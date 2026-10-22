Scopri quando gli pneumatici della tua auto sono da sostituire, i controlli pratici per non rischiare la cristallizzazione della mescola e usure anomale

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Verifica dello spessore del battistrada nei canali principali per valutare l'aderenza su bagnato prima di raggiungere il limite di sicurezza

Capire quando cambiare le gomme dell’auto significa saper verificare il battistrada. Ecco i parametri reali per distinguere la tolleranza di legge e la sicurezza su strada. In officina vediamo troppi automobilisti fidarsi del falso mito: “c’è ancora spessore”, ignorando la cristallizzazione della mescola e i cedimenti strutturali. Vediamo che cosa bisogna fare.

La differenza tra sanzione e tenuta di strada

Circolare con un battistrada sotto la soglia di 1,6 mm significa rischiare una sanzione che va da 80 a 350 euro, oltre alla possibile decurtazione dei punti patente, l’eventuale fermo del veicolo e la bocciatura durante la revisione ministeriale. Da nuovo, uno pneumatico ha scanalature profonde circa 8 mm, quando scende, la capacità di espellere l’acqua cala di oltre l’80%. Vediamo i parametri per non rischiare l’aquaplaning anche a basse velocità e senza aumentare lo spazio di arresto su asfalto bagnato:

soglia di sicurezza a 4 mm: a prescindere dal tipo di pneumatico montato, scendere sotto i 4 mm compromette la capacità del battistrada di evacuare l’acqua, neve o fango. Sotto questa quota, la gomma perde la sua efficienza compromettendo la stabilità;

a prescindere dal tipo di pneumatico montato, scendere sotto i 4 mm compromette la capacità del battistrada di evacuare l’acqua, neve o fango. Sotto questa quota, la gomma perde la sua efficienza compromettendo la stabilità; misurazione con profondimetro o metodo della moneta: lo strumento più preciso è il calibro di profondità, un attrezzo da pochi euro che consente di rilevare con esattezza lo spessore residuo. In alternativa, puoi usare il metodo della moneta da 2 euro la cui corona argentata misura circa 4 mm;

lo strumento più preciso è il calibro di profondità, un attrezzo da pochi euro che consente di rilevare con esattezza lo spessore residuo. In alternativa, puoi usare il metodo della moneta da 2 euro la cui corona argentata misura circa 4 mm; limite TWI a 1,6 mm: sono dei tasselli di gomma dura alti 1,6 mm posizionati sul fondo dei canali, individuabili dal triangolo o dalla dicitura “TWI” sulla spalla. Quando il battistrada arriva a filo del risalto, la gomma è necessariamente da sostituire;

sono dei tasselli di gomma dura alti 1,6 mm posizionati sul fondo dei canali, individuabili dal triangolo o dalla dicitura “TWI” sulla spalla. Quando il battistrada arriva a filo del risalto, la gomma è necessariamente da sostituire; codice DOT: impresso dentro un ovale sul fianco, riporta 4 cifre che indicano settimana e anno di produzione. Una gomma che ha superato i 5-6 anni tende a cristallizzare e perde aderenza anche se il battistrada sembra ancora alto.

Perché i tasselli alti non bastano

Con il passare del tempo, i raggi UV e le continue escursioni termiche tendono a seccare la mescola trasformandola in plastica rigida. Il battistrada smette di consumarsi semplicemente perché si è vetrificato, scivolando sull’asfalto invece di aderire al manto stradale. In officina verifichiamo lo stato della mescola con 4 controlli rapidi:

test dell’unghia: prova ad affondare con forza l’unghia sul battistrada. Se la mescola è sana la senti elastica e ritorna subito in forma, se è rigida come il PVC da cantiere, la gomma ha perso la sua aderenza;

prova ad affondare con forza l’unghia sul battistrada. Se la mescola è sana la senti elastica e ritorna subito in forma, se è rigida come il PVC da cantiere, la gomma ha perso la sua aderenza; presenza di screpolature: controlla alla base dei tasselli e sulla spalla se noti la presenza di crepe dovute all’invecchiamento, queste non garantiscono più la tenuta strutturale dello pneumatico;

controlla alla base dei tasselli e sulla spalla se noti la presenza di crepe dovute all’invecchiamento, queste non garantiscono più la tenuta strutturale dello pneumatico; codice DOT: sul fianco, dentro un riquadro ovale, trovi le quattro cifre che indicano la settimana e l’anno di fabbricazione (es. 2421 significa 24ª settimana del 2021). I produttori consigliano di sostituirle al massimo ogni 10 anni, così da evitare possibili cedimenti strutturali della carcassa;

sul fianco, dentro un riquadro ovale, trovi le quattro cifre che indicano la settimana e l’anno di fabbricazione (es. 2421 significa 24ª settimana del 2021). I produttori consigliano di sostituirle al massimo ogni 10 anni, così da evitare possibili cedimenti strutturali della carcassa; perdita di aderenza: è il sintomo tipico di una gomma cristallizzata. L’auto slitta in partenza su asfalto umido, tende a pattinare sulle rotatorie o in curva e si attiva continuamente l’ABS o l’ESP anche a basse velocità.

I consigli del meccanico

Per evitare brutte sorprese e allungare la durata degli pneumatici, ecco alcuni consigli che puoi applicare subito: