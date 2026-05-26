La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Il rendimento termodinamico e il mantenimento dei cavalli originali dipendono direttamente dalla qualità del gas erogato e dal tipo di impianto installato

Il timore dell’auto a gas lenta e pigra nei sorpassi è un vecchio ricordo che ancora oggi condiziona molti automobilisti. Chi sta valutando una vettura bifuel o l’installazione di un impianto aftermarket teme sempre di compromettere le prestazioni del motore. Oggi con i moderni sistemi di iniezione GPL, la perdita reale oscilla tra il 2% e il 5% rispetto al benzina, rendendo il calo del tutto impercettibile nella guida di tutti i giorni.

Quanti cavalli perde il motore

Nei moderni impianti a iniezione sequenziale fasata, il calo di potenza effettivo oscilla appena tra il 2% e il 5% rispetto all’alimentazione a benzina. Significa che su un motore da 100 cavalli ne perderai al massimo 5: una differenza del tutto impercettibile nella guida di tutti i giorni. La drastica perdita di prestazioni che superava il 15% apparteneva esclusivamente ai vecchi impianti meccanici degli anni ’90. Questo salto in avanti è merito della gestione elettronica. Il minimo divario rimasto dipende unicamente dalle proprietà fisiche del carburante:

minore densità energetica : il GPL sprigiona meno energia termica per unità di volume rispetto alla benzina, determinando il lieve calo fisiologico di potenza e un aumento proporzionale dei consumi;

: il GPL sprigiona meno energia termica per unità di volume rispetto alla benzina, determinando il lieve calo fisiologico di potenza e un aumento proporzionale dei consumi; superiore numero di ottani: il gas vanta un potere antidetonante che supera i 103 ottani contro i 95 della benzina. Le strategie software avanzate sfruttano questo vantaggio modificando i parametri di anticipo dell’accensione, ottimizzando la spinta sui pistoni e recuperando gran parte del gap energetico originario.

Differenza tra impianto GPL aspirato e sequenziale fasato

La tecnologia installata determina il comportamento del veicolo. Le differenze tra le architetture spiegano chiaramente perché i vecchi problemi di erogazione sono stati superati:

vecchi sistemi aspirati : il gas viene immesso nel condotto di aspirazione, creando una miscela fissa per tutti i cilindri con forti perdite di carico;

: il gas viene immesso nel condotto di aspirazione, creando una miscela fissa per tutti i cilindri con forti perdite di carico; sistemi moderni sequenziali fasati : la centralina del gas dialoga in tempo reale con quella originale dell’auto, gestendo tramite l’iniettore la carburazione ideale per ogni singolo cilindro;

: la centralina del gas dialoga in tempo reale con quella originale dell’auto, gestendo tramite l’iniettore la carburazione ideale per ogni singolo cilindro; l’iniezione temporizzata: il GPL viene iniettato solo nell’esatto momento in cui la valvola di aspirazione si apre, azzerando gli sprechi e mantenendo la prontezza del motore.

Il GPL rende meno sui motori aspirati o turbo?

La struttura meccanica del motore influisce direttamente sulla resa del gas. I motori turbocompressi offrono un rendimento termodinamico ottimale con il GPL rispetto ai motori aspirati e la differenza nell’erogazione dei cavalli dipende da fattori tecnici precisi:

motori aspirati : la minore densità energetica del gas rispetto alla benzina si traduce in una leggera perdita di coppia avvertibile ai bassi regimi, specialmente quando affronti una salita o viaggi a pieno carico;

: la minore densità energetica del gas rispetto alla benzina si traduce in una leggera perdita di coppia avvertibile ai bassi regimi, specialmente quando affronti una salita o viaggi a pieno carico; motori turbo : la turbina compensa il minor potere calorifico del GPL immettendo una quantità maggiore di aria compressa nei cilindri, annullando il deficit di ripresa;

: la turbina compensa il minor potere calorifico del GPL immettendo una quantità maggiore di aria compressa nei cilindri, annullando il deficit di ripresa; sfruttamento degli ottani : il GPL vanta un potere antidetonante superiore ai 103 ottani, che permette alla centralina di aumentare la pressione di sovralimentazione del turbo senza rischiare il battito in testa;

: il GPL vanta un potere antidetonante superiore ai 103 ottani, che permette alla centralina di aumentare la pressione di sovralimentazione del turbo senza rischiare il battito in testa; salvaguardia dei pistoni: l’alto numero di ottani evita la combustione precoce e incontrollata della miscela, che altrimenti danneggerebbe gravemente il cielo dei pistoni.

Di conseguenza, la perdita di potenza sui motori turbo è vicina allo zero, mentre sull’aspirato il calo prestazionale è più avvertibile.

Quale impianto è più performante?

Se il tuo obiettivo è non perdere nemmeno un cavallo di potenza sulla tua auto GPL, devi orientarti sulle tecnologie di ultima generazione. Le prestazioni massime si ottengono escludendo i vecchi sistemi gassosi e scegliendo configurazioni specifiche:

sistemi a iniezione liquida diretta : introducono il GPL direttamente nella camera di combustione allo stato liquido, sfruttando gli stessi iniettori originali della benzina e garantendo il massimo rendimento termodinamico;

: introducono il GPL direttamente nella camera di combustione allo stato liquido, sfruttando gli stessi iniettori originali della benzina e garantendo il massimo rendimento termodinamico; sistemi a iniezione liquida indiretta : spruzzano il gas ancora liquido nei condotti di aspirazione, appena prima delle valvole, sfruttando un rail di iniettori dedicato che mantiene inalterata la prontezza del motore;

: spruzzano il gas ancora liquido nei condotti di aspirazione, appena prima delle valvole, sfruttando un rail di iniettori dedicato che mantiene inalterata la prontezza del motore; sistemi sequenziali fasati: utilizzano il carburante allo stato gassoso ma integrano micro-iniettate di benzina durante i forti carichi di lavoro, sostenendo la coppia motrice e proteggendo le valvole di scarico.

Cosa succede quando l’auto perde potenza

Se la tua auto a GPL è diventata improvvisamente lenta, fatica a prendere i giri o avverti forti vuoti in accelerazione, non devi considerarla una caratteristica normale del gas ma si tratta di un malfunzionamento specifico del sistema di alimentazione. Per evitare cali improvvisi di potenza e costose riparazioni, non devi aspettare che si accenda la spia di avaria motore. Ti consiglio di rivolgerti a un centro autorizzato o a un’officina specializzata per eseguire la manutenzione periodica:

manutenzione dei filtri : la sostituzione regolare del filtro della fase liquida e di quello della fase gassosa impedisce alle impurità e alle sostanze oleose del GPL di raggiungere e bloccare gli iniettori;

: la sostituzione regolare del filtro della fase liquida e di quello della fase gassosa impedisce alle impurità e alle sostanze oleose del GPL di raggiungere e bloccare gli iniettori; controllo delle tubazioni : l’ispezione dei condotti in gomma evita fessurazioni o micro-perdite che potrebbero alterare la pressione del sistema e causare smagrimenti della miscela;

: l’ispezione dei condotti in gomma evita fessurazioni o micro-perdite che potrebbero alterare la pressione del sistema e causare smagrimenti della miscela; calibrazione della centralina : la verifica dei parametri software tramite computer assicura che i tempi di iniezione del gas rimangano costantemente allineati a quelli della benzina;

: la verifica dei parametri software tramite computer assicura che i tempi di iniezione del gas rimangano costantemente allineati a quelli della benzina; stato delle candele: il GPL richiede un’energia di accensione superiore rispetto alla benzina, perciò candele efficienti e specifiche per gas garantiscono una combustione perfetta senza mancate accensioni.

I consigli del meccanico

Per evitare che l’impianto perda la sua efficienza originaria, la prevenzione è lo strumento più efficace a tua disposizione. Nella mia esperienza in officina ho visto troppi motori subire danni costosi che si potevano evitare con piccoli accorgimenti quotidiani. Se vuoi mantenere le prestazioni al massimo e allungare la vita dei componenti, ti suggerisco di seguire queste buone norme pratiche: