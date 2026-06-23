Tra le offerte dei Prime Day Amazon trovano spazio due accessori pensati per l'estate: le tendine parasole per finestrini laterali e il parasole pieghevole per parabrezza che aiutano a proteggere passeggeri, animali domestici e abitacolo dai raggi UV

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Il parasole e le tendine possono preservare l'auto dalle alte temperature

Dal 23 al 26 giugno tornano i Prime Day di Amazon, l’evento dedicato agli sconti che ogni anno attira milioni di consumatori alla ricerca delle migliori offerte su tecnologia, accessori per la casa e prodotti per l’automobile. Tra gli articoli più interessanti per affrontare l’estate ci sono senza dubbio i parasole per auto, accessori semplici ma estremamente utili per migliorare il comfort a bordo e proteggere passeggeri e abitacolo dagli effetti del sole e del calore. Tra le proposte più apprezzate figurano le Tendine Parasole Auto XL per finestrini laterali e il parasole interno pieghevole LEIVESTE per parabrezza.

Le tendine laterali

Entrambi i prodotti sono stati progettati per contrastare il calore e i raggi ultravioletti, ma si rivolgono a esigenze differenti. Le tendine laterali sono pensate soprattutto per chi viaggia con bambini o animali domestici, mentre il parasole per parabrezza punta a preservare l’abitacolo quando l’auto è parcheggiata sotto il sole.

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Le Tendine Parasole Auto XL rappresentano una soluzione pratica per proteggere i passeggeri posteriori dall’esposizione diretta ai raggi solari. Grazie alla loro struttura in rete elastica di nuova generazione, sono compatibili con la maggior parte delle automobili e possono adattarsi a numerose tipologie di finestrini. Le dimensioni generose consentono una copertura efficace, mentre il materiale elasticizzato facilita il montaggio e l’adattamento alla forma della portiera.

I punti di forza

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la combinazione tra protezione e comfort. La rete traspirante permette infatti di abbassare i finestrini e far circolare l’aria mantenendo comunque una barriera contro il sole. Questo significa poter beneficiare di una maggiore ventilazione senza rinunciare alla schermatura dai raggi UV. Secondo il produttore, il sistema è in grado di bloccare oltre il 98% dei raggi ultravioletti, contribuendo a ridurre il rischio di scottature e il surriscaldamento dell’abitacolo.

Le tendine offrono inoltre un ulteriore vantaggio: fungono da barriera contro insetti e zanzare, caratteristica particolarmente utile durante viaggi, soste o vacanze estive. Non manca poi un effetto privacy, che rende meno visibile l’interno del veicolo dall’esterno e contribuisce a creare un ambiente più riservato per i passeggeri.

L’installazione è uno dei punti di forza del prodotto. Le tendine possono essere montate in pochi secondi senza attrezzi e, una volta rimosse, occupano pochissimo spazio, risultando facili da riporre nel bagagliaio o nei vani portaoggetti.

Il parasole: necessario per l’abitacolo

A completare la protezione dell’auto entra in gioco il parasole interno LEIVESTE per parabrezza. Si tratta di una soluzione pensata per chi lascia frequentemente il veicolo parcheggiato all’aperto, magari al lavoro, in spiaggia o in città durante le ore più calde della giornata.

LEIVESTE - Parasole per auto Parabrezza interna pieghevole con elastici e ventose, coperture per sole contro i raggi UV (Blu)

La sua funzione principale è quella di ridurre l’effetto serra che si crea all’interno dell’abitacolo. Grazie agli strati riflettenti avanzati, il parasole è in grado di bloccare fino al 99% dei raggi UV, contribuendo a mantenere temperature più contenute all’interno del veicolo. Un vantaggio che si traduce in maggiore comfort al momento di rientrare in auto, evitando di trovare volante, sedili e cruscotto eccessivamente surriscaldati.

Le peculiarità

Oltre a migliorare il comfort, il prodotto aiuta a preservare nel tempo le superfici interne dell’auto. L’esposizione prolungata al sole può infatti favorire scolorimento, usura e deterioramento di plastiche, tessuti e rivestimenti. Utilizzare un parasole rappresenta quindi anche una forma di protezione per il valore dell’automobile.

Il fissaggio avviene tramite due ventose trasparenti che garantiscono una buona aderenza al parabrezza e consentono di installare o rimuovere il dispositivo in pochi istanti. Quando non viene utilizzato, il parasole può essere ripiegato facilmente e conservato senza occupare spazio eccessivo.

Fascia di prezzi

Per quanto riguarda il prezzo, le Tendine Parasole Auto XL vengono generalmente proposte su Amazon in una fascia intorno ai 20 euro, mentre il parasole pieghevole LEIVESTE si colloca solitamente vicino ai 15 euro. Durante i Prime Day, tuttavia, questi accessori possono beneficiare di ulteriori sconti, diventando un acquisto particolarmente conveniente per chi desidera affrontare l’estate con un abitacolo più fresco, protetto e confortevole.