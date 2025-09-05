Sciopero dei trasporti 05 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 05 settembre 2025 sono previsti 5 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo trovi tutti i dettagli sugli scioperi in programma, con informazioni su città o aree interessate, orari di inizio e fine, compagnie coinvolte, sindacati promotori e categorie di lavoratori interessate.

Sciopero dei trasporti Italia

È previsto uno sciopero a rilevanza nazionale che coinvolge l’intero territorio italiano. Lo sciopero riguarda il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia e il trasporto pubblico locale (TPL). Le modalità sono le seguenti: settore ferroviario e trasporto merci su rotaia per 21 ore, dalle 21.00 del 4/9 alle 18.00 del 5/9; TPL per l’intera prestazione del 5/9. Lo sciopero è indetto dal sindacato SGB e coinvolge il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria.

Sciopero dei trasporti Italia

Un altro sciopero di rilevanza nazionale interessa il settore trasporto merci su tutto il territorio italiano. La durata è di 21 ore, dalle 21.00 del 4/9 alle 18.00 del 5/9. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB LAVORO PRIVATO e coinvolge il personale della società Medway Italia.

Sciopero dei trasporti Italia

È previsto uno sciopero di rilevanza nazionale nel settore ferroviario, valido su tutto il territorio italiano. La durata è di 21 ore, dalle 21.00 del 4/9 alle 18.00 del 5/9. Lo sciopero è indetto dall’Assemblea Nazionale PDM/PDB Gruppo FSI e coinvolge il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Sciopero dei trasporti Trentino-Alto Adige

In Trentino-Alto Adige è previsto uno sciopero di rilevanza regionale nel settore ferroviario. Lo sciopero riguarda il personale Trenitalia appartenente alla DOR (Direzione Operazioni e Rete) della regione. La durata è di 8 ore, dalle 09.01 alle 16.59. I sindacati promotori sono OSR UILT-UIL, SLM FAST-CONFSAL, ORSA.

Sciopero dei trasporti Italia

Un ulteriore sciopero di rilevanza nazionale coinvolge il settore plurisettoriale su tutto il territorio italiano. La durata è di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB LAVORO PRIVATO e interessa il personale delle aziende del gruppo FSI e tutte le imprese ferroviarie private.

Fonte: Mit