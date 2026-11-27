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123RF Incidente stradale, chi paga il risarcimento e come si regolano le assicurazioni

Un’auto ferma al semaforo viene tamponata. I conducenti si scambiano i dati e compilano il modulo blu. Se il sinistro ha i requisiti per il risarcimento diretto, il conducente dell’auto tamponata può presentare la domanda alla propria compagnia. È quest’ultima ad accertare il danno e liquidare quanto dovuto per conto dell’assicuratore del responsabile. L’accordo che organizza i rapporti tra le imprese si chiama CARD, sigla di Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Quando si può chiedere il risarcimento alla propria compagnia

Il caso tipico è lo scontro in Italia tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia e coperti da Rc auto. Può accedere alla procedura il danneggiato privo di responsabilità o con una responsabilità solo parziale. La domanda può riguardare il veicolo, gli oggetti trasportati di proprietà dell’assicurato o del conducente e le lesioni di quest’ultimo entro nove punti di invalidità permanente.

Se c’è concorso di colpa, ciascun danneggiato può chiedere alla propria impresa la quota che gli spetta, una volta accertate le responsabilità. Il regolamento contempla, alle condizioni previste, anche i veicoli immatricolati a San Marino e nella Città del Vaticano. Dal primo gennaio 2023 l’obbligo si estende anche alle imprese con sede in altri Stati membri che operano in Italia.

Conta anche il ruolo dei mezzi coinvolti. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il risarcimento diretto anche in una collisione con più di due veicoli purché agli ulteriori mezzi coinvolti non sia attribuibile alcuna responsabilità per il danno. Stabilire il contributo dei diversi conducenti in un tamponamento a catena può quindi essere decisivo per capire quale procedura seguire. La Corte costituzionale ha quindi chiarito che l’azione contro il proprio assicuratore è una facoltà che si aggiunge alla via tradizionale.

Chi paga e come si chiudono i conti tra assicurazioni

Nel linguaggio della convenzione, l’impresa che tratta il sinistro e risarcisce il danneggiato è la gestionaria. L’assicuratore del responsabile assume il ruolo di debitrice. Ricevuta la richiesta, la prima informa la seconda e le trasmette gli elementi necessari per verificare copertura e dinamica. Dopo la liquidazione, i dati del pagamento confluiscono nella Stanza di compensazione, che Consap gestisce in autonomia dalle imprese. I crediti e i debiti delle compagnie vengono regolati contabilmente secondo le regole della convenzione. Il danneggiato riceve l’offerta e il pagamento dall’impresa che ha preso in carico la sua pratica.

Le regole contabili cambiano secondo il tipo di danno. La gestione CARD-CID comprende i danni al veicolo, alle cose trasportate dell’assicurato o del conducente e le lesioni lievi del conducente. Le compensazioni partono da importi forfettari calcolati sulla base dei costi medi. Per le partite CARD-CTT, che riguardano i danni alla persona del passeggero e ai beni di sua proprietà, il riferimento è invece la somma liquidata.

Che cosa accade se i due veicoli sono assicurati dalla stessa impresa? In quel caso la compagnia che liquida coincide con quella che sostiene il costo e il forfait tra imprese non interviene. L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, chiama questi casi CARD naturali.

I forfait CARD del 2026 e un esempio con due auto

Per il 2026 Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, riporta sei valori di riferimento. Il Comitato tecnico distingue ciclomotori e motocicli dagli altri veicoli e, per la componente dei danni a cose, differenzia gli importi per tre gruppi di province in funzione del costo medio dei sinistri. La componente relativa alle lesioni lievi del conducente varia per tipo di veicolo. Le due componenti concorrono alla determinazione del forfait unico CARD-CID.

Gli importi variano in base alla macroarea territoriale e al tipo di veicolo. Nel gruppo territoriale 1 sono pari a 4.211 euro per ciclomotori e motocicli e a 2.767 euro per gli altri veicoli, comprese le auto. Nel gruppo territoriale 2 scendono a 3.791 e 2.354 euro, mentre nel gruppo territoriale 3 sono pari a 3.442 e 2.036 euro.

Si torni all’auto ferma al semaforo. Il conducente viene riconosciuto privo di colpa, le compagnie sono due e l’auto del danneggiato rientra nel gruppo territoriale 2. Se il danno riconosciuto è di 1.400 euro, la gestionaria versa 1.400 euro all’automobilista mentre il forfait di base usato per la compensazione è di 2.354 euro. Ipotizzando invece un danno riconosciuto di 3.600 euro, al cliente spettano 3.600 euro e la base contabile fra le imprese resta 2.354 euro. Il forfait può quindi risultare superiore o inferiore al singolo esborso. La sua funzione è regolare in modo standardizzato i rapporti economici su un insieme di sinistri.

Dalla constatazione amichevole al pagamento

La constatazione amichevole di incidente, o Cai, documenta i dati dei mezzi, i punti d’urto e la dinamica riferita dai conducenti. Chi è d’accordo sulla ricostruzione può sottoscriverla con l’altra parte. Se le versioni divergono, ciascun conducente può compilare la propria dichiarazione. Da aprile 2026 le imprese devono mettere a disposizione strumenti per compilare e trasmettere il Cai in via telematica, accanto al modello cartaceo.

Per avviare la liquidazione serve una richiesta di risarcimento, alla quale si può allegare il Cai. Fra gli elementi utili figurano data, ora e luogo dell’incidente, targhe, compagnie, generalità e codici fiscali richiesti, descrizione dell’urto e disponibilità del veicolo per la perizia. Nei sinistri con soli danni materiali vanno indicati nella denuncia o nel primo atto formale anche gli eventuali testimoni, nel rispetto delle regole sul loro inserimento successivo. Per le lesioni occorre la documentazione medica, compreso il certificato di guarigione o di stabilizzazione dei postumi. Se mancano elementi essenziali, la compagnia deve chiedere le integrazioni entro 30 giorni e i termini per l’offerta restano sospesi fino a quando riceve quanto richiesto.

La doppia firma accorcia il termine per i danni materiali. Per i danni alla persona, il termine di 90 giorni decorre dalla consegna del certificato che attesta la guarigione o la stabilizzazione dei postumi, a corredo della domanda. Dopo l’accettazione dell’offerta, l’impresa paga entro 15 giorni dalla ricezione della risposta. Nella procedura di risarcimento diretto, il Codice prevede anche che la somma proposta venga corrisposta in caso di mancata accettazione o mancata risposta e che sia imputata all’eventuale liquidazione definitiva.

Quando la richiesta segue una strada diversa

Per le lesioni di un pedone o del conducente con postumi superiori a nove punti, l’Ivass indica la procedura ordinaria e la richiesta all’assicurazione del responsabile. La responsabilità di un ulteriore veicolo esclude il risarcimento diretto. Per gli incidenti avvenuti in Italia e provocati da un mezzo immatricolato all’estero, fuori dalle eccezioni previste dal regolamento, il riferimento è l’Ufficio centrale italiano. Se il mezzo responsabile è privo di assicurazione oppure rimane non identificato, può intervenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Sono esclusi dal risarcimento diretto i sinistri con macchine agricole.

Se l’automobilista ha presentato la richiesta alla propria impresa e il sinistro è fuori dal perimetro del risarcimento diretto, il regolamento prevede che la compagnia lo informi entro 30 giorni. Entro lo stesso termine deve inoltrare la documentazione all’assicuratore del responsabile. Da quando quest’ultimo riceve la comunicazione decorrono i termini della procedura ordinaria.

Il passeggero ferito ha una tutela propria. L’articolo 141 gli permette, nei casi previsti e salvo il caso fortuito, di rivolgersi all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, entro il massimale minimo di legge e senza attendere che si ripartisca la responsabilità tra i conducenti. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che questa via richiede il coinvolgimento di almeno due veicoli, anche quando non c’è stato un urto materiale fra loro. La soglia di nove punti riguarda il risarcimento diretto delle lesioni del conducente. Per il passeggero si applicano i presupposti dell’articolo 141 anche quando le lesioni sono più gravi.