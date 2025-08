Ansa

Il 02 agosto 2025 non sono previsti scioperi dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai ogni giorno i dettagli aggiornati sugli scioperi programmati per la data selezionata, con informazioni su città, orari, compagnie coinvolte, sindacati e categorie interessate.

Per la giornata di oggi, 02 agosto 2025, non risultano scioperi in programma. Continua a seguirci per restare aggiornato sulle prossime mobilitazioni nel settore dei trasporti.

Fonte: Mit