Il ricorso in Cassazione contro una multa auto è una possibilità limitata a situazioni particolari, nelle quali emerge un errore di natura procedurale

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123RF Ricorso multa auto: fino a che grado si può arrivare e quando conviene farlo?

Le violazioni al Codice della Strada comportano quasi sempre sanzioni economiche, ma in alcuni casi possono prevedere conseguenze aggiuntive come la decurtazione dei punti patente, la sospensione del titolo di guida o altri provvedimenti accessori. Nei casi più gravi le infrazioni possono poi assumere rilevanza penale, in particolare quando comportano pericolo concreto per la sicurezza della circolazione.

Di fronte a una multa, l’automobilista non è tuttavia privo di strumenti di difesa. L’ordinamento italiano prevede infatti la possibilità di contestare il verbale e avviare un percorso di opposizione che può arrivare fino al terzo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Il tutto partendo da un principio fondamentale: pagare la multa equivale ad accettarla. Il versamento della sanzione amministrativa comporta infatti l’estinzione del procedimento e rende impossibile presentare un ricorso.

I tempi del ricorso previsti dalla legge

La procedura di ricorso inizia dal momento in cui l’automobilista riceve la contestazione della violazione. Può avvenire immediatamente, quando la multa viene notificata sul posto dalle forze dell’ordine oppure attraverso la notifica del verbale all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo. Da quel momento iniziano a decorrere i termini previsti dalla normativa per presentare opposizione. Le scadenze sono diverse a seconda dell’autorità a cui ci si rivolge.

Nel caso di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, il proprietario del veicolo ha a disposizione 30 giorni dalla notifica del verbale. Se invece si sceglie la strada del ricorso al Prefetto, il termine si estende a 60 giorni.

Il ricorso al Prefetto è la soluzione più semplice dal punto di vista formale. L’automobilista può presentare l’opposizione all’ufficio che ha emesso la multa oppure inviarla tramite raccomandata o PEC. Il Prefetto ha poi 120 giorni di tempo per decidere se accogliere o respingere il ricorso. Se la decisione è favorevole all’automobilista la multa viene annullata. Se invece l’opposizione viene respinta, l’importo della sanzione può essere raddoppiato rispetto alla cifra originaria.

La procedura davanti al Giudice di Pace richiede invece un atto formale di opposizione e l’avvio di un vero e proprio procedimento giudiziario. In questo caso il giudice valuta la legittimità della multa e analizza documenti, prove ed eventuali testimonianze.

Dal primo grado al secondo grado di giudizio

Al di là dell’esito del primo ricorso, la parte che si ritiene danneggiata dalla decisione ha la possibilità di proporre appello. Questo passaggio apre la strada al secondo grado di giudizio che consente di chiedere una nuova valutazione del caso. Se il ricorso iniziale è stato presentato al Giudice di Pace, l’appello deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario. Nel caso opposto, quando il primo ricorso è stato indirizzato al Prefetto, l’opposizione può essere presentata davanti al Giudice di Pace.

Nel procedimento davanti al tribunale è necessaria la presenza di un avvocato. Il difensore ha il compito di rappresentare l’automobilista, preparare la strategia difensiva e individuare eventuali errori procedurali o irregolarità nella contestazione.

La difesa tecnica è fondamentale perché il procedimento entra in una fase più complessa dal punto di vista giuridico. Il tribunale può infatti valutare elementi che non erano stati presi in considerazione nella fase precedente. C’è comunque la possibilità per l’automobilista di non presentarsi in udienza e risultare contumace rinunciando quindi a difendersi direttamente.

I motivi più comuni di ricorso

Alcuni ricorsi si basano su situazioni di stato di necessità, come nel caso di una manovra compiuta per evitare un incidente o per prestare soccorso. Altri casi riguardano problemi procedurali legati alla contestazione della violazione. Tra i motivi più frequenti ci sono la mancata contestazione immediata, la notifica tardiva del verbale oppure l’assenza di motivazioni che giustifichino il mancato fermo del veicolo. Non mancano poi situazioni in cui il verbale presenta errori materiali o informazioni incomplete. Un esempio tipico è l’errata indicazione della targa, dell’orario o del luogo della violazione.

Il ricorso in Cassazione: il terzo grado di giudizio

Quando anche il secondo grado si conclude con una decisione sfavorevole all’automobilista, rimane ancora la possibilità del ricorso alla Corte di Cassazione, il terzo e ultimo grado di giudizio nel sistema italiano. Questa procedura può essere avviata entro 60 giorni dalla sentenza del tribunale. A differenza dei gradi precedenti, il ricorso alla Suprema Corte non consente di discutere nuovamente i fatti che hanno portato alla multa. Gli Ermellini hanno infatti un ruolo diverso rispetto ai giudici di merito.

I giudici della Cassazione non entrano nel merito della contestazione della violazione. Il loro compito consiste nel verificare se le norme di diritto siano state applicate in modo corretto durante il procedimento. In altre parole, la Corte interviene solo quando emergono vizi di forma o errori giuridici, come la mancata applicazione di una norma o un’irregolarità nella procedura. In pratica il ricorso in Cassazione è ammesso solo in presenza di problemi legati alla corretta interpretazione della legge.

Per presentare un ricorso davanti alla Corte di Cassazione è obbligatoria l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, comunemente chiamato avvocato cassazionista.

La procedura richiede la redazione di un ricorso tecnico molto dettagliato, nel quale devono essere indicati con precisione i motivi di illegittimità della sentenza impugnata. Proprio per la complessità di questa fase, i costi legali sono più elevati rispetto ai gradi precedenti.

Chi può presentare ricorso contro una multa

Il ricorso contro una multa non può essere presentato solo da chi guidava il veicolo al momento dell’infrazione. La normativa prevede infatti che possano agire anche altri soggetti coinvolti nella responsabilità amministrativa. Tra questi rientra il proprietario del veicolo, responsabile in solido per le violazioni commesse con il mezzo. Possono inoltre proporre ricorso anche l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio oppure l’utilizzatore in leasing, figure che la legge considera coinvolte nella gestione del veicolo.

Un caso particolare riguarda le violazioni commesse da conducenti minorenni. In queste situazioni la responsabilità ricade sui genitori o su chi esercita la responsabilità genitoriale.

Quando conviene davvero arrivare fino al terzo grado

Dal punto di vista pratico arrivare fino alla Cassazione è una scelta che deve essere valutata con estrema attenzione. Le probabilità di successo in questa fase sono infatti più basse rispetto ai gradi precedenti.

Il motivo è semplice: la Suprema Corte non analizza di nuovo i fatti ma si limita a verificare eventuali errori giuridici nella sentenza. Succede quindi che il costo dell’assistenza legale può risultare superiore all’importo della multa stessa.

Quando la Cassazione accoglie il ricorso, la conseguenza è l’annullamento del verbale di accertamento. La multa non deve più essere quindi più pagata ed eventuali sanzioni accessorie decadono in automatico. In alcuni casi la Corte può anche rinviare il procedimento a un altro giudice per una nuova valutazione della controversia.

Le conseguenze di un ricorso respinto

Se invece la Suprema Corte respinge il ricorso, la decisione diventa definitiva. L’automobilista è quindi obbligato a pagare la sanzione e a rispettare eventuali provvedimenti accessori. In presenza di un rigetto le spese legali possono oltretutto essere poste a carico della parte soccombente.