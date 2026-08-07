iStock Traffico da bollino nero nel weekend 7-9 agosto 2026

Non saranno giornate facili quelle alle porte per gli automobilisti italiani. Il secondo fine settimana di agosto inizia male già oggi, venerdì 7 agosto: secondo le previsioni, le partenze verso le località turistiche saranno critiche fino alle 21. Ma il peggio arriverà sabato 8, con il bollino nero dalle 7 alle 19 e traffico ancora critico nella fascia 19-21. La situazione migliorerà gradualmente dal pomeriggio di domenica 9 e il flusso dovrebbe essere regolare nella fascia serale, prima che il traffico torni intenso lunedì 10.

Le tratte da tenere d’occhio

Per quanto riguarda le tratte, è il caso di prestare particolare attenzione alle autostrade A1, A14, A2, A22, nonché all’intera rete ligure e alle direttrici del nord-est. I camion destinati al trasporto di cose con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

Le direttrici maggiormente esposte attraversano l’Italia da nord a sud, nello specifico lungo la A1 sono possibili delle difficoltà nei nodi di Milano, Bologna e Firenze, nel tratto appenninico e agli accessi verso Roma e Napoli. Sulla A14, invece, potrebbero verificarsi delle code verso la Riviera romagnola, le Marche, l’Abruzzo e la Puglia, soprattutto tra Bologna, Rimini e Ancona. Si prevede traffico sostenuto anche sulla A2, verso la Campania, la Basilicata e la Calabria, così come sulla A22, in direzione del Trentino-Alto Adige e dell’Austria.

Gli automobilisti sul punto di mettersi in viaggio farebbero bene a munirsi di pazienza. Le prime difficoltà sono previste già venerdì, in particolare fino alle 21, e il peggio verrà probabilmente sabato, dalle 7 alle 19, anche se ulteriori criticità sono attese fino alle 21. Quanto alla domenica, una volta superata la mattina dovrebbero diminuire i disagi, specialmente la sera.

I controlli da effettuare prima della partenza

Prima di salire a bordo sarebbe il caso di sottoporre la vettura ad alcuni controlli. Tanto per cominciare, la pressione e l’usura degli pneumatici andrebbero verificate o, qualora non ci si sentisse abbastanza sicuri, fatte verificare presso l’officina di fiducia, insieme a freni, luci, batteria e livelli dei liquidi: tutti aspetti essenziali per un viaggio sereno, privo di spiacevoli sorprese.

Con il grande caldo che non accenna a concedere tregua, è meglio poi accertarsi del corretto funzionamento del climatizzatore. Nonostante la tentazione di portarsi metà casa sia forte, non bisognerebbe neppure esagerare con le valigie e i proprietari di veicoli elettrici farebbero bene a individuare in anticipo una colonnina alternativa.

I servizi di assistenza

Se nel pieno del tragitto qualcosa dovesse andare storto, le istituzioni danno una mano. Contattabile al numero verde 803.116, il servizio di soccorso ACI è attivo 24 ore su 24: ricevendo la posizione tramite ACI Space, un operatore della rete – composta da 2.000 carri e 600 centri – avrà modo di raggiungere il punto indicato.

Per aggiornamenti in tempo reale su traffico, incidenti, lavori, meteo e trasporto pubblico esiste Luceverde, il servizio di infomobilità dell’ACI raggiungibile telefonicamente al numero verde 800.18.34.34. Sull’intero territorio nazionale opera infine il CCISS, il Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale, a cui poter chiedere aggiornamenti e mandare segnalazioni al numero gratuito 1518, attivo 24 ore su 24.