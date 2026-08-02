Trasferire la polizza sulla nuova auto o chiedere il rimborso? Cosa sapere su classe di merito, garanzie accessorie, conto vendita, furto e rottamazione

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

123RF Assicurazione auto, cosa fare quando si cambia veicolo: trasferimento, sospensione e rimborso

Il cambio dell’auto non comporta la perdita della polizza Rc ovvero della classe di merito o del premio già versato. Il proprietario può trasferire il contratto sulla nuova vettura, sospendere la copertura oppure chiuderla e chiedere il rimborso della quota non goduta. Con una precisazione: se il precedente veicolo resta di proprietà dell’assicurato, la sua polizza non può essere trasferita sulla seconda vettura: bisogna stipulare un altro contratto, eventualmente utilizzando la classe più favorevole consentita dalle regole sulla Rc auto familiare.

Cosa prevede la normativa quando si vende l’auto

Secondo l’articolo 171 del Codice delle assicurazioni private, quando il veicolo viene venduto, il precedente proprietario deve scegliere tra chiudere il contratto e ottenere il rimborso della parte di premio non utilizzata; cedere la polizza all’acquirente insieme all’auto; sostituire il veicolo assicurato trasferendo il contratto su un’altra vettura di sua proprietà.

Il trasferimento consente di mantenere il contratto in corso modificando la targa e le caratteristiche del mezzo coperto. La nuova garanzia decorre dal momento indicato nel certificato aggiornato rilasciato dalla compagnia. Per ottenere la sostituzione il proprietario deve documentare una delle circostanze che giustificano l’uscita del veicolo dalla propria disponibilità ovvero vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva dalla circolazione, furto, accompagnato dalla denuncia, perdita di possesso documentata nei casi ammessi.

La polizza può essere trasferita soltanto su un veicolo di proprietà del medesimo soggetto avente diritto. Non si può vendere la propria automobile e spostare il contratto su quella intestata al figlio, al coniuge o a un altro familiare. La circostanza che il premio venga pagato dalla stessa persona non cambia la titolarità della classe di merito che segue il proprietario o altro avente diritto indicato dalla normativa, non il contraente.

La classe di merito resta, ma il premio cambia

Con il trasferimento dell’assicurazione non si paga sulla nuova auto la stessa cifra della precedente. La classe di merito e la storia assicurativa sono conservate mentre il premio viene ricalcolato sulla base del nuovo rischio. Nel preventivo incidono alimentazione, potenza, valore commerciale, frequenza dei sinistri associata al modello, provincia di residenza, età dei conducenti, formula di guida e garanzie scelte.

Se la nuova vettura genera un premio superiore, la compagnia chiede un conguaglio per il periodo residuo. Quando il rischio risulta più basso emerge un credito a favore del cliente, regolato secondo le condizioni contrattuali. La classe universale non coincide poi con la classe interna adottata dall’impresa. Due compagnie possono partire dalla stessa classe universale e formulare prezzi differenti poiché ciascuna utilizza una propria tariffa e diversi parametri statistici.

Cosa accade se la vecchia auto resta di proprietà

Chi compra una nuova vettura senza vendere né rottamare quella precedente non può usare lo stesso contratto per entrambe. L’assicurazione Rc auto è collegata a un veicolo, identificato dalla targa e registrato nelle banche dati. La seconda auto deve ricevere una copertura autonoma. Se ricorrono i requisiti dell’articolo 134 del Codice delle assicurazioni, il proprietario può chiedere l’attribuzione di una classe universale favorevole attraverso la Rc auto familiare. Il beneficio vale anche tra veicoli di categorie diverse, ma non obbliga la compagnia ad applicare lo stesso premio.

La classe descrive solo una parte del rischio. Una seconda vettura acquistata da poco può costare più della prima pur partendo dalla stessa classe universale perché cambiano modello, valore, provincia, conducente abituale o parametri tariffari. Va poi distinta la Rc auto familiare dal trasferimento della polizza. Nel primo caso nasce un nuovo contratto; nel secondo prosegue quello già esistente, aggiornato con i dati del mezzo sostitutivo.

In questo contesto la sospensione è utile quando il veicolo non verrà utilizzato per un periodo definito oppure quando intercorre del tempo tra la cessione della vecchia automobile e la consegna della nuova. Non produce un rimborso immediato ma congela la copertura secondo le modalità contrattuali e legislative. Il proprietario può chiedere volontariamente la sospensione mediante una comunicazione formale alla compagnia, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva con l’effetto parte dalla registrazione nella banca dati assicurativa.

La durata non può superare dieci mesi nell’ambito dell’annualità assicurativa. Per i veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico il limite sale a undici mesi. Le eventuali proroghe devono essere comunicate almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo in corso, ridotti a cinque per i veicoli storici. Durante la sospensione l’auto non può essere utilizzata. Non basta tenerla in un cortile o in un box per considerarla esonerata dall’obbligo assicurativo: occorre che la sospensione sia stata richiesta e registrata.

Quando spetta il rimborso del premio non goduto

Il proprietario che vende l’automobile senza trasferire la polizza può chiedere la risoluzione anticipata. La compagnia deve restituire il rateo di premio riferito al periodo compreso tra la cessazione del contratto e la scadenza originaria. Dal calcolo sono sottratte le imposte e il contributo al Servizio sanitario nazionale, somme che non rientrano nella parte rimborsabile. Per questo motivo il cliente non riceve solo il premio annuale diviso per i giorni rimasti.

Supponendo che restino sei mesi di polizza, il rimborso non equivale alla metà dell’importo lordo versato. La compagnia calcola il periodo residuo sulla componente assicurativa, senza considerare le voci fiscali e parafiscali non restituibili.

Cosa succede alle rate mensili o semestrali

Il pagamento frazionato non trasforma la polizza annuale in una serie di contratti mensili. Il premio resta riferito all’intera annualità, mentre al cliente viene concessa soltanto una rateizzazione. Se la polizza termina per vendita o rottamazione, la compagnia effettua i conteggi sulla base del contratto e delle rate già corrisposte. Se il pagamento passa attraverso una società finanziaria o un servizio esterno, i tempi dell’accredito possono allungarsi. L’eventuale rimborso potrebbe essere inviato prima al soggetto che ha anticipato il premio e solo dopo riversato all’assicurato.

Il trasferimento della responsabilità civile non risolve ogni questione legata alle coperture accessorie. Furto e incendio, kasko, cristalli, eventi naturali, assistenza stradale e tutela legale dipendono dal valore e dalle caratteristiche della nuova vettura. In caso di risoluzione anticipata, il rimborso delle coperture facoltative va verificato nelle condizioni contrattuali. La disciplina dell’articolo 171 riguarda il contratto collegato al trasferimento del veicolo, ma modalità e trattenute delle garanzie aggiuntive possono differire.