Il set ideale per chi vuole prendersi cura della propria auto con un solo acquisto completo ed economico, comodo da tenere sempre in auto

iStock Tutto per la pulizia dell’auto in un solo kit da 30 accessori

Tenere l’auto pulita dentro e fuori richiede tempo, ma avere gli accessori giusti può essere un aiuto indispensabile per ottenere un risultato impeccabile velocemente. Dal panno in microfibra alle spazzole per i cerchi, passando per le spugne, i pennelli e i dischi per la lucidatura. Una lista infinita di prodotti da aggiungere al carrello, che si possono trovare in un solo kit da 30 accessori da avere sempre in auto.

Strumenti compresi per la pulizia esterna

Nel kit si trova tutto il necessario per lavare la carrozzeria e farla tornare come appena uscita dal concessionario. I panni in microfibra di diverse dimensioni sono perfetti sia per l’asciugatura che per la rimozione dei residui di sporco più ostinati. Il guanto da lavaggio, morbido e resistente, consente di pulire senza graffiare la vernice, mentre la spugna multiuso si adatta a ogni tipo di superficie.

Non mancano strumenti pensati per i dettagli: la spazzola per i cerchi aiuta a rimuovere i residui ferrosi dei freni e le incrostazioni più resistenti, mentre per pulire con efficacia anche le parti basse più incrostate ci sono le spazzole da collegare al trapano di diversa forma e dimensioni per affrontare ogni superficie. Sempre per il trapano si trovano i dischi lucidanti, che abbinati a una cera o un protettivo sintetico danno il tocco finale alla carrozzeria.

Strumenti per gli interni

La cura dell’auto non si ferma all’esterno. All’interno, questo kit mostra tutta la sua versatilità. Le spazzole di precisione permettono di pulire bocchette dell’aria condizionata, interstizi e zone difficili da raggiungere. I mini panni in microfibra sono ideali per display, cruscotti e superfici delicate, mentre la spazzola morbida con setole dense è pensata per sedili e tessuti.

Il kit include anche una pratica borsa per il trasporto, che consente di avere tutto in ordine e a portata di mano nel bagagliaio o nel box auto. Ogni strumento ha il suo posto e non c’è rischio di perdere nulla. È perfetto anche per chi viaggia spesso e vuole mantenere l’abitacolo pulito ovunque si trovi.

La lista completa dei 30 accessori

5 spazzole per il dettaglio dell’auto;

5 spazzole per trapano;

3 spugne lucidanti sostituibili;

3 spazzole per la pulizia a manico lungo;

2 panni per la pulizia in microfibra;

2 tamponi per la ceratura tascabili;

1 batuffolo di lana autoadesivo;

1 spazzola per il condizionatore d’aria dell’auto;

1 panno di ricambio per la pulizia del condizionatore d’aria;

1 spazzola per la polvere;

1 spazzola per i pneumatici;

1 spazzola piatta;

1 spugna a pressione;

1 gancio per i pneumatici;

1 guanto per il lavaggio dell’auto in microfibra;

1 borsa per il trasporto.

Questo set è completo di tutto: strumenti per il lavaggio, per la lucidatura, per la cura dei dettagli e per la manutenzione quotidiana. Il tutto in un unico acquisto ed economico acquisto. Un prodotto completo che semplifica la vita e rende il bagagliaio dell’auto più organizzato, rendendo meno impegnativo prendersi cura della propria auto. Non serve più cercare decine di articoli diversi: il kit HOVIBU da 30 pezzi risolve le necessità di tutti con un notevole risparmio economico per chi tiene alla propria auto e vuole tenerla sempre come nuova.