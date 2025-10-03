Sciopero dei trasporti 03 ottobre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 03 ottobre 2025 sono previsti numerosi scioperi nel settore dei trasporti in diverse città e regioni italiane. In totale, sono stati proclamati 10 scioperi che coinvolgono sia il trasporto pubblico locale che settori generali a livello nazionale. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Lazio – Latina

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 11.00 alle 15.00 nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Latina, regione Lazio. Coinvolto il personale della Soc. Schiaffini Travel di Ponza (LT). Lo sciopero è proclamato dal sindacato OSP FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Sicilia – Catania

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Catania, regione Sicilia. Coinvolto il personale della Soc. Etna Trasporti di Catania. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Sicilia – Enna

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Enna, regione Sicilia. Coinvolto il personale della Soc. Interbus di Enna. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Sicilia – Palermo

Sono previsti più scioperi di 24 ore nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Palermo, regione Sicilia. Coinvolto il personale delle seguenti società: Soc. Autolinee Russo di Palermo e Soc. Segesta Autolinee di Palermo. Gli scioperi sono proclamati dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Nazionale

Per l’intera giornata del 03 ottobre 2025 sono indetti scioperi generali a livello nazionale che coinvolgono diversi settori pubblici e privati, con particolare riferimento ai trasporti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e trasporto pubblico locale. Le modalità variano da intera giornata a 24 ore con orari specifici per ciascun settore, tra cui:

Ferrovie: dalle 00:01 alle 20:59 o dalle 21:00 del 2/10 alle 20:59 del 3/10;

dalle 00:01 alle 20:59 o dalle 21:00 del 2/10 alle 20:59 del 3/10; Aereo: dalle 00:00 alle 23:59 o dalle 00:01 alle 24:00;

dalle 00:00 alle 23:59 o dalle 00:01 alle 24:00; Trasporto pubblico locale, taxi, marittimo e autostrade: 24 ore con varie modalità.

Gli scioperi sono proclamati dai sindacati SI-COBAS, USB, CGIL, CIB UNICOBAS e CUB/SGB. Le categorie coinvolte riguardano lavoratori pubblici e privati di diversi comparti, con esclusione di alcuni tipi di trasporti in alcuni casi.

Fonte: Mit