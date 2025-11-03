Sciopero dei trasporti 03 novembre 2025: Emilia-Romagna, orario 09.00-17.00

Pubblicato: 3 Novembre 2025 08:00

Nel giorno 03 novembre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli relativi a questo sciopero, con informazioni su area geografica, compagnie coinvolte, durata, sindacati, categoria e tipo di servizio interessato.

Sciopero dei trasporti Emilia-Romagna

È indetto uno sciopero di 8 ore: dalle 09.00 alle 17.00 nel settore del Trasporto merci che interessa tutta la provincia dell’Emilia-Romagna. Lo sciopero coinvolge il personale della categoria PERSONALE SOC. DINAZZANO PO ed è stato proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CISAL.

Fonte: Mit

