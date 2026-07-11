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123RF Sospendere la polizza auto: quando ha senso e quando può diventare un errore

La sospensione dell’assicurazione auto può convenire solo quando il veicolo rimane inutilizzato per un periodo abbastanza lungo e quando il proprietario del mezzo rispetta alla lettera le regole. Oggi l’obbligo di stipulare una RC auto non riguarda soltanto i veicoli che circolano su strada pubblica. Dopo il recepimento della direttiva europea con il decreto legislativo 184 del 2023, l’obbligo è stato esteso anche ai veicoli fermi o in movimento, su area pubblica o privata, quando sono utilizzati come mezzi di trasporto. Il Codice delle Assicurazioni lega infatti l’obbligo alla funzione del veicolo e non solo alla circolazione tradizionale.

Che cos’è la sospensione dell’assicurazione auto

La sospensione dell’assicurazione auto è una pausa temporanea della copertura. Non è una disdetta, ma solo il congelamento del periodo assicurativo residuo.

Quando la sospensione viene attivata il veicolo non è coperto dalla Rc auto e non può essere utilizzato. Il premio già pagato non viene rimborsato, ma il tempo residuo della polizza viene recuperato alla riattivazione. In buona sostanza si risparmia perché la durata effettiva della copertura viene allungata. Attenzione ai tempi: il limite massimo è di 10 mesi, che diventano 11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

L’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni precisa che il termine può essere prorogato più volte, ma con comunicazione formale all’impresa entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione in corso; per i veicoli storici il termine di preavviso scende a 5 giorni.

La sospensione non parte quando l’automobilista invia una mail qualunque o decide di non usare più l’auto. Diventa efficace quando viene registrata nella banca dati delle coperture Rc auto e l’impresa ne dà comunicazione all’assicurato.

Quanto si risparmia e quando conviene

Il risparmio dipende dal premio annuo, dal periodo di sospensione e dalle condizioni contrattuali. Per fare un esempio, se una polizza Rc auto costa 600 euro l’anno e viene sospesa per 3 mesi, il valore teorico del periodo congelato è di circa 150 euro. Se il premio annuo è di 900 euro e la sospensione dura 4 mesi, il valore recuperato sale a circa 300 euro. Non sono soldi restituiti sul conto corrente, ma mesi di copertura che non vengono persi.

La sospensione ha senso quando il veicolo rimane fermo per un periodo prevedibile e non breve. Il caso classico è quello della moto utilizzata nei mesi caldi e lasciata in garage d’inverno, ma il ragionamento vale anche per molte auto.

Può convenire a chi possiede una seconda vettura usata soltanto in estate, a chi tiene una spider per il tempo libero, a chi parte per un lungo viaggio all’estero, a chi ha un veicolo fermo per lavori meccanici importanti o a chi sa già che non userà l’auto per diversi mesi.

Quando non conviene

La sospensione non conviene quando il periodo di fermo è breve, quando la compagnia applica costi amministrativi alti o quando il proprietario non è sicuro di poter rinunciare all’auto.

Non conviene nemmeno se il veicolo resta parcheggiato in un luogo dove potrebbe essere spostato, usato da altri o coinvolto in situazioni di rischio. Un’auto ferma in un box privato e chiuso è un conto; una vettura lasciata in un cortile condominiale accessibile, in un parcheggio privato aperto o in uno spazio condiviso è un’altra.

Attenzione poi alle garanzie accessorie. Furto, incendio, cristalli, eventi naturali, atti vandalici, kasko e assistenza stradale non seguono sempre lo stesso destino della Rc auto. Le condizioni possono cambiare da compagnia a compagnia.

Come si chiede la sospensione

La richiesta va inviata alla compagnia assicurativa o all’intermediario attraverso i canali previsti dal contratto. Si può procedere tramite area clienti, app, Posta elettronica certificata, agenzia o raccomandata. Nella richiesta bisogna indicare i dati del contraente, il numero di polizza, la targa del veicolo, la data da cui si vuole sospendere la copertura e, se richiesto, la data prevista di riattivazione.

La copertura resta attiva fino alla registrazione della sospensione, ma dal momento in cui la sospensione decorre il veicolo non può più essere utilizzato. Il Codice delle Assicurazioni prevede che la sospensione sia attivata dal momento della registrazione nella banca dati, con comunicazione dell’impresa all’assicurato.

Come si riattiva la polizza

La riattivazione segue la procedura inversa. L’assicurato deve chiedere alla compagnia di far ripartire la copertura con l’indicazione della data. Prima di usare il veicolo bisogna attendere la conferma della riattivazione e verificare che la copertura sia operativa.

Alla riattivazione la scadenza della polizza viene prorogata per un periodo pari alla sospensione. Se il contratto sarebbe scaduto il 30 settembre e la copertura è stata sospesa per 90 giorni, la nuova scadenza si sposterà in avanti secondo le condizioni applicate dalla compagnia.

Bisogna però leggere le clausole. Alcune compagnie possono prevedere regole specifiche sui tempi minimi, sulle sospensioni ripetute o sulle modalità di proroga.

Dove può stare l’auto durante la sospensione

Durante la sospensione l’auto non deve essere usata. La nuova disciplina dell’obbligo assicurativo ha allargato il perimetro del rischio anche alle aree private perché considera il veicolo nella sua funzione di mezzo di trasporto e non solo nella circolazione stradale tradizionale.

La scelta più prudente è custodire il mezzo in un box privato, in un garage chiuso o in un’area privata non soggetta a passaggio. Lasciarlo in strada, anche fermo, non è una buona idea. Lasciarlo in uno spazio condominiale accessibile può essere meno tranquillo di quanto sembri.

Guidare con la polizza sospesa equivale a circolare senza assicurazione. L’articolo 193 del Codice della Strada prevede per chi circola senza copertura assicurativa una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro, con importi raddoppiati in caso di recidiva nel biennio.

L’organo accertatore dispone la cessazione immediata della circolazione e il veicolo viene prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. La restituzione è subordinata al pagamento della sanzione, alla copertura assicurativa per almeno sei mesi e alle spese di prelievo, trasporto e custodia. Se poi si causa un incidente, il quadro peggiora. La compagnia non copre un veicolo con polizza sospesa. Il danneggiato può essere tutelato dal Fondo di garanzia nei casi previsti, ma il responsabile va incontro a azioni di recupero e conseguenze economiche.

La sospensione della polizza non va infine confusa con il bonus-malus. Se il contratto viene sospeso e poi riattivato, la classe di merito non cambia per il solo fatto della sospensione.