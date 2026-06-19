iStock Pagamento parcheggi strisce blu a Milano, tariffe e regole da conoscere

Gli spostamenti in auto oggi sono sempre più costosi, considerando i prezzi dei pedaggi, del carburante e anche dei parcheggi sulle strisce blu. A proposito di questi ultimi, vediamo quali sono le tariffe oggi a Milano. Tra Area C, Cerchia Filoviaria, quartieri semicentrali e periferie, i prezzi dipendono dalla zona e anche dagli obiettivi di mobilità che il Comune ha deciso.

Il sistema della sosta regolamentata del capoluogo lombardo continua ancora oggi a essere uno dei più articolati d’Italia, con prezzi differenziati pensati per incentivare la rotazione dei veicoli nelle aree centrali e l’uso del trasporto pubblico nelle zone che soffrono maggiormente a causa del traffico urbano.

E allora vediamo quanto costa realmente parcheggiare nelle strisce blu a Milano oggi, con tutte le tariffe aggiornate e le regole da conoscere prima di lasciare l’auto.

Sosta sulle strisce blu a Milano: come funziona

Ogni area di sosta milanese è identificata da un codice riportato sulla segnaletica verticale. Tariffe, giorni di validità, orari e limiti di permanenza possono variare anche tra strade che in realtà sono molto vicine tra loro.

Le strisce blu segnalano i parcheggi a pagamento destinati alla sosta occasionale, mentre i residenti che sono in possesso del pass possono beneficiare di agevolazioni specifiche negli ambiti di appartenenza. Le condizioni precise possono essere sempre lette sui vari cartelli che sono presenti in loco. Il Comune raccomanda di verificare il codice dell’ambito prima di effettuare il pagamento.

Quanto costa parcheggiare in Area C e Cerchia dei Bastioni

L’area più costosa della città è quella del centro storico e Cerchia dei Bastioni, dove la domanda di sosta è molto alta.

Oggi parliamo di tariffe di:

3 euro l’ora dalle 8.00 alle 19.00;

dalle 8.00 alle 19.00; dalle 19.00 alle 24.00 si pagano le prime due ore a 3 euro l’ora, mentre le successive risultano gratuite;

dalle 24.00 alle 8.00 la sosta è gratuita.

Ricordiamo anche che la permanenza massima consentita è di 2 ore consecutive per ciascun ambito di sosta, in modo da favorire il ricambio dei veicoli e diminuire i casi di occupazione prolungata degli stalli nelle zone più centrali della città. La regola è valida tutti i giorni.

Prezzi della sosta nella Cerchia Filoviaria

Uscendo dal centro storico si entra nella Cerchia Filoviaria, in cui rientrano parecchi quartieri semicentrali e dove la tariffa è di 2 euro l’ora dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato nelle zone standard, mentre in alcune aree commerciali o più congestionate il pagamento è richiesto fino alle 24.00 e anche nei giorni festivi.

Alcuni ambiti commerciali e aree a forte attrazione di traffico hanno regole differenti perché il Comune ha esteso gli orari di pagamento per aumentare la disponibilità degli stalli durante la giornata e nelle ore serali.

Tariffe nelle zone extra-filoviarie

Nella maggior parte dei quartieri esterni alla Cerchia Filoviaria il costo della sosta è minore, si parla infatti di 1,20 euro l’ora dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 19.00 (in genere domenica e festivi non si paga).

Di queste zone fanno parte diversi quartieri residenziali e periferici, dove il Comune ha l’obiettivo di assicurare una disponibilità più elevata di parcheggi per i residenti e per i visitatori, senza penalizzare chi usa l’auto.

Tariffe in zone particolari a Milano

Vediamo alcune zone “speciali” di Milano e le relative tariffe per parcheggi su strisce blu:

zone ospedaliere : tariffa agevolata ma attiva tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00 a 1,20 euro all’ora per poter garantire una maggiore rotazione degli stalli in aree che chiaramente hanno un’elevata domanda di parcheggio legata alle attività sanitarie;

: tariffa agevolata ma attiva tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00 a 1,20 euro all’ora per poter garantire una maggiore rotazione degli stalli in aree che chiaramente hanno un’elevata domanda di parcheggio legata alle attività sanitarie; San Siro: le regole qui cambiano in base a partite, concerti e grandi manifestazioni. Nei giorni ordinari in genere si parla di 1,20 euro all’ora dalle 8.00 alle 19.00, durante gli eventi invece il Comune può decidere di far pagare sempre 1,20 euro la tariffa oraria, fino a 10 euro giornaliera, con orari estesi fino alle 24.00 e pagamento anche nei giorni festivi.

Parcheggi di interscambio e sosta lunga

Per chi arriva a Milano dall’hinterland ci sono delle aree con tariffe specifiche dedicate all’interscambio con il trasporto pubblico. Si tratta di formule speciali pensate per chi lascia la sua macchina vicino alla metropolitana e continua il viaggio prendendo i mezzi pubblici.

Abbonamenti per le strisce blu a Milano

Nelle zone della cerchia extrafiloviaria si possono anche comprare degli abbonamenti dedicati alla sosta:

mensile ordinario: 50 euro ;

; annuale ordinario: 500 euro.

Per gli utenti che sono invece in possesso di un abbonamento ATM al trasporto pubblico ci sono delle agevolazioni: specifiche, e quindi l’abbonamento mensile ai parcheggi sulle strisce blu costa 40 euro, l’annuale 400 euro.

Come pagare le strisce blu a Milano

Il pagamento può essere effettuato in differenti modi a Milano, sia tramite i parcometri che si trovano sul territorio, proprio in corrispondenza dei parcheggi, sia con carte di pagamento, bancomat, app autorizzate dal Comune e servizi digitali di sosta. Non serve più lasciare il ticket sul parabrezza, il controllo da parte degli organi preposti infatti ormai avviene attraverso la targa del veicolo.

Cosa rischia chi non paga il parcheggio: le multe

Gli utenti che non corrispondono la tariffa prevista per la sosta o che superano i limiti consentiti rischiano sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. Per questo motivo è fondamentale verificare sempre la tariffa applicata, la durata massima consentita, giorni e orari di validità, eventuali regole speciali dell’ambito di sosta.

A Milano chi non paga la sosta sulle strisce blu rischia una sanzione amministrativa base di 42 euro, a cui può essere applicata una maggiorazione pari alla tariffa giornaliera intera del parcheggio. È prevista la riduzione del 30% (29,40 euro) se la multa viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notifica, nelle zone soggette all’Area C, la sosta oltre il limite previsto o il mancato rinnovo del ticket prevede la multa a partire da 26 euro (18,20 euro se pagati entro 5 giorni), per la sosta ordinaria invece chi non rinnova il ticket rischia 28,70 euro di sanzione.