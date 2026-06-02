Prima di firmare la constatazione amichevole è fondamentale verificare che dinamica, danni e dati indicati nel modulo Cai siano molto chiari e plausibili

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123RF Cai dopo un incidente: i casi in cui non bisogna firmare

La constatazione amichevole di incidente, ancora chiamata da molti automobilisti con il vecchio nome di Cid e oggi più correttamente indicata come Cai, è uno degli strumenti più utili dopo un sinistro stradale di lieve entità. Serve a ricostruire l’accaduto, identificare i veicoli coinvolti, raccogliere i dati delle compagnie assicurative e avviare con maggiore rapidità la pratica di risarcimento. Ecco quindi che firmare una constatazione amichevole significa aderire a una ricostruzione dei fatti.

La firma non dovrebbe perciò essere considerata un gesto automatico. Il modulo blu riduce i tempi del risarcimento, certo, ma può anche cristallizzare una dinamica sbagliata. Quando le due versioni non coincidono, quando la descrizione dell’urto non convince, quando i danni non sembrano compatibili con la manovra dichiarata o quando l’altro automobilista pretende una firma immediata senza lasciare il tempo di leggere, la scelta più prudente è fermarsi.

Che cos’è la constatazione amichevole

La constatazione amichevole è il modulo utilizzato per denunciare un sinistro tra veicoli a motore e per fornire alle compagnie assicurative una prima ricostruzione dell’incidente. Nel linguaggio comune si parla ancora di Cid, sigla legata alla vecchia Convenzione indennizzo diretto, mentre nel settore assicurativo il riferimento più corretto è Cai, Constatazione amichevole di incidente. Il documento raccoglie le informazioni essenziali per identificare conducenti, proprietari, veicoli, polizze, luogo, data, ora, circostanze dello scontro, danni visibili, testimoni e dinamica.

Compilato bene, consente alle assicurazioni di ridurre i margini di incertezza e di gestire più velocemente la richiesta di risarcimento. Sottoscritto da entrambi i conducenti, assume un peso maggiore perché segnala una convergenza sulla ricostruzione dell’incidente. Non a caso, nei sinistri con soli danni a cose, la doppia firma può dimezzare il termine entro cui la compagnia deve formulare l’offerta di risarcimento, passando da sessanta a trenta giorni.

Quando il modulo CAI è firmato da entrambi, la compagnia dispone di una versione condivisa dell’accaduto e, almeno in teoria, può procedere con meno verifiche preliminari. In un tamponamento lieve con dinamica evidente veicoli fermi in colonna e responsabilità riconosciuta dal conducente che ha urtato da dietro, il Cai a doppia firma è una soluzione efficiente. Lo stesso vale quando le parti concordano sulla traiettoria dei mezzi, sui punti d’urto, sull’assenza di feriti e sulla descrizione dei danni.

Cosa comporta la firma sul modulo Cai

Firmare la constatazione amichevole significa riconoscere che il modulo contiene una rappresentazione accetta del sinistro. Il documento non impedisce in assoluto contestazioni successive perché la compagnia può disporre perizie e valutare la compatibilità tra danni e dinamica. La doppia sottoscrizione crea però una presunzione favorevole alla ricostruzione riportata nel modulo.

La constatazione amichevole non va firmata quando non c’è accordo sulla dinamica dell’incidente. Se un conducente sostiene di essere stato fermo e l’altro afferma che entrambi erano in movimento, il modulo non va trattato come una pratica neutra. Se uno dei due automobilisti dichiara di aver rispettato una precedenza e l’altro contesta la stessa circostanza, la firma congiunta rischia di mascherare un conflitto. Se il punto d’urto indicato non corrisponde ai danni visibili sui veicoli, la prudenza è obbligatoria.

Non bisogna firmare neppure quando il disegno della dinamica è poco chiaro. Lo schizzo serve a spiegare la posizione dei veicoli, la direzione di marcia, la corsia occupata, la segnaletica presente, il punto d’impatto e le manovre eseguite prima dello scontro. Un disegno ambiguo genera più problemi di una descrizione incompleta perché trasferisce sulla carta una rappresentazione visiva che la compagnia utilizzerà per interpretare l’incidente.

La firma è sconsigliabile anche quando l’altro conducente rifiuta di inserire testimoni presenti sul posto. Lo stesso vale se non vuole riportare una manovra decisiva, come una retromarcia, un cambio di corsia, una svolta improvvisa, l’apertura di una portiera o il mancato rispetto di uno stop.

È un errore firmare un modulo quasi vuoto, lasciando all’altro conducente o a una delle compagnie il compito di completare le informazioni in un secondo momento. La constatazione amichevole deve contenere dati completi e verificabili ovvero targhe, generalità, compagnie assicurative, numeri di polizza, luogo, ora, circostanze, danni, punto d’urto, schizzo e firme. Quando mancano troppi elementi, il documento diventa contestabile.

Nel modulo Cai, perfino lo schizzo dell’incidente ha una funzione centrale. Deve mostrare in modo semplice e comprensibile la posizione dei veicoli al momento dell’impatto, la direzione di marcia, la presenza di incroci, stop, semafori, rotonde, corsie, parcheggi o ostacoli.

Dopodiché subito dopo l’incidente, prima di spostare i veicoli quando le condizioni di sicurezza lo permettono, è utile documentare la scena. Le fotografie dei mezzi nella posizione finale, dei danni, delle targhe, della segnaletica, della sede stradale e degli eventuali detriti sono elementi importanti nella ricostruzione. Anche i video sono utili quando servono a mostrare il contesto: visibilità, traffico, carreggiata, semafori, corsie o ostacoli.

Infine, i testimoni possono essere importanti. Sul modulo vanno riportati i nomi dei presenti, specificando se si trovavano a bordo di uno dei veicoli coinvolti oppure se erano terzi estranei. Naturalmente la testimonianza vale se è reale e coerente con il resto degli elementi disponibili. Diverso è il caso in cui intervengano le autorità. Il verbale redatto da polizia locale, carabinieri o polizia stradale ha un peso maggiore nella ricostruzione, soprattutto quando gli agenti rilevano posizione dei veicoli, tracce di frenata, danni, segnaletica, dichiarazioni e condizioni della strada.

Quando chiamare le forze dell’ordine

La constatazione amichevole è pensata per semplificare i sinistri ordinari e non per sostituire ogni forma di accertamento. Se ci sono feriti, anche lievi, bisogna chiamare i soccorsi. Se uno dei conducenti appare alterato, non ha documenti, non mostra l’assicurazione, si rifiuta di fornire i dati o tenta di allontanarsi, è opportuno l’intervento delle autorità.

Il tutto senza dimenticare che la compagnia può contestare la constatazione amichevole, anche quando il modulo è firmato da entrambi i conducenti. La doppia firma crea una presunzione sulla dinamica riportata, ma non rende intoccabile il documento. L’assicuratore può svolgere verifiche, disporre una perizia, valutare la compatibilità dei danni, confrontare le dichiarazioni, analizzare precedenti e se emergono incongruenze rifiutare o ridimensionare il risarcimento.

I tempi della pratica tra denuncia, perizia e offerta

Il riferimento generale dell’assicurazione è il termine di tre giorni dall’evento o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza, salvo particolarità contrattuali e situazioni specifiche. Ricevuta la denuncia, la compagnia avvia infatti la gestione della pratica e se ci sono danni al veicolo, viene organizzata una perizia per stimare l’entità del danno e verificare la compatibilità con la dinamica dichiarata.

L’assicurato deve rendere disponibile il mezzo per l’ispezione senza effettuare riparazioni frettolose prima degli accertamenti, salvo interventi necessari per sicurezza o conservazione del bene.

I tempi dell’offerta dipendono dal tipo di danno e dalla documentazione presentata. Per i soli danni a cose, la presenza di un Cai firmato da entrambi abbrevia i termini. Se il modulo non è firmato congiuntamente, l’istruttoria richiede più tempo.

Quando ci sono danni alla persona, la procedura segue una scansione diversa e più lunga, perché servono documenti sanitari, valutazioni medico-legali e certificazione della guarigione o stabilizzazione dei postumi.

Cai digitale, cosa è cambiato dal 2026

Dal 2026 le compagnie devono mettere a disposizione strumenti informatici per consentire la compilazione e la trasmissione telematica del modulo di denuncia di sinistro. In ogni caso il cartaceo non sparisce: resta una modalità utilizzabile da chi preferisce il modulo tradizionale o si trova in condizioni in cui non è pratico usare smartphone, app o connessione. Il Cai digitale riduce errori di trascrizione, rendere più immediato l’invio alla compagnia e favorisce una raccolta più ordinata delle informazioni.

In tutti i casi non essere d’accordo non significa rifiutarsi di denunciare il sinistro, ma vitare di sottoscrivere una versione comune che non si condivide. In caso di disaccordo, ciascun conducente può compilare la propria denuncia e trasmettere tutto alla propria compagnia.