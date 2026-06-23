Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Avere questo dispositivo in macchina evita multe o peggio

Dal 23 al 26 giugno tornano i Prime Day di Amazon, uno degli appuntamenti più attesi dagli utenti alla ricerca di offerte su tecnologia, elettronica e accessori per l’auto. Tra i prodotti che stanno attirando l’attenzione degli automobilisti c’è OOONO Co-Driver 2, un dispositivo progettato per fornire avvisi in tempo reale su autovelox e pericoli stradali, contribuendo a rendere la guida più sicura e consapevole. Alla luce degli sconti, non sarebbe male acquistarne uno prima di mettersi in viaggio per le vacanze.

Punti di forza

L’obiettivo di questo accessorio è semplice: aiutare il conducente a mantenere alta l’attenzione durante il viaggio grazie a notifiche tempestive che segnalano la presenza di autovelox fissi e mobili, incidenti, traffico e altri potenziali rischi lungo il percorso. In questo modo è possibile adeguare la velocità in anticipo e ridurre il rischio di incorrere in sanzioni, sempre nel rispetto del Codice della Strada.

Ooono Co-Driver NO2 modello ottimizzato per auto, alert per autovelox e pericoli, ricaricabile, con indicatore LED, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Offerta

Uno dei punti di forza di OOONO Co-Driver 2 è il suo sistema di avvisi discreti ma efficaci. Il dispositivo utilizza infatti sia segnali audio sia un pratico anello LED luminoso, consentendo al guidatore di ricevere le informazioni necessarie senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Una soluzione pensata per aumentare la sicurezza e limitare le distrazioni durante la guida.

Un database molto ampio

Dal punto di vista delle funzionalità, il dispositivo può contare su un database particolarmente ampio e costantemente aggiornato. In Italia sono presenti oltre 11.000 autovelox fissi censiti, mentre a livello internazionale la copertura supera gli 80 Paesi. Gli aggiornamenti vengono effettuati quotidianamente, garantendo così informazioni sempre attuali e affidabili.

Un altro elemento distintivo è rappresentato dalla componente community. Gli utenti possono infatti contribuire attivamente segnalando autovelox mobili, code, incidenti o ostacoli presenti lungo il tragitto. Basta premere il pulsante integrato per condividere l’informazione con gli altri automobilisti, creando una rete collaborativa che permette di ricevere e trasmettere aggiornamenti in tempo reale.

Non ci sono abbonamenti

Tra gli aspetti più interessanti per chi cerca una soluzione senza costi nascosti c’è l’assenza di abbonamenti. Dopo l’acquisto iniziale non sono previsti canoni mensili o annuali: gli aggiornamenti giornalieri delle mappe e i dati in tempo reale restano inclusi senza spese aggiuntive. Una caratteristica che distingue OOONO Co-Driver 2 da molti servizi concorrenti basati su formule in abbonamento.

Anche la semplicità d’uso rappresenta un valore aggiunto. Dopo la prima configurazione tramite l’app gratuita dedicata, il dispositivo si attiva automaticamente ogni volta che l’utente sale in auto. La batteria è progettata per garantire una lunga autonomia e può essere ricaricata rapidamente tramite porta USB-C, con il cavo già incluso nella confezione.

Sul fronte della compatibilità, OOONO Co-Driver 2 supporta dispositivi con iOS 16 o versioni successive e Android 12 o superiori. Inoltre è pienamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, permettendo un’integrazione immediata con i più diffusi sistemi di infotainment presenti sulle vetture moderne.

I prezzi

Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo viene generalmente proposto su Amazon intorno ai 79,95 euro, ma durante il Prime Day è offerta a 49 euro.

OOONO Co-Driver 2 si presenta come un accessorio utile per chi percorre molti chilometri ogni anno e desidera ricevere informazioni tempestive su autovelox e situazioni di potenziale pericolo. Un supporto tecnologico pensato per favorire una guida più attenta e serena, ricordando sempre che il rispetto dei limiti di velocità e delle norme del Codice della Strada rimane la migliore strategia per viaggiare in sicurezza.