Sciopero dei trasporti 02 ottobre 2025: Genova, 11.00-15.00

Nel giorno 02 ottobre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito sono riportati i dettagli relativi a questo sciopero, con informazioni su città, orari, sindacati coinvolti e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Genova

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00, nel settore del Trasporto pubblico locale nella regione Liguria. Lo sciopero coinvolge il personale della società ATI Fidente, Miorelli, B, appartenente alla categoria PERSONALE SOCC.. L’azione è promossa dal sindacato RSA UILT-UIL.

Fonte: Mit