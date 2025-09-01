Sciopero dei trasporti 01 settembre 2025: città, orario inizio e fine

In questo articolo trovi tutte le informazioni aggiornate sugli scioperi dei trasporti previsti per il giorno 01 settembre 2025. Di seguito sono riportati i dettagli relativi agli scioperi in programma, con indicazione delle città o aree geografiche coinvolte, gli orari di inizio e fine, le compagnie interessate, i sindacati promotori, la categoria e il tipo di servizio coinvolto. Per il giorno 01 settembre 2025 non risultano scioperi previsti secondo i dati ufficiali disponibili. Continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti.
Fonte: Mit