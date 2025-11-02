Sciopero dei trasporti 02 novembre 2025: Roma, dalle 20.00 alle 24.00

Sciopero dei trasporti 02 novembre 2025: Roma, dalle 20.00 alle 24.00

Nel giorno 02 novembre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli completi riguardanti questo sciopero.

Sciopero dei trasporti Roma

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 20.00 alle 24.00 nel settore del Trasporto pubblico locale nella regione Lazio, provincia di Roma. Lo sciopero coinvolge il personale della società ATAC – Linea 14 di Roma ed è stato proclamato dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

La categoria interessata è il personale SOC. ATAC – LINEA 14 DI ROMA, che opera nel servizio di trasporto pubblico locale.

Fonte: Mit

