Ansa

Sciopero dei trasporti 04 luglio 2025: nessuno sciopero previsto

Per il giorno 04 luglio 2025 non sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di conseguenza, non ci sono interruzioni programmate o agitazioni sindacali per questa data. Di seguito, verranno riportati i dettagli degli scioperi previsti nei giorni immediatamente successivi.

Mit https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi