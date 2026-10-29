Quanti km si possono fare con le gomme invernali o 4 stagioni nuove

Scopri quali sono i fattori meccanici che incidono sulla durata degli pneumatici e le verifiche per non evitare rischi nel periodo invernale

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Maurizio Chiogna

meccanico-elettronico automotive

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

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Quanti km si possono fare con le gomme invernali o 4 stagioni nuove
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Controllo del serraggio ruota durante il cambio gomme stagionale in officina meccanica
Quanto durano le gomme invernali? Come si misura l’usura del battistrada? Quali sono i vantaggi delle gomme 4 stagioni?

Quando arriva il momento del cambio gomme stagionale, molti automobilisti sono convinti di poter percorrere 50.000 km anche con un treno di invernali.

Nella realtà le cose sono ben diverse; la mescola è più morbida di quella estiva e il battistrada è composto da fitte lamelle che fanno presa su asfalto freddo, neve e ghiaccio: questo porta a un consumo decisamente più rapido.

A questo si aggiunge la tipologia di strada percorsa ogni giorno. Vediamo quanti chilometri durano davvero e da cosa dipende la loro resa effettiva.

Durata media degli pneumatici

In condizioni di utilizzo normale, un set di gomme nuove percorre mediamente tra i 15.000 e i 40.000 km. Chi sceglie le quattro stagioni (All Season) ottiene generalmente una durata superiore del 10–15%. Il motivo è che la mescola è composta da una parte più dura per resistere all’asfalto caldo estivo, e una parte morbida per aggrappare sul gelo invernale. La durata effettiva dipende in modo diretto dalla qualità e dall’età della gomma:

  • gomme fresche e di qualità: garantiscono la massima aderenza su asfalto freddo, bagnato e neve, ma si consumano più rapidamente;
  • mescola dura o indurita dal tempo: si consuma molto lentamente ma la gomma, essendo vetrificata, perde aderenza rendendo l’auto instabile sul bagnato.

Oltre alla qualità della gomma, il fattore principale che incide sul chilometraggio totale è il tipo di strada che si percorre ogni giorno:

Tipologia di percorso Resa chilometrica media Sollecitazione prevalente
autostrada lineare 35.000 – 40.000 km consumo regolare a velocità costante in lunghi tragitti rettilinei
misto urbano ed extraurbano 25.000 – 30.000 km guida ripetuta in città, rotatorie e frenate accelerano il consumo
percorsi in montagna 15.000 – 20.000 km tornanti, forti pendenze che usurano pneumatici maggiormente sui lati

L’impatto su benzina, diesel, ibride ed elettriche

A parità di strada, anche la massa del veicolo e l’erogazione della coppia incidono sul reale consumo chilometrico, vediamo quali sono le differenze con una gomma di alta fascia e su un percorso misto:

  • benzina: erogano la potenza in modo graduale, garantendo una lunga durata del battistrada fino a 30.000 km;
  • turbodiesel: avendo una coppia elevata già a bassi giri riducono la resa a circa 28.000 km;
  • ibride ed elettriche: rappresentano le auto con una coppia istantanea e maggior peso, riducendo la vita utile anche a 25.000 km.

I consigli del meccanico

Oltre a valutare la qualità della gomma va verificato anche lo stato, infatti dare un’occhiata frettolosa al battistrada o scegliere quelle più economiche è l’errore più comune che si può commettere:

  • far prevalere la qualità: scegliere marche premium garantisce di mantenere delle ottime performance per tutta la durata del battistrada;
  • limite dei 4 millimetri: il limite minimo consentito di battistrada è di 1,6 mm, ma da tecnico consiglio di sostituirle al raggiungimento dei 4 mm così da garantire il massimo della tenuta di strada su asfalto freddo, neve e bagnato;
  • età della gomma e codice DOT: percorrere pochi chilometri all’anno porta a credere di avere gomme “eterne” solo perché il battistrada misura ancora 5 o 6 mm. Controlla sempre sul fianco del pneumatico le ultime 4 cifre del codice DOT, superati i 4 o 5 anni la gomma indurisce e diventa pericolosa sul bagnato;
  • controllo usura: misurare lo spessore residuo non basta, bisogna controllare anche la spalla interna ed esterna. Una differenza tra i lati evidenzia problemi di convergenza o una pressione di gonfiaggio non corretta.
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