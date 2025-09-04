Sciopero dei trasporti 04 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 04 settembre 2025 sono previsti quattro scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutti i dettagli sugli scioperi programmati, con informazioni su città, orari di inizio e fine, compagnie coinvolte, sindacati promotori e categorie interessate.

Italia (Nazionale) – Settore ferroviario e trasporto merci su rotaia

È indetto uno sciopero plurisettoriale di 21 ore, dalle 21.00 del 4 settembre alle 18.00 del 5 settembre, che coinvolge il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria e il personale del trasporto pubblico locale (TPL) per l’intera prestazione del 5 settembre. Il sindacato promotore è SGB.

Italia (Nazionale) – Trasporto merci

È previsto uno sciopero nel settore trasporto merci di 21 ore, dalle 21.00 del 4 settembre alle 18.00 del 5 settembre, su tutto il territorio nazionale. Coinvolge il personale della società Medway Italia. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB Lavoro Privato.

Italia (Nazionale) – Settore ferroviario

È indetto uno sciopero nel settore ferroviario di 21 ore, dalle 21.00 del 4 settembre alle 18.00 del 5 settembre, a livello nazionale. Lo sciopero coinvolge il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed è promosso dall’Assemblea Nazionale PDM/PDB Gruppo FSI.

Roma (Lazio) – Trasporto pubblico locale

È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, nel settore trasporto pubblico locale nella città di Roma. Lo sciopero coinvolge il personale della società ATAC di Roma ed è indetto dal sindacato OSR SUL.

Fonte: Mit