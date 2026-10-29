Quando arriva il momento del cambio gomme stagionale, molti automobilisti sono convinti di poter percorrere 50.000 km anche con un treno di invernali.
Nella realtà le cose sono ben diverse; la mescola è più morbida di quella estiva e il battistrada è composto da fitte lamelle che fanno presa su asfalto freddo, neve e ghiaccio: questo porta a un consumo decisamente più rapido.
A questo si aggiunge la tipologia di strada percorsa ogni giorno. Vediamo quanti chilometri durano davvero e da cosa dipende la loro resa effettiva.
Indice
Durata media degli pneumatici
In condizioni di utilizzo normale, un set di gomme nuove percorre mediamente tra i 15.000 e i 40.000 km. Chi sceglie le quattro stagioni (All Season) ottiene generalmente una durata superiore del 10–15%. Il motivo è che la mescola è composta da una parte più dura per resistere all’asfalto caldo estivo, e una parte morbida per aggrappare sul gelo invernale. La durata effettiva dipende in modo diretto dalla qualità e dall’età della gomma:
- gomme fresche e di qualità: garantiscono la massima aderenza su asfalto freddo, bagnato e neve, ma si consumano più rapidamente;
- mescola dura o indurita dal tempo: si consuma molto lentamente ma la gomma, essendo vetrificata, perde aderenza rendendo l’auto instabile sul bagnato.
Oltre alla qualità della gomma, il fattore principale che incide sul chilometraggio totale è il tipo di strada che si percorre ogni giorno:
|Tipologia di percorso
|Resa chilometrica media
|Sollecitazione prevalente
|autostrada lineare
|35.000 – 40.000 km
|consumo regolare a velocità costante in lunghi tragitti rettilinei
|misto urbano ed extraurbano
|25.000 – 30.000 km
|guida ripetuta in città, rotatorie e frenate accelerano il consumo
|percorsi in montagna
|15.000 – 20.000 km
|tornanti, forti pendenze che usurano pneumatici maggiormente sui lati
L’impatto su benzina, diesel, ibride ed elettriche
A parità di strada, anche la massa del veicolo e l’erogazione della coppia incidono sul reale consumo chilometrico, vediamo quali sono le differenze con una gomma di alta fascia e su un percorso misto:
- benzina: erogano la potenza in modo graduale, garantendo una lunga durata del battistrada fino a 30.000 km;
- turbodiesel: avendo una coppia elevata già a bassi giri riducono la resa a circa 28.000 km;
- ibride ed elettriche: rappresentano le auto con una coppia istantanea e maggior peso, riducendo la vita utile anche a 25.000 km.
I consigli del meccanico
Oltre a valutare la qualità della gomma va verificato anche lo stato, infatti dare un’occhiata frettolosa al battistrada o scegliere quelle più economiche è l’errore più comune che si può commettere:
- far prevalere la qualità: scegliere marche premium garantisce di mantenere delle ottime performance per tutta la durata del battistrada;
- limite dei 4 millimetri: il limite minimo consentito di battistrada è di 1,6 mm, ma da tecnico consiglio di sostituirle al raggiungimento dei 4 mm così da garantire il massimo della tenuta di strada su asfalto freddo, neve e bagnato;
- età della gomma e codice DOT: percorrere pochi chilometri all’anno porta a credere di avere gomme “eterne” solo perché il battistrada misura ancora 5 o 6 mm. Controlla sempre sul fianco del pneumatico le ultime 4 cifre del codice DOT, superati i 4 o 5 anni la gomma indurisce e diventa pericolosa sul bagnato;
- controllo usura: misurare lo spessore residuo non basta, bisogna controllare anche la spalla interna ed esterna. Una differenza tra i lati evidenzia problemi di convergenza o una pressione di gonfiaggio non corretta.