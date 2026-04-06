Rumori sospetti alla sospensione su fondo sconnesso, problemi al braccetto? Come capirlo

Battiti e rumori metallici sull'avantreno mentre si percorre un terreno sconnesso: perché intervenire subito fa risparmiare denaro e aumenta la sicurezza

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Maurizio Chiogna

meccanico-elettronico automotive

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

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Rumori sospetti alla sospensione su fondo sconnesso, problemi al braccetto? Come capirlo
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Un meccanico controlla i componenti della sospensione e dello sterzo per garantire sicurezza e prevenire guasti.
Cosa fare se si sente un rumore metallico? Come capire se la sospensione è danneggiata? Quali sono i segnali di usura della sospensione?

Sentire un “cloc” metallico ogni volta che prendi un dosso o una buca non è mai un buon segno, specialmente se guidi spesso su strade dissestate e fondi sconnessi. Ti dico subito che quel rumore non va ignorato, in quanto indica un’usura eccessiva sulla sospensione. Continuare a viaggiare in queste condizioni non solo compromette il comfort, ma mette a rischio la tua sicurezza.

Posso continuare a guidare o devo fermarmi subito?

La risposta dipende dall’entità del danno. Se senti un battito, ma l’auto non sbanda, mantiene la traiettoria e il volante risponde bene ai comandi, puoi proseguire la marcia con estrema prudenza per raggiungere l’officina il prima possibile.

In questo caso, i componenti hanno iniziato a prendere gioco meccanico ma garantiscono ancora una minima tenuta. Devi invece fermarti immediatamente e chiamare un carro attrezzi se avverti uno (o più) dei seguenti segnali:

  • l’auto sbanda vistosamente o “tira” da un lato senza motivo;
  • il volante non risponde prontamente ai comandi;
  • senti rumori di sfregamento metallico o colpi secchi anche su piccoli avvallamenti.

In queste condizioni, un componente della sospensione potrebbe cedere del tutto, causando la perdita totale di controllo del veicolo. Diventa molto pericoloso proseguire, e si rischia inoltre di fare danni molto gravi.

Cosa succede se ignoro il problema?

Ignorare questo segnale significa sottoporre l’auto a uno stress meccanico che finisce per rovinare anche il resto della sospensione. Ecco cosa potrebbe succedere se si aspetta troppo prima di intervenire:

  • consumo irregolare degli pneumatici: le ruote perdono l’allineamento corretto e il battistrada si consuma in modo anomalo sui lati in pochissimi chilometri;
  • rottura totale della testina: nei casi più gravi, il giunto sferico si sfila dalla sua sede e la ruota non è più in asse con il veicolo. Questo provoca uno sbandamento immediato;
  • danni a catena sull’avantreno: quando il braccetto cede del tutto, la ruota si piega violentemente verso l’esterno, danneggiando i componenti meccanici circostanti.

Costi di riparazione

Il costo finale dell’intervento dipende principalmente dal modello dell’auto e dalla complessità del lavoro. Di seguito riportiamo una stima della spesa complessiva:

  • singolo braccetto oscillante: la spesa totale oscilla tra 240 e 400 euro;
  • testine dello sterzo: il costo completo per la sostituzione si attesta tra gli 80 e i 100 euro l’una;
  • biellette della barra stabilizzatrice: per il cambio di ogni elemento si possono spendere dai 100 ai 140 euro;
  • ammortizzatore danneggiato: se il battito proviene dall’ammortizzatore, il costo totale per ogni lato varia dai 320 ai 470 euro;
  • convergenza: operazione fondamentale per riallineare le ruote, che ha un costo fisso di circa 60 euro.

I consigli del meccanico

Per garantire la massima sicurezza su strada e ottimizzare i costi di manutenzione, è fondamentale seguire alcune accortezze tecniche:

  • sostituzione in coppia: se un braccetto o un ammortizzatore ha ceduto per usura, è molto probabile che l’altro lato sia nelle stesse condizioni. Sostituirli insieme permette di mantenere l’assetto equilibrato, diminuire il fermo macchina e pagare una sola volta la convergenza;
  • qualità dei componenti: l’utilizzo di ricambi di alta qualità assicura una durata maggiore. Componenti di scarsa fattura tendono a deteriorarsi rapidamente, costringendo a ripetere l’intervento dopo pochi mesi;
  • intervento tempestivo: agire ai primi segnali evita che il gioco meccanico rovini gli pneumatici o altri componenti meccanici.

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