Pubblicato: 1 Novembre 2025 08:00
Sciopero dei trasporti 01 novembre 2025: nessuno sciopero previsto
Nel giorno 01 novembre 2025 non sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di conseguenza, non ci sono eventi di sciopero da segnalare per questa data.
Di seguito verranno riportati i dettagli degli scioperi previsti nei giorni successivi.