Scopri quali sono i fattori meccanici che incidono sulla durata degli pneumatici e le verifiche per non evitare rischi nel periodo invernale

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Controllo del serraggio ruota durante il cambio gomme stagionale in officina meccanica

Quando arriva il momento del cambio gomme stagionale, molti automobilisti sono convinti di poter percorrere 50.000 km anche con un treno di invernali.

Nella realtà le cose sono ben diverse; la mescola è più morbida di quella estiva e il battistrada è composto da fitte lamelle che fanno presa su asfalto freddo, neve e ghiaccio: questo porta a un consumo decisamente più rapido.

A questo si aggiunge la tipologia di strada percorsa ogni giorno. Vediamo quanti chilometri durano davvero e da cosa dipende la loro resa effettiva.

Durata media degli pneumatici

In condizioni di utilizzo normale, un set di gomme nuove percorre mediamente tra i 15.000 e i 40.000 km. Chi sceglie le quattro stagioni (All Season) ottiene generalmente una durata superiore del 10–15%. Il motivo è che la mescola è composta da una parte più dura per resistere all’asfalto caldo estivo, e una parte morbida per aggrappare sul gelo invernale. La durata effettiva dipende in modo diretto dalla qualità e dall’età della gomma:

gomme fresche e di qualità: garantiscono la massima aderenza su asfalto freddo, bagnato e neve, ma si consumano più rapidamente;

garantiscono la massima aderenza su asfalto freddo, bagnato e neve, ma si consumano più rapidamente; mescola dura o indurita dal tempo: si consuma molto lentamente ma la gomma, essendo vetrificata, perde aderenza rendendo l’auto instabile sul bagnato.

Oltre alla qualità della gomma, il fattore principale che incide sul chilometraggio totale è il tipo di strada che si percorre ogni giorno:

Tipologia di percorso Resa chilometrica media Sollecitazione prevalente autostrada lineare 35.000 – 40.000 km consumo regolare a velocità costante in lunghi tragitti rettilinei misto urbano ed extraurbano 25.000 – 30.000 km guida ripetuta in città, rotatorie e frenate accelerano il consumo percorsi in montagna 15.000 – 20.000 km tornanti, forti pendenze che usurano pneumatici maggiormente sui lati

L’impatto su benzina, diesel, ibride ed elettriche

A parità di strada, anche la massa del veicolo e l’erogazione della coppia incidono sul reale consumo chilometrico, vediamo quali sono le differenze con una gomma di alta fascia e su un percorso misto:

benzina: erogano la potenza in modo graduale, garantendo una lunga durata del battistrada fino a 30.000 km;

erogano la potenza in modo graduale, garantendo una lunga durata del battistrada fino a 30.000 km; turbodiesel: avendo una coppia elevata già a bassi giri riducono la resa a circa 28.000 km;

avendo una coppia elevata già a bassi giri riducono la resa a circa 28.000 km; ibride ed elettriche: rappresentano le auto con una coppia istantanea e maggior peso, riducendo la vita utile anche a 25.000 km.

I consigli del meccanico

Oltre a valutare la qualità della gomma va verificato anche lo stato, infatti dare un’occhiata frettolosa al battistrada o scegliere quelle più economiche è l’errore più comune che si può commettere: