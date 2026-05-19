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123RF Assicurazione grandine auto: cosa comprende e quando si ha diritto al risarcimento

Una grandinata violenta può trasformare in pochi minuti una vettura integra in un’auto da portare in carrozzeria, con cofano, tetto, montanti e portiere segnati da decine di ammaccature. Il tema sembra diventato oggi più frequente: la stessa Ivass, nel bollettino statistico 2026 sul comparto auto, segnala che nel 2024 il 52,8% delle polizze RC Auto aveva almeno una copertura accessoria attiva. La RC Auto obbligatoria non copre infatti i danni subiti dalla propria vettura a causa della grandine.

La responsabilità civile serve a risarcire i danni provocati a terzi durante la circolazione, non quelli subiti dal veicolo assicurato per eventi naturali, agenti atmosferici o calamità. Per essere tutelati, bisogna acquistare una garanzia accessoria specifica, chiamata eventi atmosferici, eventi naturali o copertura contro grandine e calamità naturali.

Perché oggi l’assicurazione grandine è più diffusa

Cofano e tetto sono le parti più esposte alla grandine, ma non sono le sole: parabrezza, lunotto, cristalli laterali, specchi, fari, tetto panoramico, modanature e sensori possono subire conseguenze anche più costose delle classiche bozze sulla lamiera. Sulle auto moderne la presenza di ADAS, telecamere, radar, parabrezza riscaldati, sensori pioggia e dispositivi integrati rende alcune riparazioni molto meno banali rispetto al passato. Temporali intensi e grandinate interessano sempre più di frequente aree urbane, tangenziali, parcheggi scoperti e grandi città.

Nel linguaggio comune si parla di assicurazione grandine, ma nella maggior parte dei casi non si tratta di una polizza autonoma. Di norma è una garanzia accessoria inserita nel pacchetto eventi atmosferici o eventi naturali, abbinata alla RC Auto oppure a formule più ampie che comprendono anche furto, incendio, cristalli, atti vandalici o kasko.

Cosa copre la polizza grandine

La copertura grandine tutela dai danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza dell’evento atmosferico assicurato. Possono rientrare le ammaccature sulla carrozzeria, i danni alla verniciatura, la rottura dei cristalli, la compromissione del tetto panoramico, i danni a fari, fanali, specchi e altri elementi esterni del veicolo. Quando previsto dal contratto, la copertura può estendersi anche agli accessori stabilmente fissati, agli optional dichiarati, agli impianti audio-video integrati e ad alcuni componenti installati in modo permanente.

Le compagnie non rimborsano sulla base del contratto sottoscritto. Se una polizza copre solo la carrozzeria e non i cristalli, il parabrezza rotto segue una garanzia diversa. Se gli accessori non sono dichiarati o non risultano stabilmente installati, la liquidazione può essere contestata. Se il danno deriva da un’infiltrazione d’acqua successiva a un cristallo rotto e il contratto esclude i danni indiretti, l’indennizzo può essere ridotto o negato. Nelle polizze più complete il risarcimento può coprire anche la manodopera, i materiali, la sostituzione dei pezzi danneggiati e il ripristino delle parti colpite. Nelle polizze più restrittive il rimborso può essere condizionato all’uso di una carrozzeria convenzionata o limitato da massimali non generosi.

Franchigia, scoperto e massimale

La polizza grandine può prevedere una franchigia ovvero una quota fissa che resta a carico dell’assicurato. Può contenere uno scoperto ossia una percentuale del danno che non viene liquidata. Può fissare un massimale, vale a dire l’importo massimo che la compagnia riconosce per quel sinistro o per quella garanzia. Se ad esempio il danno stimato è di 2.500 euro e la franchigia è di 200 euro, il rimborso effettivo può scendere a 2.300 euro. Se invece è previsto anche uno scoperto del 10%, la quota a carico dell’assicurato aumenta.

Molte compagnie offrono condizioni più favorevoli se l’assicurato accetta di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata. In alcuni casi la franchigia si riduce, lo scoperto viene eliminato, la gestione della pratica diventa più rapida o il pagamento avviene tra compagnia e officina. Il rovescio della medaglia è la minore libertà di scelta. Per le auto nuove o in garanzia, la questione assume un valore supplementare. Alcuni proprietari preferiscono affidarsi alla rete ufficiale per preservare tracciabilità, qualità documentale e valore residuo del veicolo. Altri scelgono tecnici specializzati nella riparazione senza verniciatura, una soluzione efficace quando le ammaccature non hanno intaccato la vernice.

Quanto costa l’assicurazione grandine

Il costo della garanzia grandine dipende da una serie di variabili: valore commerciale dell’auto, provincia di residenza, esposizione al rischio meteo, storico assicurativo, compagnia, formula scelta, massimale, franchigia, scoperto, età del veicolo e presenza di altre coperture. In alcuni pacchetti la garanzia eventi atmosferici viene venduta insieme a furto e incendio. In altri può essere aggiunta a parte. In altri ancora non è disponibile per veicoli troppo vecchi o con valore residuo molto basso.

In tutti i casi quando la grandine colpisce l’auto, la prima cosa da fare è documentare tutto. Bisogna fotografare il veicolo da più angolazioni, riprendere i dettagli delle ammaccature, immortalare eventuali cristalli rotti, conservare immagini del luogo in cui l’auto era parcheggiata e annotare data, ora e posizione. Se possibile è utile recuperare bollettini meteorologici, comunicazioni della Protezione Civile, notizie locali o segnalazioni ufficiali che confermino l’evento atmosferico nella zona e nella fascia oraria indicate.

Dopo la denuncia, la compagnia apre la pratica e incarica un perito che verifica la compatibilità tra danni e evento atmosferico, valuta l’entità del ripristino, controlla le condizioni contrattuali e stima l’importo liquidabile. A quel punto l’assicurato può ricevere l’autorizzazione alla riparazione, un’offerta di indennizzo oppure indicazioni sulla carrozzeria convenzionata da utilizzare se la polizza prevede quella modalità.

Quali documenti servono

La compagnia deve poter collegare il danno al fenomeno atmosferico. Servono quindi fotografie chiare, denuncia di sinistro, dati della polizza, carta di circolazione, coordinate per l’eventuale pagamento, preventivo della carrozzeria se richiesto, documentazione meteo e, quando disponibile, attestazione di interventi locali da parte di autorità, vigili del fuoco, protezione civile o organi di informazione. Gli articoli di giornale possono rafforzare il quadro probatorio, soprattutto quando la grandinata è stata intensa e documentata. Lo stesso vale per video, immagini del parcheggio, testimonianze di altri automobilisti e segnalazioni comunali. Più la documentazione è ordinata, meno margini ci sono per contestazioni sulla dinamica.

Un errore da evitare è riparare subito l’auto senza attendere le istruzioni della compagnia. In caso di urgenza, ad esempio per un parabrezza rotto che rende il veicolo inutilizzabile, è preferibile contattare l’assicurazione e farsi autorizzare l’intervento.

Quando l’assicurazione non paga

La compagnia può negare o ridurre il risarcimento quando la grandine non è inclusa nella garanzia, quando l’evento non è documentato, quando la denuncia viene presentata oltre i termini contrattuali, quando i danni non sono compatibili con la dinamica dichiarata o quando il veicolo presentava già danni precedenti non distinguibili da quelli nuovi.

Altre esclusioni riguardano veicoli lasciati in condizioni particolari, accessori non dichiarati, danni indiretti, usura, difetti preesistenti o riparazioni effettuate senza autorizzazione. Non tutte queste esclusioni sono sempre presenti, ma proprio per questo bisogna leggere il contratto. Una cattiva abitudine del mercato è comprare la polizza guardando solo il premio finale. È comprensibile perché l’assicurazione auto pesa sul bilancio familiare. Però sulle garanzie accessorie il prezzo più basso spesso coincide con franchigie più alte, massimali più bassi o vincoli più rigidi.