalda e aumenta il rischio di uno scoppio improvviso, oltre a causare un’usura anomala sui lati del battistrada e un netto aumento del ; pressione eccessiva (gomma troppo gonfia): questo errore riduce il contatto della gomma con l’asfalto, concentrando l’usura solo al centro del battistrada. Il risultato è una minore aderenza, spazi di frenata che si allungano e rendono quindi la guida insicura.

Come controllarla

Eseguire il controllo della pressione è un’operazione alla portata di tutti, ma per essere affidabile è necessario seguire poche e semplici regole. Non basta dare un’occhiata o un calcio alla gomma, serve un approccio metodico che darà la certezza di viaggiare sempre in condizioni ottimali, permettendo di ottimizzare i consumi di carburante. Prima di vedere la procedura, dobbiamo reperire lo strumento per misurarla, chiamato comunemente manometro. Questo attrezzo è acquistabile presso tutti gli autoaccessori o in alternativa nelle stazioni di servizio. Vediamo ora la procedura passo passo per una misurazione a regola d’arte:

assicurarsi che il veicolo sia parcheggiato in piano e, soprattutto, che le gomme siano fredde. Questo è il punto più importante. Significa che l’auto deve essere ferma da almeno due o tre ore, o aver percorso meno di tre chilometri a velocità molto bassa; svitare il cappuccio protettivo in plastica dalla valvola dello pneumatico facendo attenzione a non perderlo; agganciare il manometro sulla valvola dello pneumatico. Attendere un paio di secondi finché la lettura non si stabilizza; leggere il valore di pressione indicato sul display o sul quadrante del manometro; confrontare questo valore con quello indicato sull’etichetta del costruttore; se la pressione è troppo alta, la maggior parte dei manometri ha un piccolo pulsante per far uscire l’aria gradualmente. Se è troppo bassa, va aggiunta aria con un compressore; una volta raggiunto il valore corretto, avvitare con cura il cappuccio della valvola. È importante perché protegge il meccanismo interno da sporco e umidità; questa operazione va eseguita per tutte e quattro le gomme e se presente, anche per la ruota di scorta.

Come leggere i valori

Una volta individuata l’etichetta del costruttore bisogna fare molta attenzione alla scala di misurazione. Molti strumenti, infatti, riportano una doppia scala, una in bar e l’altra in PSI. Il costruttore indica quasi sempre il valore corretto in bar. Per questo, quando si legge la pressione sul manometro, bisogna assicurarsi di guardare la scala corretta. Confondere le due unità è un errore comune che porta a un gonfiaggio completamente sbagliato, dato che 1 bar è diverso da 1 PSI.