Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Gli strumenti per ricercare il proprietario di un veicolo

Nel vasto e articolato mondo dell’automobilismo, la targa di un veicolo non è semplicemente una sequenza di numeri e lettere, ma rappresenta una vera e propria carta d’identità digitale che permette di risalire a informazioni fondamentali. Esistono diverse situazioni in cui un cittadino può avere la necessità di identificare chi si celi dietro un numero di targa: si pensi alla necessità di verificare se una vettura usata che si intende acquistare sia gravata da un fermo amministrativo o da un pignoramento, oppure alla sfortunata evenienza di un incidente con un veicolo che non si è fermato per prestare soccorso o scambiare i dati.

Il PRA e l’ACI

Il pilastro fondamentale su cui poggia l’intero sistema di tracciamento è il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Si tratta di un registro pubblico gestito direttamente dall’ACI (Automobile Club d’Italia), l’ente nazionale preposto alla gestione delle pratiche automobilistiche e alla tutela degli interessi degli automobilisti. All’interno del PRA vengono effettuate tutte le operazioni di iscrizione, trascrizione e annotazione che riguardano la vita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Grazie a questa banca dati centralizzata, qualsiasi cittadino può richiedere una visura, ovvero un documento ufficiale che attesta lo stato giuridico del mezzo e l’identità dell’attuale proprietario.

Le modalità di ricerca

Per ottenere i dati del proprietario attraverso la targa, ci sono tre percorsi principali, ciascuno con costi e tempistiche differenti:

ufficio provinciale dell’ACI: la modalità più tradizionale consiste nel recarsi fisicamente presso uno degli uffici provinciali dell’ente. Qui è possibile richiedere una visura al PRA pagando una somma fissa di 6 euro . Questa soluzione garantisce un contatto diretto con gli operatori ed è particolarmente utile per chi desidera una consulenza immediata sulla lettura dei dati ottenuti;

la modalità più tradizionale consiste nel recarsi fisicamente presso uno degli uffici provinciali dell’ente. Qui è possibile richiedere una visura al PRA pagando una somma fissa di . Questa soluzione garantisce un contatto diretto con gli operatori ed è particolarmente utile per chi desidera una consulenza immediata sulla lettura dei dati ottenuti; sito internet dell’ACI: per chi preferisce la comodità digitale, l’ACI mette a disposizione un servizio online dedicato. In questo caso, la procedura prevede il pagamento telematico tramite il sistema PagoPA . Il costo è leggermente superiore, pari a 8,50 euro , ma permette di ricevere la visura comodamente sul proprio dispositivo in formato PDF , abbattendo i tempi di attesa e gli spostamenti fisici;

per chi preferisce la comodità digitale, l’ACI mette a disposizione un servizio online dedicato. In questo caso, la procedura prevede il pagamento telematico tramite il sistema . Il costo è leggermente superiore, pari a , ma permette di ricevere la visura comodamente sul proprio dispositivo in , abbattendo i tempi di attesa e gli spostamenti fisici; agenzie di pratiche auto: un’alternativa è rivolgersi a intermediari privati. Queste agenzie possono svolgere la ricerca per conto del cliente, garantendo rapidità e supporto burocratico. Tuttavia, in questo caso bisogna mettere in conto una spesa più elevata, poiché al costo vivo della visura andranno aggiunti i diritti di agenzia e il servizio di intermediazione.

Casi particolari e archivi Cartacei

Non sempre la ricerca digitale è immediata. Esistono infatti dei limiti tecnologici legati all’anzianità del veicolo. Con le targhe immatricolate prima del 1993, così come quelle di veicoli radiati o reimmatricolati per perdita di possesso, potrebbero non essere presenti negli archivi informatici del PRA. In queste circostanze, è necessario procedere con una ricerca manuale negli archivi cartacei dell’ufficio di competenza. Questa operazione, più laboriosa, richiede un supplemento di 10 euro che deve essere versato prima della consegna del documento cartaceo.

Informazioni tecniche e soluzioni gratuite

È importante distinguere tra la ricerca del proprietario (che è sempre a pagamento) e la consultazione di dati tecnici come l’anno di immatricolazione o la cilindrata, che può essere effettuata gratuitamente tramite servizi online o applicazioni specifiche. Strumenti come Sevim.it permettono di conoscere gratuitamente la provincia di immatricolazione e i dati sulle emissioni, richiedendo un pagamento solo per informazioni più specifiche.

Nel panorama delle applicazioni per smartphone, si distinguono Scanner Veicoli (disponibile per Android e iOS), utile per verificare la regolarità di assicurazione e bollo, e Veicolo info targa. Quest’ultima, esclusiva per sistemi Android, offre una panoramica tecnica completa e permette, pagando una piccola somma (circa 2,99 euro), di risalire anche alle informazioni sul proprietario, offrendo così una via di mezzo tra i servizi ufficiali ACI e le app di consultazione rapida.