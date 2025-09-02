Sciopero dei trasporti 02 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Pubblicato: 2 Settembre 2025 08:00

Sciopero dei trasporti 02 settembre 2025: città, orario inizio e fine
Ansa

Il 02 settembre 2025 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutte le informazioni essenziali sugli scioperi programmati per questa giornata: il numero totale degli scioperi, le città e le aree geografiche coinvolte, gli orari di inizio e fine, le compagnie interessate, i sindacati promotori e le categorie di lavoratori coinvolte. Di seguito, i dettagli aggiornati sugli scioperi previsti il 02 settembre 2025.

Per la giornata del 02 settembre 2025 non risultano scioperi previsti nel settore dei trasporti in Italia.

Fonte: Mit