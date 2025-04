Acquistare un’auto nuova può essere più conveniente in certi periodi dell’anno: festività, mesi e segreti per fare un buon affare

Fonte: iStock Quando andare in concessionaria a comprare un'auto nuova e perché

L’auto rappresenta una delle spese più importanti che una persona si può trovare ad affrontare. Dopo aver scelto il modello e aver risolto il dilemma tra nuovo e usato, il periodo in cui acquistare l’auto è un fattore importante da non sottovalutare. Per andare a caccia di affari, specialmente sul nuovo, bisogna infatti conoscere i momenti giusti in cui conviene recarsi in concessionaria.

Periodi e mesi migliori per acquistare un’auto

I mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre sono tra i periodi in cui è più conveniente acquistare un’auto nuova. Questo perché le concessionarie devono spesso raggiungere obiettivi di vendita trimestrali imposti dalle case madri e sono più propense a concedere sconti o promozioni interessanti pur di chiudere contratti. In particolare a dicembre, quando le concessionarie vogliono chiudere l’anno con numeri positivi e tendono a essere più flessibili sui margini di guadagno. Alcuni periodi dell’anno coincidono anche con la fine dei contratti di noleggio a lungo termine o con il rinnovo delle flotte aziendali; in questi casi, i concessionari possono mettere in vendita auto a chilometri zero o seminuove con pochi mesi di vita e a condizioni molto favorevoli.

Il lancio del nuovo modello

Il periodo in cui vengono lanciati i nuovi modelli può rappresentare un’opportunità per l’acquisto dei precedenti. Subito dopo l’annuncio di un restyling o l’uscita di una nuova versione, il modello precedente in pronta consegna viene spesso venduto in sconto per svuotare i piazzali. Se non si è interessati ad avere la versione più aggiornata, questo è un momento ideale per acquistare.

Fine mese

Anche se non si ha molto tempo per ponderare l’acquisto, il semplice attendere la fine del mese può fare una piccola differenza. In forma minore rispetto alla fine dell’anno, i concessionari tendono a voler chiudere i target mensili e perciò potrebbero essere più disposti a trattare sul prezzo o a includere optional.

Gli sconti festivi

Le festività, spesso associate a promozioni e campagne pubblicitarie, rappresentano un altro momento strategico per l’acquisto di un’auto nuova. Le concessionarie sfruttano queste occasioni per attirare nuovi clienti con sconti, pacchetti di optional gratuiti o formule di finanziamento più convenienti.

Black Friday e Cyber Monday

Anche il mondo automotive si è adattato alle tendenze dell’e-commerce. Durante il Black Friday e il Cyber Monday di fine novembre, molte concessionarie lanciano campagne lampo online con sconti esclusivi o vantaggi temporanei, perfetti per chi ha già le idee chiare su quale modello acquistare.

Pasqua e promozioni primaverili

Le festività pasquali e l’arrivo della primavera coincidono con il momento in cui le case automobilistiche iniziano a spingere i nuovi modelli. In questo periodo non è raro trovare offerte di lancio oppure incentivi all’acquisto legati a veicoli green o a basse emissioni.

Ferragosto e periodo estivo

Agosto è un mese particolare: molte concessionarie abbassano l’attività a causa delle ferie, ma proprio per questo motivo, chi è disposto ad acquistare in piena estate potrebbe trovare venditori più disponibili a offrire sconti pur di chiudere una vendita in un mese difficile.

Periodi e mesi peggiori per acquistare un’auto nuova

Così come esistono momenti ideali per acquistare un’auto, ci sono anche periodi dell’anno in cui è più difficile ottenere sconti o condizioni vantaggiose. In un mercato in cui i prezzi sono in continuo aumento, conoscere questi momenti può aiutare a evitare decisioni affrettate e spendere più del necessario.

Inizio anno

Nei primi mesi dell’anno, le concessionarie sono meno inclini a concedere grandi sconti. L’anno fiscale è appena iniziato e c’è ancora molto tempo per raggiungere nuovi obiettivi di vendita. Inoltre, in questo periodo solitamente non vengono lanciati nuovi modelli, per cui non sono ancora attive le promozioni legate alle versioni uscenti.

Inizio vacanze estive

A differenza del periodo che va da inizio agosto alla fine dell’estate, che può nascondere qualche buona opportunità, i mesi estivi iniziali sono spesso i peggiori per acquistare. Le concessionarie lavorano a ritmi ridotti, molti venditori sono in ferie, e le offerte promozionali sono rare o meno aggressive rispetto ad altri momenti dell’anno.

Fine bonus governativi

Infine, attenzione ai periodi immediatamente successivi alla chiusura degli incentivi statali. Quando un bonus termina, il mercato tende a rallentare e i prezzi possono salire in attesa di nuove direttive o misure da parte del governo.