Ansa

Il 04 agosto 2025 non sono previsti scioperi dei trasporti in Italia secondo i dati ufficiali disponibili. In questo articolo troverai sempre i dettagli aggiornati sugli scioperi previsti per la giornata, con informazioni su città, orari, compagnie coinvolte, sindacati e categorie interessate. Tuttavia, per la data odierna non risultano scioperi programmati.

Fonte: Mit