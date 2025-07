Ultimo week-end del mese: città che si svuotano, strade che si riempiono. Le previsioni del traffico per sabato 26 e domenica 27 luglio in tutta Italia

iStock Le previsioni del traffico per sabato 27 e domenica 28 luglio

Ultimo fine settimana di luglio, iniziano le partenze in massa. Le ferie estive per milioni di italiani sono in procinto di partire, le città iniziano a svuotarsi e le strade si riempiono. Stavolta non solo nei consueti orari da pendolari: si parte presto, si parte in massa e si parte tutti insieme. Se avete in programma di mettervi in viaggio sabato 27 o domenica 28 luglio, vi conviene tenere d’occhio le previsioni del traffico e, soprattutto preparate pazienza e aria condizionata perché sarà un week-end da bollino rosso, con picchi di attesi già dalle prime ore del mattino.

Sabato 27 luglio: il giorno peggiore

Togliamoci subito il dente: sabato 27 luglio sarà la giornata più difficile. Fin dal mattino, le principali strade verso il mare e la montagna saranno bollenti, sia per il caldo (che non mancherà), sia per il traffico. Gli esperti danno il bollino rosso sia al mattino che al pomeriggio, perciò conviene mettere in conto chilometri di viaggio in colonna.

A peggiorare la situazione, il fatto che – a differenza di quanto accaduto nei weekend precedenti – nel pomeriggio non sono previsti miglioramenti. Il traffico resterà critico fino a sera, quando passerà da bollino rosso ad arancione. Non si tratta di uno stravolgimento, ma almeno il flusso dovrebbe diventare un po’ più gestibile. E chi è prossimo a rientrare? Il quadro sarà leggermente più tranquillo: bollino arancione per la mattina e il pomeriggio, verde in serata.

Domenica 28 luglio: attenzione al rientro

Domenica 28 luglio sembra sarà meno caotico, entro certi limiti. Il mattino e il primo pomeriggio saranno comunque da bollino arancione in entrambe le direzioni, tanto verso le località turistiche quanto verso i grandi centri urbani. L’unico bollino rosso lo troviamo nel pomeriggio, direzione città, dunque si prospetta un rientro complicato se avete pianificato un weekend lungo. In compenso, dalla sera in poi lo scenario tenderà a normalizzarsi, con traffico scorrevole segnalato da bollini verdi.

Ad agitare gli animi ci penserà il meteo. Sabato registrerà temperature elevate lungo l’intera penisola, toccando picchi fino a 40 °C al Sud. E sono in procinto di colpire anche piogge improvvise, soprattutto al Centro-Nord, potenzialmente in grado di complicare la viabilità in alcune zone montane. Si spera vada meglio domenica: clima stabile quasi ovunque, con qualche eventuale precipitazione leggera sulle Alpi nella fascia pomeridiana.

Consigli utili

Banale? Forse. Eppure, un ripassano torna sempre utile: prima di mettersi in viaggio, meglio fare un bel controllo dell’auto, in particolare:

olio, liquidi, pressione gomme, freni;

documenti e dotazioni di sicurezza a bordo;

climatizzatore funzionante, acqua a portata di mano.

Le code estive possono essere lunghe, e nessuno vuole restare fermo in corsia d’emergenza sotto 35 °C.

Per evitare soste inutili al casello, oggi ci sono tre soluzioni elettroniche tra cui scegliere. Oltre al classico Telepass, offrono, infatti, lo stesso servizio pure UnipolMove e MooneyGo, entrambi validi e compatibili con le corsie riservate. Come ogni weekend estivo, ci sono altresì i divieti di circolazione dei mezzi pesanti, per cui il calendario è il seguente:

Venerdì 25 luglio: stop dalle 16:00 alle 22:00

Sabato 26 luglio: dalle 8:00 alle 22:00

Domenica 27 luglio: dalle 7:00 alle 22:00

Una misura che serve a tenere le strade più libere, almeno nelle ore di punta.