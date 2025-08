Ansa

Il 06 agosto 2025 sono previsti zero scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutte le informazioni aggiornate sugli scioperi previsti per questa data, con dettagli su città, orari, compagnie coinvolte e categorie interessate. Tuttavia, per la giornata del 06 agosto 2025, non risultano scioperi programmati secondo le fonti ufficiali.

Fonte: Mit