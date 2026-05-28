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123RF Riparazioni auto, l’assicurazione non può penalizzare chi sceglie una carrozzeria di fiducia

Può una polizza prevedere uno scoperto o una franchigia più alta se l’automobilista decide di riparare il veicolo fuori dalla carrozzeria convenzionata? La risposta passa oggi dall’ordinanza della Corte di Cassazione 10797 del 23 aprile 2026 secondo cui una clausola che rende economicamente svantaggiosa la scelta del riparatore di fiducia può limitare la libertà contrattuale del consumatore e assumere carattere abusivo.

Stesso danno, scoperto diverso se cambia il carrozziere

La vicenda nasce da una polizza accessoria per atti vandalici. L’assicurato aveva ceduto il credito indennitario alla carrozzeria che aveva riparato il veicolo, ma la compagnia aveva applicato uno scoperto differenziato: 15% se la riparazione fosse stata eseguita presso una carrozzeria convenzionata, 20% se invece il cliente si fosse rivolto a una carrozzeria non convenzionata. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto nulla la clausola e considerato abusivo l’effetto di limitazione della libertà del cliente. La Corte d’Appello aveva ribaltato quel primo esito e giudicato legittimo lo scoperto maggiorato.

Con l’ordinanza del 23 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha annullato la decisione d’appello e rinviato il caso alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, con la richiesta di un nuovo esame alla luce dei principi indicati. Se l’aumento dello scoperto induce il consumatore a scegliere una determinata rete di riparatori, il giudice deve verificare se quella previsione contrattuale produca uno squilibrio a danno dell’assicurato e se sia stata oggetto di una trattativa individuale.

Cosa dice la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha imposto un controllo su quelle pattuizioni che, attraverso franchigie, scoperti o trattenute, rendono più costosa per il cliente la scelta di una carrozzeria diversa da quella indicata dall’assicuratore. I giudici hanno richiamato il tema delle clausole vessatorie secondo il Codice del consumo, in particolare quando producono restrizioni alla libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con terzi.

Il ricorrente aveva sostenuto che costruire una polizza nella quale lo stesso danno viene pagato di più o di meno a seconda di chi lo ripara significhi restringere la libertà di contrarre dell’assicurato. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso nei termini indicati e ha cassato la sentenza d’appello. Per la Cassazione la clausola va considerata in relazione alle altre previsioni contrattuali e al tenore della polizza.

Il giudice deve capire se ci sia stato un accordo individuale oppure se il consumatore abbia semplicemente accettato una condizione predisposta dalla compagnia. Senza una trattativa effettiva e se la clausola limita il libero accesso al mercato della riparazione può configurarsi un abuso.

Se la scelta del riparatore indipendente comporta una trattenuta più alta, una franchigia maggiorata o un indennizzo ridotto, la libertà resta ma viene evidentemente ridotta. Il consumatore non viene obbligato, ma spinto economicamente verso la rete selezionata dalla compagnia. Per la Cassazione è proprio questo il nodo critico perché non sempre la carrozzeria convenzionata è quella più vicina, più conosciuta o più adatta al tipo di intervento.

Un cliente può avere un rapporto storico con un carrozziere, può preferire un’officina autorizzata dal costruttore, può voler usare un riparatore specializzato su alcuni marchi, può pretendere ricambi originali o, più semplicemente, fidarsi di chi conosce già l’auto

Cosa significa carrozzeria convenzionata

La parola convenzionata non identifica una categoria tecnica unica. Una carrozzeria può essere ufficiale, autorizzata, indipendente, appartenere a un network, lavorare con flotte, società di noleggio, assicurazioni o case automobilistiche. Essere convenzionati con una compagnia significa avere un rapporto contrattuale con quell’assicuratore non essere più qualificati o meno qualificati di altri.

Una carrozzeria ufficiale è legata alla rete della Casa automobilistica attraverso la concessionaria o il mandato del costruttore. Una carrozzeria autorizzata può essere un’impresa autonoma con accesso a standard, strumenti, ricambi e procedure del marchio. Una carrozzeria indipendente può non avere legami con una casa, ma essere abilitata e specializzata.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 ha inserito nel Codice delle assicurazioni private il principio che resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia.

L’ordinanza riguarda la garanzia accessoria della copertura per atti vandalici, non un risarcimento Rc auto obbligatoria. Nelle garanzie accessorie il rapporto è contrattuale tra assicurato e compagnia; nella Rc auto entra in gioco il diritto del danneggiato al risarcimento del danno causato da un terzo responsabile.

Se una clausola produce l’effetto di rendere più onerosa la libera scelta del riparatore, il tema della libertà contrattuale diventa centrale. Non sorprende che Federcarrozzieri e diverse associazioni dell’autoriparazione abbiano letto l’ordinanza come un passaggio contro le politiche di canalizzazione delle compagnie.

La differenza tra sconto, servizio e penalizzazione

Il nodo politico e giuridico sta nella differenza tra incentivare e penalizzare. Una compagnia può costruire una rete di carrozzerie convenzionate e proporre vantaggi al cliente: gestione semplificata, pagamento diretto, auto sostitutiva, tempi certi, garanzia sull’intervento, sconto sul premio. Questo modello ha una sua logica industriale.

Diverso è il caso in cui il cliente, pur avendo diritto a riparare presso un’impresa di fiducia, subisca una decurtazione dell’indennizzo o uno scoperto maggiorato solo perché ha scelto fuori rete.

Per le carrozzerie non convenzionate, l’ordinanza è un elemento di forza. Il principio riconosciuto dalla Cassazione può essere utilizzato per contestare clausole che producono un effetto discriminatorio, ma solo dopo aver analizzato il contratto, la documentazione, la trattativa, l’entità dello scoperto, il tipo di garanzia e il pregiudizio economico subito dal cliente. Se l’assicurazione applica uno scoperto maggiore perché la riparazione è stata eseguita fuori rete, il cliente non deve accettare automaticamente la decurtazione come se fosse inevitabile.

La libertà di scegliere il carrozziere non significa libertà di imporre alla compagnia qualsiasi costo senza prova. Il risarcimento o l’indennizzo devono comunque essere collegati a un danno reale, a una riparazione necessaria, a un importo congruo e a lavori eseguiti a regola d’arte.

La legge sulla concorrenza del 2017 parla infatti di riparazione a regola d’arte presso imprese abilitate e richiede documentazione fiscale e idonea garanzia sulle riparazioni effettuate. La vicenda coinvolge anche la concorrenza nel mercato della riparazione. Se le compagnie riescono a convogliare una quota crescente di lavori verso reti fiduciarie, le carrozzerie indipendenti rischiano di subire una riduzione artificiale della domanda.