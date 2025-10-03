Sciopero dei trasporti 03 ottobre 2025: città, orario inizio e fine

Il giorno 03 ottobre 2025 sono previsti numerosi scioperi nel settore dei trasporti in diverse città e regioni italiane. In totale, sono stati proclamati 10 scioperi che coinvolgono sia il trasporto pubblico locale che settori generali a livello nazionale. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi previsti per questa data.
Sciopero dei trasporti Lazio – Latina
È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 11.00 alle 15.00 nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Latina, regione Lazio. Coinvolto il personale della Soc. Schiaffini Travel di Ponza (LT). Lo sciopero è proclamato dal sindacato OSP FAISA-CISAL.
Sciopero dei trasporti Sicilia – Catania
È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Catania, regione Sicilia. Coinvolto il personale della Soc. Etna Trasporti di Catania. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR FAISA-CISAL.
Sciopero dei trasporti Sicilia – Enna
È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Enna, regione Sicilia. Coinvolto il personale della Soc. Interbus di Enna. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR FAISA-CISAL.
Sciopero dei trasporti Sicilia – Palermo
Sono previsti più scioperi di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Palermo, regione Sicilia. Coinvolto il personale delle seguenti società: Soc. Autolinee Russo di Palermo e Soc. Segesta Autolinee di Palermo. Gli scioperi sono proclamati dal sindacato OSR FAISA-CISAL.
Sciopero dei trasporti Nazionale
Per l’intera giornata del 03 ottobre 2025 sono indetti scioperi generali a livello nazionale che coinvolgono diversi settori pubblici e privati, con particolare riferimento ai trasporti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e trasporto pubblico locale. Le modalità variano da intera giornata a 24 ore con orari specifici per ciascun settore, tra cui:
- Ferrovie: dalle 00:01 alle 20:59 o dalle 21:00 del 2/10 alle 20:59 del 3/10;
- Aereo: dalle 00:00 alle 23:59 o dalle 00:01 alle 24:00;
- Trasporto pubblico locale, taxi, marittimo e autostrade: 24 ore con varie modalità.
Gli scioperi sono proclamati dai sindacati SI-COBAS, USB, CGIL, CIB UNICOBAS e CUB/SGB. Le categorie coinvolte riguardano lavoratori pubblici e privati di diversi comparti, con esclusione di alcuni tipi di trasporti in alcuni casi.
