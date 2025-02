Fonte: 123RF Distanza minima per il sorpasso dei ciclisti, ci sono regole da rispettare

Per ridurre il rischio di incidenti e garantire una maggiore tutela, con il nuovo Codice della Strada è stata introdotta una normativa che stabilisce una distanza minima obbligatoria di 1,5 metri per il sorpasso dei ciclisti da parte dei veicoli a motore. La regola è stata pensata per evitare situazioni pericolose che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di chi si muove su due ruote. In realtà l’applicazione della norma non è sempre uniforme e dipende dalle caratteristiche della strada.

Il sorpasso dei ciclisti: quando si applica la distanza minima

La normativa in vigore stabilisce che, nel momento in cui un automobilista decide di sorpassare un ciclista, deve mantenere una distanza laterale minima di 1,5 metri. Questo spazio di sicurezza contribuisce a ridurre il rischio di collisioni accidentali e per proteggere il ciclista da spostamenti d’aria generati dai veicoli in transito. E permette al ciclista di mantenere una traiettoria stabile ovvero contenere il rischio di essere sbilanciato da fattori esterni, come buche, ostacoli o raffiche di vento improvvise.

La distanza minima non è sempre obbligatoria in ogni situazione. La norma specifica che deve essere rispettata ove le caratteristiche della strada lo consentano. Significa che su carreggiate particolarmente strette o in presenza di ostacoli laterali, la distanza potrebbe essere ridotta, purché venga comunque garantita la massima sicurezza possibile. In queste circostanze, l’automobilista è tenuto a regolare la velocità e a procedere con particolare cautela, così da evitare di mettere in pericolo il ciclista.

L’impatto del traffico urbano sulla sicurezza dei ciclisti

Nelle aree urbane, la presenza di traffico intenso aumenta il rischio di incidenti tra ciclisti e automobilisti. Le piste ciclabili non sono sempre segnalate o vengono occupate da veicoli in sosta. Di conseguenza i ciclisti sono costretti a immettersi sulla carreggiata.

I ciclisti possono segnalare eventuali infrazioni alle forze dell’ordine fornendo prove come video o foto registrati durante la guida. In alcuni comuni, esistono app dedicate che permettono ai cittadini di segnalare manovre pericolose o il mancato rispetto della distanza minima.

Alcuni dispositivi installabili sui veicoli permettono di misurare la distanza laterale durante il sorpasso e di avvisare il conducente in caso di mancato rispetto delle norme.

Sanzioni per chi non rispetta la distanza minima

Il mancato rispetto della distanza laterale di sicurezza durante il sorpasso di un ciclista espone il guidatore a sanzioni economiche. La normativa prevede multe che variano da 167 a 665 euro, a seconda della gravità dell’infrazione. L’importo può aumentare se il mancato rispetto della distanza minima causa un incidente o mette in serio pericolo l’incolumità del ciclista.

Anche se in alcune situazioni la distanza di 1,5 metri può non essere tecnicamente rispettabile per via delle caratteristiche della strada, la legge impone comunque di garantire una distanza laterale adeguata per la sicurezza del ciclista. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, la valutazione della manovra di sorpasso tiene conto di fattori come la velocità del veicolo, le condizioni della carreggiata e la presenza di altri utenti della strada.

Va ricordato che l’inosservanza delle regole di sicurezza nei confronti dei ciclisti può portare a conseguenze più gravi nel caso in cui si verifichino incidenti con danni fisici. In queste situazioni, oltre alla sanzione amministrativa, possono scattare procedimenti penali per lesioni colpose o, nei casi più gravi, per omicidio stradale.

Applicazione della norma sulle strade extraurbane

La distanza minima di 1,5 metri per il sorpasso dei ciclisti non si applica solo nei centri urbani, ma anche sulle strade extraurbane, dove le velocità di transito sono più elevate. In questi contesti, il rischio per i ciclisti è maggiore a causa dell’assenza di piste ciclabili dedicate e dell’alta velocità dei veicoli a motore. Gli automobilisti sono quindi chiamati a prestare particolare attenzione nelle manovre di sorpasso di un ciclista e di valutare la visibilità, la presenza di curve o dislivelli e le condizioni del traffico.

Sulle strade extraurbane, il sorpasso deve avvenire solo quando è possibile garantire un margine di sicurezza. Se le condizioni non permettono un sorpasso in sicurezza, il conducente del veicolo deve attendere il momento opportuno, senza forzare la manovra.

Il comportamento dei ciclisti e il rispetto del Codice della Strada

Anche i ciclisti, come tutti gli utenti della strada, sono tenuti a rispettare il Codice della Strada. Devono mantenere una condotta prudente, segnalare le proprie intenzioni agli altri veicoli ed evitare comportamenti rischiosi. Su strade a scorrimento veloce è consigliato procedere in fila indiana, per ridurre l’ingombro sulla carreggiata e facilitare le manovre di sorpasso da parte dei veicoli.

I ciclisti devono assicurarsi di essere visibili, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione. Ed è obbligatorio l’uso di luci anteriori e posteriori, così come il rispetto della segnaletica stradale. Il comportamento corretto da parte dei ciclisti è essenziale per ridurre il rischio di incidenti e favorire una convivenza sicura con gli automobilisti.

Le variabili che incidono sulla distanza di sorpasso

Oltre alle caratteristiche della strada, altri fattori influenzano il corretto rispetto della distanza minima di 1,5 metri. Tra questi vi sono la velocità del veicolo a motore, la condizione atmosferica, la presenza di traffico intenso e la dimensione del veicolo che sta effettuando il sorpasso. Un camion o un autobus, ad esempio, generano una maggiore turbolenza d’aria rispetto a un’automobile, il che rende ancora più importante rispettare una distanza di sicurezza adeguata.

In diversi Paesi europei, il rispetto della distanza minima per il sorpasso dei ciclisti è già una realtà consolidata. In Francia è ad esempio obbligatorio mantenere una distanza di 1,5 metri nelle strade extraurbane e di 1 metro nelle aree urbane. In Spagna, la legge impone agli automobilisti di cambiare corsia quando effettuano il sorpasso, se le condizioni del traffico lo permettono.

Per favorire il rispetto della normativa, alcuni Paesi europei hanno introdotto segnali stradali specifici che ricordano agli automobilisti l’obbligo di rispettare la distanza minima durante il sorpasso dei ciclisti. Anche in Italia, in alcune città, sono state sperimentate campagne di sensibilizzazione attraverso segnaletica verticale e messaggi luminosi posti lungo le strade.

Ecco quindi che se da un lato gli automobilisti sono chiamati al rispetto della distanza di sicurezza, dall’altro i ciclisti devono adottare comportamenti responsabili. Evitare movimenti bruschi, segnalare le proprie intenzioni e mantenere una traiettoria stabile sono tutti elementi che contribuiscono a una maggiore sicurezza stradale.