Sciopero dei trasporti 03 ottobre 2025: città, orario inizio e fine

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Pubblicato: 3 Ottobre 2025 08:00

Sciopero dei trasporti 03 ottobre 2025: città, orario inizio e fine
Ansa

Il giorno 03 ottobre 2025 sono previsti numerosi scioperi nel settore dei trasporti in diverse città e regioni italiane. In totale, sono stati proclamati 10 scioperi che coinvolgono sia il trasporto pubblico locale che settori generali a livello nazionale. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Lazio – Latina

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 11.00 alle 15.00 nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Latina, regione Lazio. Coinvolto il personale della Soc. Schiaffini Travel di Ponza (LT). Lo sciopero è proclamato dal sindacato OSP FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Sicilia – Catania

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Catania, regione Sicilia. Coinvolto il personale della Soc. Etna Trasporti di Catania. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Sicilia – Enna

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Enna, regione Sicilia. Coinvolto il personale della Soc. Interbus di Enna. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Sicilia – Palermo

Sono previsti più scioperi di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Palermo, regione Sicilia. Coinvolto il personale delle seguenti società: Soc. Autolinee Russo di Palermo e Soc. Segesta Autolinee di Palermo. Gli scioperi sono proclamati dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Nazionale

Per l’intera giornata del 03 ottobre 2025 sono indetti scioperi generali a livello nazionale che coinvolgono diversi settori pubblici e privati, con particolare riferimento ai trasporti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e trasporto pubblico locale. Le modalità variano da intera giornata a 24 ore con orari specifici per ciascun settore, tra cui:

  • Ferrovie: dalle 00:01 alle 20:59 o dalle 21:00 del 2/10 alle 20:59 del 3/10;
  • Aereo: dalle 00:00 alle 23:59 o dalle 00:01 alle 24:00;
  • Trasporto pubblico locale, taxi, marittimo e autostrade: 24 ore con varie modalità.

Gli scioperi sono proclamati dai sindacati SI-COBAS, USB, CGIL, CIB UNICOBAS e CUB/SGB. Le categorie coinvolte riguardano lavoratori pubblici e privati di diversi comparti, con esclusione di alcuni tipi di trasporti in alcuni casi.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.