Ansa

Il 03 agosto 2025 non sono previsti scioperi dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai sempre l’elenco aggiornato degli scioperi previsti per la giornata, con tutti i dettagli su città, orari, compagnie coinvolte, sindacati e categorie interessate. Oggi, nessuno sciopero è stato proclamato per questa data.

Fonte: Mit