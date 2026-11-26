Con la chiave di scorta puoi chiedere un duplicato ma se le hai perse tutte, cambia l’intervento: i prezzi per modello e le voci da controllare nel preventivo.

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Perdere le chiavi dell’auto oggi può essere un danno soprattutto economico. Non tutte le chiavi hanno lo stesso costo, dipende dal tipo di chiavi e dal modello auto, ad esempio, rifare la chiave di una Toyota Yaris base con transponder può costare da 120 a 240 euro. Per una Toyota Corolla con Smart Key si va da 280 a 460 euro. Prima ancora della marca, quindi, conviene controllare quale chiave monta l’auto.

Cosa fare quando si perdono le chiavi dell’auto

Se hai la chiave di scorta, puoi chiedere un duplicato a un concessionario o a un centro specializzato. Quando chiedi il prezzo, specifica modello, anno e tipo di chiave. La rete ufficiale può chiederti il numero di telaio, che trovi sulla carta di circolazione. Fatti dire se la cifra comprende il telecomando, l’eventuale lama d’emergenza e la codifica, cioè la programmazione che permette all’auto di riconoscere la nuova chiave.

Se hai perso tutte le chiavi, dillo subito e indica dove si trova l’auto. Il preventivo per una perdita totale può comprendere anche l’apertura del veicolo e l’uscita del tecnico. Se il lavoro va fatto in officina, verifica quanto costa trasportare l’auto. Tieni a portata di mano un documento e la carta di circolazione.

Se sospetti un furto, fai denuncia e avvisa l’assicurazione per sapere cosa prevede la tua polizza. Chiedi al riparatore di disattivare la chiave smarrita. Una volta rimossa dal sistema, quella chiave non può più avviare l’auto. Se però ha una lama meccanica compatibile con la serratura, può ancora aprire la portiera.

Le 10 chiavi auto più costose da sostituire

Per le classifiche abbiamo preso le tariffe italiane di sostituzione e ordinato i modelli per il massimo della fascia pubblicata. Nelle prime sette posizioni ci sono Audi. Le cifre più alte riguardano le configurazioni recenti di A8, e-tron, Q7 e Q8. Per A4, A6 e Q5 la fascia si riferisce alle versioni con Advanced Key.

Audi A8, minimo oltre 490 euro – massimo circa 590 euro Audi e-tron, minimo oltre 490 euro – massimo circa 590 euro Audi Q7, minimo oltre 490 euro – massimo circa 590 euro Audi Q8, minimo oltre 490 euro – massimo circa 590 euro Audi A4, minimo 350 euro – massimo 490 euro Audi A6, minimo 350 euro – massimo 490 euro Audi Q5, minimo 350 euro – massimo 490 euro Peugeot 3008, minimo 280 euro – massimo 460 euro Peugeot 5008, minimo 280 euro – massimo 460 euro Peugeot 508, minimo 280 euro – massimo 460 euro

La stessa fascia delle tre Peugeot con keyless, 280–460 euro, vale anche per Toyota C-HR, Corolla e RAV4 con Smart Key. A parità di massimo abbiamo dato precedenza al minimo più basso e poi all’ordine alfabetico.

Le 10 chiavi auto meno costose da sostituire

Le due tariffe più basse riguardano Suzuki Celerio e Swift di generazione precedente con transponder. Anche per Opel Astra, Opel Corsa, Ford Fiesta e Ford Focus le fasce si riferiscono alle generazioni precedenti. Per Toyota Aygo e Yaris e per Citroën C1 e C3 si tratta delle versioni base con transponder.

Suzuki Celerio, minimo circa 59 euro – massimo 150 euro Suzuki Swift, minimo circa 59 euro – massimo 150 euro Opel Astra, minimo 120 euro – massimo 230 euro Opel Corsa, minimo 120 euro – massimo 230 euro Ford Fiesta, minimo 120 euro – massimo 240 euro Ford Focus, minimo 120 euro – massimo 240 euro Toyota Aygo, minimo 120 euro – massimo 240 euro Toyota Yaris, minimo 120 euro, -massimo 240 euro Citroën C1, minimo 120 euro – massimo 250 euro Citroën C3, minimo 120 euro – massimo 250 euro

A 120–250 euro si trovano anche Peugeot 208 e 2008 nelle versioni base con transponder e Volkswagen Golf e Polo nelle versioni precedenti al keyless.

Quanto costa la chiave della tua auto, l’elenco per marca e modello

La tabella raccoglie 245 tariffe. Cerca la tua auto per marca o modello, poi guarda la colonna Che cosa si paga. Se trovi più righe per la stessa vettura, controlla se riguardano una generazione diversa, un altro tipo di chiave o un servizio diverso. Con il filtro Mercato puoi selezionare Italia o Francia.

La differenza tra le voci si vede bene sulla Fiat Panda 169. Il centro specializzato DTZ pubblica un prezzo di 160 euro per il duplicato originale con telecomando e codifica. Per la Tesla Model 3, invece, i 175 euro indicati sullo shop ufficiale sono il prezzo della chiave elettronica da abbinare all’auto. Quando chiedi un preventivo, la domanda da fare è la stessa in entrambi i casi. Quanto pago in tutto per avere una chiave che apre e avvia la mia auto?