Sciopero dei trasporti 02 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 02 settembre 2025 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutte le informazioni essenziali sugli scioperi programmati per questa giornata: il numero totale degli scioperi, le città e le aree geografiche coinvolte, gli orari di inizio e fine, le compagnie interessate, i sindacati promotori e le categorie di lavoratori coinvolte. Di seguito, i dettagli aggiornati sugli scioperi previsti il 02 settembre 2025.

Per la giornata del 02 settembre 2025 non risultano scioperi previsti nel settore dei trasporti in Italia.

Fonte: Mit