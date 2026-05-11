Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Revisione auto: l'Ue pensa di introdurre regole più rigide

L’officina del prossimo futuro non sarà più soltanto un luogo di chiavi inglesi e odore di lubrificante, ma si trasformerà in un sofisticato centro di analisi digitale. L’Unione Europea sta infatti tracciando i contorni di una vera e propria rivoluzione per la revisione auto, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e i controlli più aderenti alla realtà tecnologica dei veicoli moderni. La commissione Trasporti del Parlamento UE ha recentemente approvato una bozza di posizione che riscrive le regole delle ispezioni periodiche, introducendo novità che spaziano dalla sicurezza attiva alla lotta alle frodi.

Bocciata la revisione annuale

Uno dei punti più discussi riguardava la frequenza dei controlli. La Commissione Europea aveva inizialmente proposto di rendere annuale la revisione per i veicoli con più di dieci anni di anzianità. Tuttavia, gli eurodeputati hanno respinto questa proposta, ritenendola una misura sproporzionata e priva di prove sufficienti sulla sua reale efficacia nella riduzione degli incidenti.

Per ora, dunque, resta confermata la cadenza biennale, una scelta accolta con favore come un segnale di sollievo per i consumatori e le piccole medie imprese, evitando di gravare ulteriormente sui loro bilanci. Resta comunque salva la facoltà dei singoli Paesi di imporre controlli più frequenti a livello nazionale se lo riterranno opportuno.

ADAS e nuove tecnologie

Il cambiamento più profondo riguarda l’oggetto dei test. Se oggi l’ispezione si concentra su freni, sterzo, pneumatici ed emissioni, domani il tecnico dovrà interrogare il “cervello” elettronico dell’auto. La commissione ha votato per includere nel protocollo di revisione i sistemi ADAS, gli airbag e la frenata automatica d’emergenza.

Questa evoluzione è dettata dalla crescente complessità dei veicoli moderni, sempre più ricchi di sensori e software che richiedono verifiche specifiche. Un capitolo dedicato sarà riservato ai veicoli elettrici e ibridi, per i quali verranno introdotti nuovi elementi di prova specifici per le batterie e i motori elettrici, rendendo l’operazione complessivamente più tecnica e potenzialmente più costosa rispetto al passato.

Sicurezza e trasparenza

La nuova normativa punta a chiudere il cerchio anche sulla manutenzione obbligatoria. In futuro, la revisione verificherà se il veicolo è stato sottoposto a eventuali richiami di sicurezza obbligatori ordinati dai costruttori. Se l’auto non avrà risposto a tali richiami, non potrà superare l’ispezione.

Parallelamente, si intensifica la lotta contro la manomissione dei contachilometri. Gli eurodeputati propongono l’obbligo per le officine di registrare le letture dei chilometri durante ogni riparazione superiore a un’ora, inserendo poi i dati in un database nazionale. Questo sistema, alimentato anche dai dati dei veicoli connessi forniti dai costruttori, mira a eradicare le frodi nel mercato dell’usato.

Revisione valida anche all’estero

Per facilitare la vita dei cittadini europei, la bozza introduce la possibilità di effettuare la revisione all’estero, ovvero in un Paese dell’Unione diverso da quello di immatricolazione. In questo caso, verrà rilasciato un certificato temporaneo di idoneità valido per sei mesi, obbligando comunque il proprietario a effettuare il controllo successivo nel Paese d’origine.

Sul fronte ambientale, la commissione suggerisce di monitorare le emissioni di particolato e ossidi di azoto (NOx), sebbene l’introduzione di tali misurazioni resti su base volontaria per i singoli Stati. È stato inoltre fissato l’obiettivo di controllare su strada almeno il 5% dei veicoli di ogni Paese per verificarne la conformità ambientale. Infine, stop alla flessibilità per le motociclette di grossa cilindrata (oltre 125 cc): i controlli periodici diventeranno obbligatori e rigorosi anche per loro.

Questo pacchetto di riforme, il cui voto definitivo in plenaria è atteso per la fine di maggio 2026, promette di trasformare la revisione in un filtro tecnologico d’eccellenza, alzando l’asticella della sicurezza stradale in tutta Europa.