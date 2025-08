Sciopero dei trasporti 01 agosto 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il presente articolo offre una panoramica aggiornata sugli scioperi dei trasporti previsti per il giorno 01 agosto 2025 in Italia. Di seguito troverai tutte le informazioni essenziali su eventuali scioperi in programma, con dettagli su città, orari, compagnie coinvolte, durata, sindacati, categoria e tipologia di servizio interessato. Per la giornata del 01 agosto 2025 non risultano scioperi previsti secondo i dati ufficiali disponibili. Nessuno sciopero è stato proclamato per questa data. In caso di aggiornamenti, questa pagina verrà aggiornata tempestivamente con tutte le informazioni utili.

Fonte: Mit