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123RF Rc auto, dopo un incidente la classe di merito peggiora sempre?

Rimanere coinvolti in un incidente non basta a far peggiorare la classe di merito. Nel bonus-malus, il peggioramento è collegato ai sinistri con responsabilità principale. Anche più responsabilità paritarie possono produrlo attraverso un cumulo nel quinquennio. Per capire che cosa accadrà alla polizza bisogna poi separare classe universale, classe interna e prezzo del rinnovo.

La denuncia di un incidente non fa scattare il malus

Secondo l’articolo 134 del Codice delle assicurazioni, la compagnia non può modificare la classe per il solo verificarsi dell’incidente. Bisogna prima accertare la responsabilità secondo la liquidazione effettuata. Ne deriva che non occorre una sentenza per applicare il malus, ma neppure basta una richiesta di risarcimento presentata dalla controparte.

Fra due veicoli, il responsabile principale è quello al quale viene attribuita una quota superiore al 50%. Con più mezzi coinvolti il regolamento individua invece la responsabilità principale nella percentuale più elevata rispetto a quelle degli altri veicoli.

Un solo incidente con responsabilità al 50% non determina da solo il peggioramento della classe di conversione universale. La percentuale viene però registrata. Se le quote dei sinistri paritari pagati nel quinquennio raggiungono almeno il 51%, può scattare il malus. Due sinistri al 50% rientranti nel periodo considerato portano, per esempio, il cumulo al 100%.

La classe di conversione universale consente di confrontare la posizione assicurativa anche passando da un’impresa all’altra. Accanto può comparire una classe interna, costruita secondo la scala adottata dalla singola compagnia per personalizzare la tariffa. Il sistema universale comprende 18 classi, dalla 1, la migliore, alla 18.

Di quante classi si peggiora dopo uno o più sinistri

Nella tabella ordinaria CU, un sinistro con responsabilità principale comporta due classi in più. Due sinistri con responsabilità principale nello stesso periodo di osservazione portano il peggioramento a cinque classi, tre a otto, entro il limite della classe 18. Senza sinistri penalizzanti si migliora invece di una posizione, fino alla classe 1.

Per fare qualche esempio, chi parte dalla classe CU 1 rimane nella stessa classe se non registra sinistri penalizzanti. Con un sinistro con responsabilità principale passa invece alla CU 3 mentre due sinistri dello stesso tipo comportano il passaggio alla CU 6.

Per un assicurato in classe CU 5, l’assenza di sinistri penalizzanti consente di migliorare la posizione, scendendo alla CU 4. Un incidente con responsabilità principale determina il passaggio alla CU 7; con due incidenti si arriva alla CU 10.

Partendo dalla classe CU 14, invece, si scende alla CU 13 senza sinistri penalizzanti. Se viene registrato un sinistro con responsabilità principale, la classe diventa la CU 16; quando gli incidenti con responsabilità principale sono due, si raggiunge la CU 18.

Per il bonus-malus rilevano i sinistri pagati nel periodo di osservazione. Un acconto può già produrre la penalizzazione. Altri pagamenti per lo stesso incidente non generano nuovi malus soltanto perché la liquidazione avviene in più tranche. Alla prima annualità, l’osservazione va dalla decorrenza della copertura a 60 giorni prima della scadenza. Nelle successive, inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza annuale.

Cambiare compagnia non cancella il sinistro

L’attestato accompagna la storia assicurativa nel passaggio a un’altra impresa. La ricerca di un’offerta diversa aiuta naturalmente a cambiare il prezzo, ma non elimina un incidente per il bonus-malus. La disciplina dei sinistri tardivi permette inoltre lo scambio delle informazioni quando un risarcimento viene pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del vecchio contratto.

Nel meccanismo ordinario, un piccolo urto con responsabilità principale può far perdere classi come un incidente economicamente più pesante. Non c’è una franchigia generale di importo sotto la quale il malus sia escluso. Diverso è il discorso sul premio effettivo, determinato attraverso la tariffa e gli altri elementi di rischio. Per questo non si può trasformare il costo di una riparazione in una percentuale certa di aumento dell’assicurazione.

La deroga con la Rc familiare

Una disciplina specifica riguarda chi ha ottenuto la classe più favorevole attraverso la Rc familiare per un veicolo di diversa tipologia. Se un sinistro con responsabilità esclusiva o principale comporta un indennizzo complessivo superiore a 5.000 euro, la normativa permette all’impresa, alla prima scadenza successiva, l’assegnazione di una classe fino a cinque unità peggiore rispetto ai criteri ordinari. La facoltà riguarda soltanto il veicolo di diversa tipologia coinvolto e i beneficiari individuati dalla disposizione.

Se un’altra persona provoca un incidente guidando l’auto assicurata, la storia di rischio può comunque risentirne. Il fatto che al volante ci fosse un familiare o un amico non trasferisce il malus su una loro diversa polizza. Restano da verificare, separatamente, le condizioni contrattuali relative ai conducenti ammessi alla guida.

Risarcimento diretto e danni propri

La ricezione di un pagamento dalla propria compagnia non significa aver causato l’incidente. Nel risarcimento diretto il danneggiato si rivolge infatti al proprio assicuratore e da quel canale di liquidazione non si può dedurre una responsabilità a suo carico. Per il malus continua a contare come il sinistro è stato attribuito. Un danno che riguarda solo la propria auto, senza danni a terzi, va invece separato dal risarcimento Rc. L’eventuale intervento della Kasko segue la garanzia acquistata e non produce un malus.

Allo stesso tempo, la conservazione della CU non garantisce che il rinnovo costi quanto l’anno precedente. Alla formazione del premio concorrono anche le caratteristiche dell’assicurato e del veicolo e il territorio di riferimento. Due polizze nella stessa classe possono avere prezzi differenti. Allo stesso modo, una classe migliorata non consente di prevedere da sola la spesa finale.

In questo contesto, l’opzione bonus protetto interviene sulla classe interna. La CU continua invece a evolvere in base alle regole applicabili e il sinistro resta nella storia assicurativa.

Quando le condizioni contrattuali lo consentono, l’assicurato può restituire l’importo liquidato per evitare la penalizzazione. Questa facoltà può essere esercitata anche dopo un cambio di compagnia. Per i sinistri gestiti in risarcimento diretto, il riferimento è la Stanza di compensazione di Consap. La procedura riguarda incidenti rientranti nei requisiti previsti, fra due veicoli, liquidati e contabilizzati definitivamente, senza altre partite di danno pendenti

Consap richiede di attendere almeno 30 giorni dall’incidente prima di inoltrare la domanda. Servono data del sinistro, targhe, compagnie dei veicoli coinvolti e dati del contraente. Una volta comunicato l’importo, il rimborso deve corrispondere alla somma liquidata. L’attestazione dell’avvenuto pagamento permette poi di chiedere la riclassificazione all’assicuratore.