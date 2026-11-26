Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

iStock Revisione ogni anno: passo indietro

Dopo aver espresso, nella primavera del 2025, l’ipotesi dell’obbligo per i cittadini in possesso di un’auto con più di dieci anni a una revisione ogni dodici mesi e non più ogni ventiquattro, Bruxelles ha cambiato orientamento. Consiglio e Parlamento europeo hanno scongiurato il raddoppio dei controlli per le vetture più vecchie in una fase già di profonda crisi. Se state tirando un sospiro di sollievo, vi anticipiamo che non si esclude un possibile aumento dei prezzi delle revisioni alle nostre latitudini.

La marcia indietro, come annunciato da Motori Money, è giunta puntuale dai Governi. Il 4 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri dei Trasporti ha annunciato la propria posizione negoziale, scegliendo di non seguire la Commissione sul passaggio ai controlli annuali dopo il decimo anno. Il 5 maggio scorso la Commissione Trasporti (TRAN) del Parlamento europeo ha approvato la bozza di posizione con 30 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti, evitando la riduzione degli intervalli. Il 21 maggio la plenaria ha confermato il mandato con 369 sì, 126 no e 84 astensioni, affidando i negoziati con il Consiglio al relatore Jens Gieseke (PPE).

Passo indietro

Nella sessione del 20 ottobre 2026, sono stati trovati degli accordi su alcuni aspetti tecnici, tra cui il riconoscimento reciproco dei certificati di revisione tra Paesi Ue, le lingue in cui redigere i certificati, gli obblighi di comunicazione e gran parte dell’allegato relativo ai contenuti e alle modalità dei controlli. Milioni di automobilisti italiani, che sono proprietari di un veicolo con più di 10 anni, non dovranno fare la revisione ogni 365 giorni, ma restano ancora da valutare degli aspetti importanti.

Bisognerà considerare le problematiche legate al contachilometri e la proposta del Parlamento di introdurre una valutazione dei danni strutturali dopo un incidente. Il Roadworthiness Package, il pacchetto che riscrive le regole sui controlli tecnici, è però ancora in fase di negoziazione. La presidenza irlandese del Consiglio punta a concludere i negoziati il prossimo 2 dicembre, e i documenti del Consiglio del 23 novembre 2026 confermano che nel successivo round potrebbero concludersi le opportune verifiche.

Una volta raggiunto l’accordo politico occorrerà completare l’iter formale con l’adozione della direttiva da parte di Parlamento e Consiglio, la pubblicazione e il successivo recepimento da parte degli Stati membri. La proposta prevedeva test annuali sulle emissioni dei furgoni, controlli dedicati ai veicoli elettrici e ai sistemi ADAS e nuove misurazioni degli inquinanti.

I motivi della decisione

Secondo l’analisi ACEA Vehicles on European Roads di gennaio 2026, nel Vecchio Continente circolano 256 milioni di auto, con un’età media di 12,7 anni. L’Italia non si smentisce in negativo, con oltre 41,3 milioni di vetture (701 auto ogni 1.000 abitanti) con un’anzianità media di 13 anni. In una fase di crisi ai piani alti hanno scelto di evitare di modificare i tempi della revisione, ma questo non esclude l’aumento dei prezzi.

Presso gli uffici della Motorizzazione civile, per la revisione occorrono 45 euro, da versare con bollettino PagoPA (codice N046). Nei centri privati autorizzati il costo sale a 79,02 euro: 54,95 euro di tariffa base, 12,09 euro di IVA, 10,20 euro di diritti della Motorizzazione e la commissione del pagamento. Dal prossimo anno il costo del controllo nei centri privati autorizzati potrebbe schizzare dagli attuali 79,02 euro a circa 90 euro.