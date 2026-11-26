La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

123RF Il controllo sul ponte in officina permette di distinguere il gioco della scatola guida elettrica dai rumori di testine e sospensioni

Gioco e rumori al volante sulle buche segnalano spesso l’usura della scatola guida elettrica (EPS) o del piantone sterzo, ma prima di sostituirli vanno esclusi componenti esterni come testine e tiranti. Se il difetto è interno, la rete CAN può rilevare anomalie sul sensore di coppia anche senza spia accesa. Rallenta, evita sterzate brusche e fai controllare il rumore da un’officina.

Vediamo come bisogna comportarsi subito in strada, come distinguere i diversi sistemi di sterzo e quanto costa la riparazione.

Cosa fare subito se il volante prende gioco?

Puoi raggiungere l’officina a velocità moderata solo se l’auto mantiene bene la traiettoria e lo sterzo risponde ancora in modo regolare. Ti consiglio invece di fermarti subito e chiamare il carroattrezzi se avverti uno di questi segnali di pericolo:

impuntamenti o blocchi meccanici: lo sterzo oppone una resistenza irregolare oppure tende a bloccarsi nelle manovre da fermo e in curva;

lo sterzo oppone una resistenza irregolare oppure tende a bloccarsi nelle manovre da fermo e in curva; spia rossa del servosterzo accesa: sul cruscotto compare l’avviso di guasto accompagnato da un indurimento improvviso dello sterzo;

sul cruscotto compare l’avviso di guasto accompagnato da un indurimento improvviso dello sterzo; colpi metallici secchi: a ogni buca senti un colpo sul volante e la vettura tira bruscamente da un lato.

Scatola guida elettrica o piantone sterzo elettrico

Non tutte le auto con servosterzo elettrico sono costruite allo stesso modo, e capire da dove nasce il gioco evita sostituzioni sbagliate e aiuta a stimare la spesa media per ripristinare il sistema.

In officina solleviamo l’auto sul ponte e muoviamo le ruote con le mani per escludere i giochi esterni e distinguere le varie configurazioni:

scatola guida elettrica completa: motore ed elettronica sono montati direttamente sotto il veicolo, sulla scatola sterzo collegata alle ruote tramite i braccetti. Quando le boccole interne prendono gioco senti un battito secco da sotto l’auto sulle buche e una perdita di precisione sullo sterzo;

motore ed elettronica sono montati direttamente sotto il veicolo, sulla scatola sterzo collegata alle ruote tramite i braccetti. Quando le boccole interne prendono gioco senti un battito secco da sotto l’auto sulle buche e una perdita di precisione sullo sterzo; piantone sterzo elettrico in abitacolo: molte vetture montano il motorino elettrico direttamente sotto il volante; se si usura la meccanica interna, senti una specie di ticchettio e un gioco sul volante ma la vettura mantiene comunque bene la traiettoria;

molte vetture montano il motorino elettrico direttamente sotto il volante; se si usura la meccanica interna, senti una specie di ticchettio e un gioco sul volante ma la vettura mantiene comunque bene la traiettoria; scatola guida meccanica con piantone elettrico: è la parte inferiore abbinata al piantone elettrico in abitacolo. Se prende gioco meccanico, oltre a un rumore sordo da sotto l’auto la guida diventa imprecisa o tende a sbandare leggermente sullo sconnesso.

Quanto costano la sostituzione o la revisione

Prendendo come riferimento una comune utilitaria, i costi medi per la riparazione già comprensivi di ricambio, manodopera e convergenza si aggirano attorno a queste cifre:

scatola guida elettrica completa: tra 550 e 850 euro con componente revisionato, fino a circa 1.500-1.600 euro scegliendo un ricambio nuovo;

tra 550 e 850 euro con componente revisionato, fino a circa 1.500-1.600 euro scegliendo un ricambio nuovo; piantone sterzo elettrico: intorno ai 450-650 euro per un pezzo revisionato, oppure tra 850 e 1.200 euro installando un gruppo nuovo;

intorno ai 450-650 euro per un pezzo revisionato, oppure tra 850 e 1.200 euro installando un gruppo nuovo; scatola guida meccanica: circa 500-600 euro complessivi per la sostituzione della sola parte inferiore meccanica installata nella configurazione con piantone elettrico.

Si tratta comunque di prezzi medi indicativi, che possono variare in base alla tipologia e alla complessità costruttiva del veicolo. Nel preventivo è presente anche la calibrazione elettronica del sensore di coppia via diagnosi OBD, per azzerare il punto zero dello sterzo ed evitare spie accese.

I consigli del meccanico

Il mio consiglio è di non fidarti mai di un preventivo di riparazione basato solo su una prova su strada senza la verifica sul ponte dei giochi meccanici e la diagnosi elettronica del sistema. Spesso il rumore sulle sconnessioni dipende da un tirante o da componenti usurati della sospensione che si risolvono con una cifra molto più bassa.

Se invece la scatola guida o il piantone sterzo risultano davvero compromessi, valuta sempre l’installazione di un componente nuovo. Un ricambio vecchio revisionato può infatti ripresentare lo stesso problema in un tempo minore rispetto a un ricambio appena prodotto, a causa di componenti meccaniche interne usurate non sempre visibili durante la revisione.