Sentire un “cloc” metallico ogni volta che prendi un dosso o una buca non è mai un buon segno, specialmente se guidi spesso su strade dissestate e fondi sconnessi. Ti dico subito che quel rumore non va ignorato, in quanto indica un’usura eccessiva sulla sospensione. Continuare a viaggiare in queste condizioni non solo compromette il comfort, ma mette a rischio la tua sicurezza.
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Posso continuare a guidare o devo fermarmi subito?
La risposta dipende dall’entità del danno. Se senti un battito, ma l’auto non sbanda, mantiene la traiettoria e il volante risponde bene ai comandi, puoi proseguire la marcia con estrema prudenza per raggiungere l’officina il prima possibile.
In questo caso, i componenti hanno iniziato a prendere gioco meccanico ma garantiscono ancora una minima tenuta. Devi invece fermarti immediatamente e chiamare un carro attrezzi se avverti uno (o più) dei seguenti segnali:
- l’auto sbanda vistosamente o “tira” da un lato senza motivo;
- il volante non risponde prontamente ai comandi;
- senti rumori di sfregamento metallico o colpi secchi anche su piccoli avvallamenti.
In queste condizioni, un componente della sospensione potrebbe cedere del tutto, causando la perdita totale di controllo del veicolo. Diventa molto pericoloso proseguire, e si rischia inoltre di fare danni molto gravi.
Cosa succede se ignoro il problema?
Ignorare questo segnale significa sottoporre l’auto a uno stress meccanico che finisce per rovinare anche il resto della sospensione. Ecco cosa potrebbe succedere se si aspetta troppo prima di intervenire:
- consumo irregolare degli pneumatici: le ruote perdono l’allineamento corretto e il battistrada si consuma in modo anomalo sui lati in pochissimi chilometri;
- rottura totale della testina: nei casi più gravi, il giunto sferico si sfila dalla sua sede e la ruota non è più in asse con il veicolo. Questo provoca uno sbandamento immediato;
- danni a catena sull’avantreno: quando il braccetto cede del tutto, la ruota si piega violentemente verso l’esterno, danneggiando i componenti meccanici circostanti.
Costi di riparazione
Il costo finale dell’intervento dipende principalmente dal modello dell’auto e dalla complessità del lavoro. Di seguito riportiamo una stima della spesa complessiva:
- singolo braccetto oscillante: la spesa totale oscilla tra 240 e 400 euro;
- testine dello sterzo: il costo completo per la sostituzione si attesta tra gli 80 e i 100 euro l’una;
- biellette della barra stabilizzatrice: per il cambio di ogni elemento si possono spendere dai 100 ai 140 euro;
- ammortizzatore danneggiato: se il battito proviene dall’ammortizzatore, il costo totale per ogni lato varia dai 320 ai 470 euro;
- convergenza: operazione fondamentale per riallineare le ruote, che ha un costo fisso di circa 60 euro.
I consigli del meccanico
Per garantire la massima sicurezza su strada e ottimizzare i costi di manutenzione, è fondamentale seguire alcune accortezze tecniche:
- sostituzione in coppia: se un braccetto o un ammortizzatore ha ceduto per usura, è molto probabile che l’altro lato sia nelle stesse condizioni. Sostituirli insieme permette di mantenere l’assetto equilibrato, diminuire il fermo macchina e pagare una sola volta la convergenza;
- qualità dei componenti: l’utilizzo di ricambi di alta qualità assicura una durata maggiore. Componenti di scarsa fattura tendono a deteriorarsi rapidamente, costringendo a ripetere l’intervento dopo pochi mesi;
- intervento tempestivo: agire ai primi segnali evita che il gioco meccanico rovini gli pneumatici o altri componenti meccanici.