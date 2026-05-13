La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Controllo accurato per confermare l'usura del cuscinetto e valutare se sostituire l'intero mozzo

Quando stai guidando l’auto e inizi a sentire un rumore “di rotolamento” che aumenta con l’aumentare della velocità, proprio come il suono di un aeroplano in decollo, è un chiaro sintomo di un cuscinetto danneggiato. Un segnale che non devi assolutamente sottovalutare per la tua sicurezza, nelle righe che seguono ti spiegherò come capire se il problema è grave e cosa fare per rimediare.

Posso continuare a guidare?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare chiarezza sull’intensità del segnale che ricevi dall’auto. Se il rumore del cuscinetto è ancora lieve, puoi raggiungere con calma l’officina, ma non devi assolutamente sottovalutare il problema perché il peggioramento può essere improvviso. I segnali chiari di un cuscinetto danneggiato sono:

quando inizia il rumore: il ronzio si manifesta solitamente attorno ai 40 km/h;

il rumore: il ronzio si manifesta solitamente attorno ai 40 km/h; aumento del volume: il rumore diventa più forte man mano che aumenti la velocità;

il rumore diventa più forte man mano che aumenti la velocità; comportamento in curva: il ronzio aumenta quando sterzi verso un lato e può scomparire quando sterzi dal lato opposto;

il ronzio aumenta quando sterzi verso un lato e può scomparire quando sterzi dal lato opposto; suono indipendente dal motore: il rumore continua anche se metti in folle, perché dipende solo dal rotolamento della ruota.

Se avverti che il ronzio sta diventando forte e persistente, devi evitare di utilizzare l’auto e andare subito dal meccanico: l’aumento del volume indica che l’usura sta accelerando e il rischio di perdere la ruota è imminente. Anche se il rumore è ancora debole, il mio consiglio è comunque di non aspettare: un cuscinetto che “canta” va sostituito subito per non rovinare anche il mozzo o il sensore ABS.

Quando devi assolutamente fermarti

Bisogna invece fermarsi il prima possibile quando compaiono questi segnali che indicano un cedimento strutturale del cuscinetto. In queste situazioni è necessario chiamare un carro attrezzi per evitare che la ruota si stacchi o si blocchi all’improvviso:

rumore di ferro: senti uno sfregamento metallico, soprattutto in fase di sterzata, che indica la distruzione dei componenti interni;

senti uno sfregamento metallico, soprattutto in fase di sterzata, che indica la distruzione dei componenti interni; tenuta di strada: senti la macchina che non è più precisa nella guida e sembra quasi “scappare” o sbandare lateralmente;

senti la macchina che non è più precisa nella guida e sembra quasi “scappare” o sbandare lateralmente; perdita di stabilità: avverti che la ruota non è più ferma nella sua sede, dando la sensazione che l’auto si stia smontando.

In questi casi, non rischiare, chiama subito il soccorso stradale. Quando senti il metallo che gratta, la meccanica ha ceduto e non hai più la garanzia che la ruota rimanga ancorata al mozzo.

Quanto costa la riparazione

Il costo dell’intervento dipende dalla tecnologia del costruttore e da quanto tempo hai aspettato. Ecco i prezzi medi che troverai in fattura:

sostituzione del solo cuscinetto: se la tua auto permette di cambiare solo il componente interno, il costo del ricambio è di circa 50-130 euro (più manodopera);

se la tua auto permette di cambiare solo il componente interno, il costo del ricambio è di circa 50-130 euro (più manodopera); gruppo mozzo completo: molto comune sulle auto moderne. Si cambia tutto il blocco mozzo-ruota. Il costo del pezzo oscilla tra i 220 e i 350 euro;

molto comune sulle auto moderne. Si cambia tutto il blocco mozzo-ruota. Il costo del pezzo oscilla tra i 220 e i 350 euro; manodopera: il lavoro richiede dalle 2 alle 5 ore per i casi più complessi. Il costo varia da 80 a 200 euro.

I consigli del meccanico per far durare i cuscinetti

Per evitare di dover tornare presto in officina, segui queste semplici accortezze che aiutano a preservare la meccanica delle tue ruote: