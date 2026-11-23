La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Intervento sul gruppo cinghia e pulegge del motore.

Un cigolio che arriva dal lato della cinghia dei servizi, spesso accompagnato da vibrazioni al minimo, è il classico segnale che qualcosa non va alla puleggia dell’albero motore. Nella maggior parte dei casi sta cedendo l’anello in gomma antivibrante integrato, anche se un rumore simile può dipendere dalla cinghia dei servizi, dal tendicinghia o dalla ruota libera dell’alternatore.

Vediamo come comportarci in questa situazione e quali sono i consigli del meccanico in officina.

Cosa fare subito se senti questo rumore

Se il cigolio è appena comparso, rimane stabile e sul cruscotto non ci sono spie accese, puoi percorrere brevi tratti per portare l’auto in officina, evitando di tirare le marce o affrontare lunghi viaggi. La puleggia dell’albero motore, chiamata anche puleggia smorzatrice, trasmette il moto alla cinghia dei servizi che aziona alternatore, compressore del clima e, su molti motori, pompa dell’acqua o idroguida.

Fermati subito e chiama il carroattrezzi invece se compaiono uno o più di questi segnali gravi:

odore di gomma bruciata o fumo dal cofano: la puleggia o la cinghia sta slittando e si sta surriscaldando eccessivamente;

dal cofano: la puleggia o la cinghia sta slittando e si sta surriscaldando eccessivamente; spia batteria accesa o sterzo improvvisamente duro: la puleggia si è spaccata e la cinghia dei servizi non gira più;

accesa o sterzo improvvisamente duro: la puleggia si è spaccata e la cinghia dei servizi non gira più; battiti metallici forti: il componente è ormai danneggiato e rischia di rompersi da un momento all’altro, rovinando altre parti.

Cosa rischi davvero se la puleggia si rompe

La puleggia smorzatrice è formata da due anelli metallici uniti da una fascia di gomma vulcanizzata, studiata per assorbire gli strappi del motore. Con i chilometri e il calore questa gomma si secca e si scolla fino a cedere del tutto, spaccandosi in due pezzi mentre il motore è in moto.

Ignorare quel cigolio espone l’auto a conseguenze molto pesanti:

fermo improvviso in strada: senza alternatore la batteria si scarica in pochi chilometri e, se la pompa dell’acqua è comandata dalla stessa cinghia, il motore si surriscalda subito;

senza alternatore la batteria si scarica in pochi chilometri e, se la pompa dell’acqua è comandata dalla stessa cinghia, il motore si surriscalda subito; danni seri alla distribuzione: è lo scenario peggiore, perché la cinghia dei servizi può sfilacciarsi e i suoi frammenti, insieme a quelli della puleggia, possono infilarsi nel carter della distribuzione, facendo saltare la fase e causando danni al motore da migliaia di euro.

I segnali da non ignorare per viaggiare sicuri

Prima della rottura definitiva, ci sono quasi sempre degli avvertimenti chiari che puoi notare già dalla guida quotidiana. I più frequenti sono:

il cigolio a freddo o quando accendi il climatizzatore;

a freddo o quando accendi il climatizzatore; un leggero aumento delle vibrazioni al minimo;

nei casi più avanzati, un rumore di sfregamento metallico.

In officina non serve smontare subito l’auto per avere la certezza del guasto. Il meccanico controlla se è presente la classica polvere color ruggine o una specie di grasso intorno alla puleggia. Successivamente esegue una verifica rapida sull’allineamento tra l’anello interno ed esterno: se i due riferimenti si spostano dopo aver avviato il motore, la gomma sta slittando e il pezzo va cambiato subito.

Quanto costa sostituirla

La spesa varia in base al modello d’auto e alla complessità della lavorazione. In media, una puleggia di qualità equivalente all’originale costa tra 140 e 280 euro, a cui si aggiunge la manodopera, che si aggira attorno ai 100-150 euro.

Conviene cambiare anche la cinghia dei servizi e il tendicinghia, portando il totale indicativamente tra 320 e 550 euro: una cifra contenuta se confrontata con i danni della rottura della distribuzione, che possono arrivare a migliaia di euro.

I consigli del meccanico

Appena senti un cigolio anomalo, diverso dal normale rumore del motore, prendi appuntamento in officina senza aspettare che peggiori. Quando fai eseguire il lavoro, puoi seguire questi consigli così da evitare di doverci rimettere mano: