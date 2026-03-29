Cosa significa ottenere un prestito garantito dall’auto e perché questa soluzione può rivelarsi rischiosa e poco conveniente per chi non valuta costi e vincoli

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123RF Prestito con auto in garanzia: ci sono rischi e svantaggi da conoscere

È proprio l’acquisto di un’auto a essere una delle decisioni economiche più importanti per una famiglia o un professionista. Con l’aumento dei prezzi e la complessità delle scelte di mobilità, in molti si trovano a valutare le diverse forme di credito per sostenere la spesa.

Tra queste, una delle opzioni che nasconde diverse criticità è il prestito garantito dall’auto ovvero una forma di finanziamento in cui il veicolo stesso diventa una garanzia per il credito erogato. Come è facile intuire, si tratta di una soluzione che presenta una serie di rischi e costi.

Che cosa significa prestito garantito dall’auto

Ci si riferisce a un finanziamento in cui il debitore offre il proprio veicolo come garanzia nei confronti della banca o dell’ente finanziatore. Questo tipo di garanzia è assimilabile a un pegno o a un vincolo che permette al creditore di rivalersi sul bene in caso di inadempienza nei pagamenti.

Se il debitore non riesce a rimborsare le rate del prestito, il finanziatore può procedere con misure esecutive per recuperare la somma dovuta, ad esempio con la vendita del veicolo e l’utilizzo del ricavato per compensare il debito residuo. A prima vista può sembrare una soluzione logica per chi non dispone di altre forme di garanzia, ma è proprio il fatto di legare un bene di uso quotidiano a una forma di credito a rendere questa scelta non sempre consigliabile.

Questa modalità di finanziamento non va confusa con il più classico dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di un’auto che viene richiesto in concessionaria. In questo caso l’erogazione del credito è vincolata all’acquisto di un bene e il veicolo acquistato non è utilizzato come garanzia in senso stretto, piuttosto il contratto prevede condizioni contrattuali che disciplinano la proprietà e la restituzione del bene solo in caso di particolari formule contrattuali come il leasing o il valore futuro garantito.

Nel prestito garantito dall’auto il vincolo sul veicolo è invece diretto e ha conseguenze sulla libertà di utilizzo del mezzo e sulla situazione patrimoniale del debitore.

Perché questa soluzione è rischiosa

Tra i motivi per cui il prestito garantito dall’auto viene considerato una soluzione sconveniente c’è la possibilità che il veicolo venga perso in caso di difficoltà nei pagamenti. Se la persona che ha richiesto il finanziamento non riesce a far fronte alle rate, l’ente finanziatore ha la facoltà di avviare la vendita forzata del bene, anche senza il consenso esplicito del debitore, ma a fronte degli accordi contrattuali sottoscritti.

Va tenuto presente che nelle vendite forzate i veicoli sono in genere alienati a prezzi inferiori al loro valore di mercato con il risultato che il ricavato potrebbe non essere sufficiente a coprire tutto il debito residuo. Il debitore può restare comunque responsabile per la differenza tra quanto ottenuto dalla vendita forzata e quanto dovuto alla banca.

Un altro aspetto problematico riguarda la svalutazione naturale del bene. Soprattutto se di grande cilindrata o di fascia di prezzo alta, un’auto perde valore col tempo a causa dell’usura e dell’età. Significa che il valore di mercato del veicolo potrebbe non mantenersi sufficiente a coprire l’importo residuo del prestito man mano che passano i mesi. In contesti economici in cui la domanda di veicoli usati è stagnante o in calo, questo rischio si accentua e rende meno sicuro il principio di utilizzare l’auto come garanzia per un prestito.

Confronto con altre forme di finanziamento

Il prestito garantito dall’auto non è la sola opzione disponibile per sostenere la spesa di un veicolo: ci sono infatti altre forme di credito che offrono maggiore flessibilità e un profilo di rischio più basso. Il più comune è il finanziamento finalizzato all’acquisto di un’auto che viene proposto dalle concessionarie in collaborazione con istituti di credito. In questo caso il credito è destinato all’acquisto del veicolo ed è disciplinato da un contratto di credito ai consumatori con tassi d’interesse, durata e piano di ammortamento.

Caratteristica dei finanziamenti finalizzati è che la proprietà del veicolo viene trasferita all’acquirente sin dal momento dell’acquisto, e la garanzia riguarda la regolarità dei pagamenti anziché il vincolo sul bene stesso. Difficoltà temporanee nel pagamento delle rate possono così essere gestite attraverso rinegoziazioni, piani di rientro o soluzioni di moratoria senza che la banca possa rivalersi sulle cose.

Un’altra alternativa per chi ha un buon profilo creditizio è il prestito personale bancario. Questa forma di credito non è vincolata all’acquisto di un bene e non prevede l’utilizzo dell’auto come garanzia. Il tasso di interesse può essere competitivo per chi può dimostrare un buon storico di pagamenti e capacità reddituale.

Il vantaggio di questa opzione è la flessibilità: il piano di rimborso può essere modellato sulle esigenze del debitore con la possibilità di scegliere durate diverse, importi variabili e condizioni più favorevoli in caso di rinegoziazioni.

Oltre alle soluzioni tradizionali ci sono anche formule come il leasing o il noleggio a lungo termine. Sebbene queste non siano prestiti nel senso più stretto del termine, propongono modalità alternative di utilizzo del veicolo senza l’onere della proprietà immediata. Nel leasing il cliente paga una quota periodica per l’utilizzo del veicolo e ha la possibilità di riscattarlo alla fine del contratto. Anche se richiede alcuni vincoli come limiti di chilometraggio o condizioni particolari sui danni al veicolo, questa formula evita i rischi associati al prestito garantito dall’auto.

Da parte sua il noleggio a lungo termine è una soluzione scelta dagli automobilisti per aggirare i problemi di gestione e di svalutazione del veicolo. Tra l’altro nel canone mensile sono compresi anche i servizi di manutenzione e assicurazione.

Quando ha senso (e quando no)

Ci sono casi in cui un prestito garantito dall’auto sembra la sola via d’uscita, ad esempio per chi si trova in difficoltà finanziarie e non riesce ad accedere ad altre forme di credito. Anche in queste situazioni bisogna valutare i costi e le conseguenze a lungo termine in quanto la perdita del veicolo può avere conseguenze più gravi di una difficoltà temporanea di pagamento.

Per la maggior parte degli automobilisti con un reddito stabile e di una buona storia creditizia, soluzioni alternative come il prestito bancario o il finanziamento finalizzato sono quasi sempre più vantaggiose. Queste opzioni offrono maggiore trasparenza sui costi, condizioni contrattuali più chiare e minori rischi per il patrimonio personale.